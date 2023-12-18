9 лет назад я перестала встречать Новый год и еще ни разу не пожалела об этом решении
Всем привет! Меня зовут Наталия. Вот уже 9 лет я не праздную Новый год. Я не ставлю дома елку, редко дарю подарки и совершенно равнодушна к оливье. Ведь однажды я поняла, что минусов у празднования Нового года гораздо больше, чем плюсов. В статье я поделюсь своим опытом и расскажу, почему 31 декабря предпочитаю лечь спать пораньше, а не скрепя сердце дожидаться полуночи.
Как я разлюбила Новый год
Как мне только не доводилось встречать Новый год — в путешествиях, в шумных компаниях, в ночном клубе и посреди ярко украшенной городской площади. Каждый раз я тщательно готовилась к празднованию и за несколько месяцев точно знала, где, как и с кем я проведу финальную ночь года. Еще я с недоумением поглядывала на родителей, у которых к тому времени пропал всяческий энтузиазм к новогодней суматохе. «Ну как так можно? Это же Новый год!» — думала я.
Но однажды мне довелось встречать Новый год без праздничного настроения. Декабрь выдался тяжелым, я много работала и не по-детски устала. Сил нарезать салаты и что-то планировать не было совершенно. Я все равно пригласила гостей и организовала праздник, но делая это, я будто переступала через себя и свои чувства. В квартире звенели бокалы, смеялись люди, а за окном гремели фейерверки. Я не хотела расстраивать друзей и сделала нечто ужасное: начала копировать их поведение, чтобы никто не догадался, что мне невесело. В ту ночь мне было грустно, но сейчас грустно вдвойне: что если притворялась не я одна и кому-то еще тоже не нравилось праздновать Новый год?
Первый Новый год в одиночестве
Как и многих, меня откровенно пугала мысль встретить Новый год одной. Но так сложилось, что на тот момент у меня не было второй половинки, семья находилась в другом городе, а друзья разъехались на праздник. Вдруг я поняла, что 31 декабря осталась в полном одиночестве.
На деле все оказалось не так грустно. Я не слушала плаксивые песни и не запивала свое горе, как Бриджит Джонс в популярном фильме. Я приготовила себе легкий ужин, поздравила по телефону родных, а затем целый час нежилась в теплой ванне. Интересно, что в тот день я активнее других следовала примете «Как год встретишь, так его и проведешь». Сложно придумать что-нибудь лучше, чем хорошенько отдохнуть в самую шумную ночь года.
Почему у пропуска праздника много плюсов
Я нашла много положительных моментов в игнорировании Нового года.
- Я сэкономила много денег на новогодних украшениях, гирляндах и прочих безделушках. У меня даже елки нет, что сильно удивляет друзей и знакомых.
- Я забыла о бесконечной нарезке салатов и приготовлении огромного количества еды, которое гости все равно не могут осилить. Ведь реально мы столько не съедаем — после Нового года мой холодильник всегда оставался забитым. При этом, из-за готовки многие устают так, что уже никакого праздника не хочется.
- Я поняла, что важность Нового года сильно преувеличивают и напрасно считают его точкой отсчета на пути к намеченным целям. Большой популярностью пользуется составление списка целей на будущий год, но я не знаю ни одного человека, кто смог бы выполнить все задачи из подобного перечня.
- Теперь я веселюсь тогда, когда мне этого действительно хочется. Когда я отказалась от празднования Нового года, идея покупать платье к каждому торжеству стала казаться мне оскорбительной. Ведь я поняла, что радовать себя подарками можно и нужно вне зависимости от даты в календаре.
Но все же есть маленький минус
Отмечать Новый год или нет — личное дело каждого. Но при этом я регулярно сталкиваюсь с непониманием и даже осуждением моего отказа встречать праздник. Когда я рассказываю, что планирую встретить Новый год за скромным ужином или просто лечь спать, я наблюдаю на лицах собеседников полное недоумение. Они спрашивают, все ли у меня хорошо, не в депрессии ли я, а иногда начинают приглашать к себе, думая, что мне просто не с кем провести праздник. Я всегда спокойно отвечаю на эти вопросы, но признаться, на 8-й или 9-й раз подобная беседа начинает меня раздражать.
Что дальше
Пока я не планирую возвращать в свою жизнь Новый год, но когда у меня появятся дети, у них точно будет елка, праздничный ужин и подарки от Деда Мороза.
Сейчас я по-прежнему не придаю большого значения Новому году и не делаю из него культ. Каждый может сам выбрать, встречать ли ночь с 31 декабря на 1 января с блеском или провести ее в спокойной обстановке. Мне сложно радоваться по расписанию, но если появляется хорошее настроение, я в состоянии превратить в праздник абсолютно любой вечер.
Если однажды вам будет не с кем отметить Новый год, это не повод для вселенской грусти. Вы можете сделать точкой отсчета абсолютно любой день, ну а чудеса случаются с людьми не только в предновогоднюю ночь. Поэтому не ждите красного дня в календаре, чтобы устроить праздник и насладиться подлинным счастьем, которое греет нас изнутри.
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