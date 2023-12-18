9 лет назад я перестала встречать Новый год и еще ни разу не пожалела об этом решении

Всем привет! Меня зовут Наталия. Вот уже 9 лет я не праздную Новый год. Я не ставлю дома елку, редко дарю подарки и совершенно равнодушна к оливье. Ведь однажды я поняла, что минусов у празднования Нового года гораздо больше, чем плюсов. В статье я поделюсь своим опытом и расскажу, почему 31 декабря предпочитаю лечь спать пораньше, а не скрепя сердце дожидаться полуночи.

Как я разлюбила Новый год

Как мне только не доводилось встречать Новый год — в путешествиях, в шумных компаниях, в ночном клубе и посреди ярко украшенной городской площади. Каждый раз я тщательно готовилась к празднованию и за несколько месяцев точно знала, где, как и с кем я проведу финальную ночь года. Еще я с недоумением поглядывала на родителей, у которых к тому времени пропал всяческий энтузиазм к новогодней суматохе. «Ну как так можно? Это же Новый год!» — думала я.



Но однажды мне довелось встречать Новый год без праздничного настроения. Декабрь выдался тяжелым, я много работала и не по-детски устала. Сил нарезать салаты и что-то планировать не было совершенно. Я все равно пригласила гостей и организовала праздник, но делая это, я будто переступала через себя и свои чувства. В квартире звенели бокалы, смеялись люди, а за окном гремели фейерверки. Я не хотела расстраивать друзей и сделала нечто ужасное: начала копировать их поведение, чтобы никто не догадался, что мне невесело. В ту ночь мне было грустно, но сейчас грустно вдвойне: что если притворялась не я одна и кому-то еще тоже не нравилось праздновать Новый год?

Первый Новый год в одиночестве

Как и многих, меня откровенно пугала мысль встретить Новый год одной. Но так сложилось, что на тот момент у меня не было второй половинки, семья находилась в другом городе, а друзья разъехались на праздник. Вдруг я поняла, что 31 декабря осталась в полном одиночестве.



На деле все оказалось не так грустно. Я не слушала плаксивые песни и не запивала свое горе, как Бриджит Джонс в популярном фильме. Я приготовила себе легкий ужин, поздравила по телефону родных, а затем целый час нежилась в теплой ванне. Интересно, что в тот день я активнее других следовала примете «Как год встретишь, так его и проведешь». Сложно придумать что-нибудь лучше, чем хорошенько отдохнуть в самую шумную ночь года.

Почему у пропуска праздника много плюсов

Я нашла много положительных моментов в игнорировании Нового года. Я сэкономила много денег на новогодних украшениях, гирляндах и прочих безделушках. У меня даже елки нет, что сильно удивляет друзей и знакомых .

. Я забыла о бесконечной нарезке салатов и приготовлении огромного количества еды, которое гости все равно не могут осилить. Ведь реально мы столько не съедаем — после Нового года мой холодильник всегда оставался забитым. При этом, из-за готовки многие устают так, что уже никакого праздника не хочется.

При этом, из-за готовки многие устают так, что уже никакого праздника не хочется. Я поняла, что важность Нового года сильно преувеличивают и напрасно считают его точкой отсчета на пути к намеченным целям . Большой популярностью пользуется составление списка целей на будущий год, но я не знаю ни одного человека, кто смог бы выполнить все задачи из подобного перечня.

. Большой популярностью пользуется составление списка целей на будущий год, но я не знаю ни одного человека, кто смог бы выполнить все задачи из подобного перечня. Теперь я веселюсь тогда, когда мне этого действительно хочется. Когда я отказалась от празднования Нового года, идея покупать платье к каждому торжеству стала казаться мне оскорбительной. Ведь я поняла, что радовать себя подарками можно и нужно вне зависимости от даты в календаре.

Но все же есть маленький минус

Отмечать Новый год или нет — личное дело каждого. Но при этом я регулярно сталкиваюсь с непониманием и даже осуждением моего отказа встречать праздник. Когда я рассказываю, что планирую встретить Новый год за скромным ужином или просто лечь спать, я наблюдаю на лицах собеседников полное недоумение. Они спрашивают, все ли у меня хорошо, не в депрессии ли я, а иногда начинают приглашать к себе, думая, что мне просто не с кем провести праздник. Я всегда спокойно отвечаю на эти вопросы, но признаться, на 8-й или 9-й раз подобная беседа начинает меня раздражать.

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