8 советов, которые хочется швырнуть в лицо тем умникам, которые их раздают

Дети укрепляют брак, жить нужно по средствам, вера в себя поможет горы свернуть — многие люди считают эти утверждения непреложными истинами и рьяно транслируют их в пространство. Чаще всего — в виде непрошенных советов и в такой форме, что у окружающих даже третий глаз дергаться начинает. Мы разобрались, какие советы для людей, отягощенных интеллектом, звучат как бред сивой кобылы.

«Не дури, корми грудью, а то ребенок из болезней вылазить не будет!»

Многие люди считают отказ от грудного вскармливания преступлением. И, нацепив побитое молью белое пальто, вещают о том, как они сами или их знакомые кормили ребеночка грудью чуть ли не до 1 класса. Но советы по этому поводу вправе давать только врачи. Иногда женщинам вообще нельзя кормить грудью. Например, если ранее они перенесли операции на груди, имеют некоторые заболевания, принимают определенные лекарства. Да, грудное вскармливание имеет ряд неоспоримых плюсов (материнское молоко содержит важные для иммунитета ребенка вещества, сам процесс кормления позитивно влияет на многие аспекты здоровья матери и малыша). Но если врач сказал женщине кормить смесью или в процессе ГВ она испытывает невыносимый дискомфорт (так тоже бывает), то что толку окружающим давить на нее своим авторитетом? У них самих иммунитет скиснет, если чей-то ребенок не приложится к маминой груди? У искусственного вскармливания тоже есть преимущества: покормить кроху может и отец, матери не нужно постоянно сцеживаться и придерживаться особой диеты, дети на смеси обычно едят реже. А некоторые вещества (к примеру, витамин D) груднички из маминого молока в нужном количестве и так не получают — их нужно дополнительно вводить в рацион ребенка.

«Брак трещит по швам? Да вам за детками пора»

Совет, может, и замечательный, но есть нюансик — он не работает в целом. Согласно исследованиям, какое-то время после появления нового члена семьи удовлетворенность браком падает у обоих супругов. Да и вообще, если подумать, с рождением ребенка отношения становятся более напряженными. Появляются новые обязанности, увеличиваются траты, свою жизнь приходится подстраивать под человечка в подгузнике — так и до кризиса недалеко. Может, люди сами решат, когда им заводить детей и нужно ли? Хотя нет, бред же, бабулям на лавочке и тете Лене с маминой работы виднее. Кстати, если фокус с рождением ребенка не сработал и Леночка советует просто пойти за вторым, третьим, десятым, можно предложить ей для разнообразия почитать научную литературу. Количество детей положительно на брак не влияет, а даже наоборот.

«Просто живи по средствам»

Маленькая зарплата, новый холодильник получится взять только в кредит? Скажи спасибо, что у тебя вообще есть работа, и губы-то не раскатывай — бери самое дешевое. Так нет, он за повышения бороться решил, вы на него посмотрите! Муж вечно оскорбляет и унижает? А ты хотела, чтобы он с тебя пылинки сдувал и на руках носил? Не принцесса чай. Это все, конечно, благородно, но почему средства должны оставаться на одном уровне? Понятно, что претендовать на пентхаус в модном районе столицы, когда денег хватает чисто на съем чулана Гарри Поттера в райцентре, — так себе идея. Но ведь нужно к чему-то стремиться. Не пожалеем ли мы о том, что всю жизнь боялись что-то изменить? И не двигает ли людьми, которые на любое наше желание добиться большего советуют просто жить по средствам, лишь зависть нашему потенциальному успеху?

«Зачем деньги на психолога тратить? Я тебе бесплатно посоветую — займи себя и не будет времени глупостями страдать»

Возможно, человек действительно мается от безделья (но если даже так, то что с того?). А может, у него проблемы ментального характера. Советы вроде «Пойди вагоны разгружай, и „депрессию“ твою как рукой снимет» у людей, которые столкнулись с таким диагнозом, вызывают желание засунуть советчика в тот самый вагон и отправить куда-то на разгрузку. Если человек испытывает тревогу и подавленность, теряет интерес к тому, что раньше нравилось, начинает совсем иначе спать и есть, часто плачет, едва контролирует свои эмоции, то ему нужно обратиться за медицинской помощью. Пусть уж специалист определяет, есть у пациента расстройство или диванные эксперты были правы и ему «корову бы, а лучше две».

«Ну вот чего ты споришь? Промолчи, а потом просто сделай по-своему»

Или еще прекрасное — «Послушай женщину и сделай наоборот». Если речь идет о межличностных отношениях, то к чему приведет подобный подход? Разве что к ситуациям вроде: — Саша, я сварю на обед уху.

— Маша, ты же знаешь, что я не ем рыбу. Можно что-то другое?

— Хорошо, любимый...

— Машенька, ты сделала уху? Я же просил...

— Знаешь, что? Я решила быть умной женщиной и не стала с тобой спорить, но рыба — это полезно! Почему ты такой дурак??

— Маша, я не ем рыбу, и ты это знаешь!! Меня достало, что ты никогда меня не слушаешь. Я ухожу к маме!

— Ну и катись!

«Верь в себя, и все обязательно получится»

Главное — верить в себя, да? Если смотреть на вещи реалистично, то нет. Так ли важно, что участник вокального конкурса уверен в себе на 100%, если петь он вообще не умеет, а на уши ему медведь не просто наступил, а еще и потоптался по ним для верности? Возьмут ли студента-филолога с нулевым опытом работы на должность директора технологической компании просто потому, что на вопрос о его сильных сторонах он ответил: «Самоуверенность»? Сможет ли человек, который пешком ходит только от двери дома к машине, пробежать марафон на чистой вере в успех? Возможно, чудеса случаются, но все же есть ощущение, что вера должна быть чем-то подкреплена. Собственными навыками или релевантным опытом как вариант.

«Будь умнее, игнорируй»

Это в фильмах герой-изгой вечно мычит в ответ на оскорбления и со страдальческим, но не до конца сломленным выражением лица терпит издевательства, а потом именно на него обращает внимание красотка, по которой все вокруг сохнут. Ну или он внезапно обретает суперспособности и спасает галактику, тут уже от жанра зависит. В жизни все, как правило, иначе. Если подумать, то соглашаясь на позицию жертвы, мы лишь даем позитивное подкрепление своим обидчикам: «Со мной так можно, продолжайте». Или вот, к примеру, поставьте себя на место родителя, чьего ребенка постоянно обижают в школе. Вы бы хотели узнать о его проблемах спустя 20 лет, когда после приема у психолога он прибежит к вам прорабатывать свои детские травмы? Или сразу, когда проблему можно решить в зародыше, даже если для этого придется созвать родительское собрание и целый час существовать в одном помещении с классной руководительницей?

«Роди — и все пройдет!»