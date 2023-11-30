20+ красноречивых фото, которые покажут, как на самом деле выглядят привычные вещи изнутри

Наверняка хоть раз в жизни вы задумывались о том, что находится внутри банковской карты, электронного теста на беременность или же обычной резиновой уточки для ванны. Казалось бы, с такими вещами мы сталкиваемся практически каждый день и должны знать о них все, но не тут-то было.

«Разрезал резиновую уточку для ванны. Задумайтесь о гигиене ребенка»

«Вот что внутри у сосновой шишки»

«„Изнанка“ тюбика зубной пасты»

Пизанская башня совершенно пуста

TIZIANA FABI / AFP / East News

«Разобрал свою банковскую карту»

«Вот что находится внутри надувного матраса»

Оказывается, что внутри грудные импланты выглядят так

Внутри канцелярской кнопки всего лишь крошечный гвоздик

«Я офицер полиции. Что же находится внутри полицейской машины? Святые тефтельки, сколько тут всего!»

«Внутри дорогого электронного теста на беременность скрывается обыкновенный дешевый тест на беременность»

«А электронное устройство в виде сенсора считывает количество полосок и отображает результат на дисплее».

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«Моя электрическая зубная щетка без корпуса»

Маяк изнутри

Как выглядят упаковки с газировкой в ресторанах быстрого питания

А это яйцо без скорлупы

Зубной ряд мало кто видел изнутри. Это съемные протезы верхней и нижней челюсти, надетые на манекен

Кирпичная труба внутри похожа на необъяснимое космическое явление

Вот так выглядит водонагреватель после 6 лет эксплуатации

Вот что скрывается в глубине кубика Рубика

«У подружки сломалась швейная машинка, поэтому она разобрала ее и починила. А в процессе сделала это потрясающее изображение в разрезе»

«Принимал посильное участие в починке лифта. Шахта лифта изнутри»

Внутри лампочки