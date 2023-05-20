7 вещей, которые нельзя делать во сне

Итак, вы сделали это! Вы освоили осознанные сновидения и теперь понимаете, что спите! В своих снах вы можете делать всё, что захотите, обладаете магическими способностями, перемещаете предметы с помощью разума, катаетесь на летающем велосипеде и ловите рыбу, сидя на облаке... Потрясающе, но... Да, к сожалению, есть одно «но»! Каким бы эпическим ни казался мир снов, есть несколько вещей, которых вы, скорее всего, захотите избежать.

Вы находитесь в доме, но не уверены, снится вам это или нет. Там есть дорога, а за ней густой лес, и этот дом... хм. Дом очень старый, но чистый и аккуратный. Вы стоите в длинном коридоре. Слева от вас — красивая гостиная в стиле ретро. Почему бы вам ее не осмотреть? Солнечный свет мягко проникает сквозь шторы, и это выглядит волшебно: старинные красные диваны, толстый зеленый ковер, журнальный столик, два больших книжных шкафа, старое пианино в углу, растения у окон... Хм, интересно, а кто их поливает, если здесь никто не живет? Не берите в голову! Вы замечаете зеркало рядом с пианино. Медленно, шаг за шагом, вы приближаетесь к нему и задаетесь вопросом, что же вы там увидите...

1. Избегайте слишком эмоциональных действий

Лучше остановиться! Первое правило осознанных сновидений — избегать действий, которые могут вызвать слишком сильные эмоции. Зеркало может отразить другую, искаженную версию вас самих. Вам может не понравиться то, что вы увидите. Что, если оттуда на вас посмотрит кто-то другой или вы поймете, что у вас неестественно длинные руки, лицо неузнаваемо... или вообще за вами кто-то стоит? Заглядывать в зеркало во сне — опасная идея, так что постарайтесь устоять перед этим искушением. Но когда вы станете профи в осознанных сновидениях, можете рискнуть! Вы идете дальше и осматриваете другие вещи в доме. Вдруг вам в голову приходит мысль. Если это сон, где же ваше настоящее тело? Знаете, лучше не надо об этом! Постарайтесь не думать о своем теле, иначе вы рискуете потерять фокус, дом исчезнет, и вы проснетесь. В осознанном сновидении лучше обращать внимание на то, что вас окружает. А если думать о себе, лежащем в постели... всё закончится слишком быстро!

Ладно, вы по-прежнему в доме и сосредоточены на вещах в гостиной, а не на своем теле. Пора двигаться дальше, проверить кое-что еще... Так, секундочку! Вы внезапно осознаете, что находитесь в старом доме в полном одиночестве. Зачем вы сюда зашли и о чем только думали? Вы чувствуете себя крайне неуютно. А что, если здесь кто-то живет? Пока вы были только в гостиной. Вы разворачиваетесь и возвращаетесь в холл. Так, дверь, через которую вы вошли, на месте, но там есть еще несколько деревянных лестниц. Не совсем понятно, куда они ведут... Вдруг становится ощутимо темнее — неужели солнце садится? Нееет! В голове начинают всплывать все ваши страхи. Вдруг до вас доносится шипение змей и... звук какого-то гигантского животного — может быть, динозавра? Боже, откуда здесь курица?! Все ваши фобии собрались в одном месте! Земля начинает трястись, вы пугаетесь и разворачиваетесь, чтобы убежать. О нет, дверь исчезла! Вы делаете шаг и проваливаетесь в бездонную яму... И это подводит нас к следующему пункту в списке вещей, которых стоит избегать.

2. Не думайте о своих страхах

Старайтесь не думать о вещах, которые вас пугают или заставляют чувствовать себя некомфортно. Страшные сценарии всегда вызывают любопытство, но подсознание контролирует ваши сны и ему известны все ваши потаенные страхи! Всего одна крошечная деталь, и хороший осознанный сон может быстро превратиться в кошмар. Или вы просто проснетесь. Может, оно и к лучшему... Итак, вы фокусируетесь на приятных вещах в доме, и темнота исчезает. Ладно, хорошо, дверь тоже вернулась на место. Вы выходите на улицу и возвращаетесь на главную дорогу. День сегодня просто замечательный! Неужели это ваша школьная подруга? Отлично, вы как раз вспоминали о ней на днях — отличный шанс поболтать. Прямо здесь и остановимся!

3. Избегайте реальных мест и людей

Когда дело доходит до осознанных сновидений, чем меньше в них реальных мест или людей, тем лучше! Осознанные сновидения могут заставить вас почувствовать, что всё это реально. Это не значит, что вы проснетесь и будете думать, будто действительно разговаривали с человеком, но ваше подсознание запомнит, что вы по этому поводу чувствовали. Это может немного сбить с толку, когда вы встретите его в реальной жизни. Осознанные сновидения могут создавать фальшивые воспоминания, которые приводят к проблемам в реальном мире. Итак, дом, дорога, густой лес рядом с ним... Ваше сознание всё это придумало? Да, именно так! В реальной жизни жирафы не настолько высокие, чтобы их головы торчали из облаков, и вы не можете взлететь, чтобы сорвать яблоко с верхней ветки, а слоны не носят ожерелья и серьги. В вашей стране грез нет никаких ограничений! Просто наслаждайся этим, пока вы здесь! Если вы этого не сделаете, то можете снова оказаться в скучном сне, в котором вы проспали, не услышав будильник. У вас даже может случиться осознанный кошмар. Если вы слишком возбудитесь, ваше сновидение может закончиться слишком быстро. Да, осознанные сновидения похожи на лучшие симуляции виртуальной реальности! Вот почему вам хочется, чтобы они длились как можно дольше.

4. Не двигайтесь слишком быстро

Вы можете летать, любоваться эпичным водопадом, иметь магические способности, кататься по радуге, наслаждаться тропическим раем с кокосами и пальмами... Но секундочку! Расслабьтесь и попытайтесь стабилизировать свой сон, прежде чем нырять в омут с головой. Начните с чего-то более обыденного, такого как дорога, дом, лужайка... О, смотрите — милые маленькие кролики и олень! Лучше начать сон именно таким образом.

5. Не пытайтесь все контролировать

Требуется время и опыт, чтобы проделывать невероятные вещи и не просыпаться. Вы же хотите, чтобы вам было весело, а не утомительно или неприятно, и чтобы всё не заканчивалось слишком рано. Но и застревать на месте и ходить бесцельно тоже не надо. Лес, дорога, дом — сначала это звучит интересно, но в конце концов нужно переходить к чему-то более захватывающему. Составьте план. В осознанных сновидениях время идет медленнее, чем в реальности. Пользуйтесь этим! Не пытайтесь всё слишком сильно контролировать. Во-первых, это требует практики, а во-вторых, пусть некоторые вещи вас удивляют. И пусть это будут не фобии, скрытые в темных уголках вашего подсознания...

6. Не проводите слишком много времени в снах

Не проводите слишком много времени в своих снах, осознанных или обычных. Все они происходят во время фазы быстрого сна. Сначала сердечные сокращения и мозговые волны замедляются. А потом — БАЦ!! — наступает фаза быстрого сна, и ваш мозг начинает веселиться! Более половины людей в мире хотя бы раз испытывали осознанные сновидения, но мало кто способен их контролировать. Пожалуй, это не так уж плохо. Ведь если знать, что есть место, где можно делать буквально всё, что угодно, рано или поздно можно потерять связь с реальностью!

7. Не откладывайте новые впечатления