Что будет, если целый год безостановочно играть в видеоигры

Всё началось год назад, когда я получил новую работу. Должен признаться, я настоящий геймер. Поэтому, увидев объявление в газете, я сразу же позвонил. «Требуется игрок в видеоигры». Оказалось, что это предложение с подвохом... Работа заключалась в том, чтобы играть в видеоигры. Но не когда хочется, а целые дни напролет! 15 часов в день, 7 дней в неделю, триста 365 дней — в общем, целый год! Работнику обещали 8 часов на сон и полчаса утром и вечером на еду и душ. Ни выходных, ни отпуска. Вот так-то. Это немного пугало, и я, конечно, сомневался, стоит ли с этим связываться... Но потом работодатель озвучил сумму годовой зарплаты, и все сомнения отпали. Я понял, что, если провести таким образом один год, мне больше никогда не придется работать! Поэтому я решил попробовать.

День 1

Мне сказали, что я буду работать и жить в некоем подобии офиса и у меня будет всё, что мне нужно. К восьми утра я прибыл по указанному адресу. Офис оказался огромным и красивым. Меня встретила женщина и проводила в мою будущую комнату — темное помещение в задней части дома. Там был огромный телевизор с игровой станцией, динамиками и контроллерами. А еще удобный диван, стол и ванная комната. Это выглядело как настоящий рай для геймеров. Мне предстояло провести там целый год, возможно, даже не выходя из комнаты. Согласно расписанию, мой день должен был начинаться в восемь утра, у меня было полчаса, чтобы принять душ и съесть завтрак, доставленный в номер. В восемь тридцать я должен был начинать играть — ну, то есть работать. Мне рассказали, что каждый день система будет генерировать подборку игр в соответствии с требованиями моего работодателя, а я буду ей следовать. На столике оставят закуски, которые я смогу есть, если проголодаюсь, не отрываясь от игры. Кроме того, каждые пять часов у меня будет десятиминутный перерыв, чтобы сходить в туалет и позаниматься спортом. В полдвенадцатого ночи система отключится, и я получу свой ужин и время для душа. С полуночи до восьми утра — сон. Всё это показалось мне простым и понятным, и я был безумно взволнован. Ровно в восемь тридцать началась моя первая игра. Первые восемь часов пролетели в мгновение ока. Я захотел размяться, но мне пришлось подождать еще два часа до моего десятиминутного перерыва. К концу дня шея начала побаливать, но это не имело большого значения. Немного перекусив, я поиграл еще два часа, прежде чем получил заслуженный перерыв. Десяти минут на самом деле было вполне достаточно, чтобы полностью восстановиться и вернуться к игре на оставшиеся пять часов. Честно говоря, это был один из лучших дней в моей жизни. Моя мечта сбылась: я мог играть целыми днями напролет, зарабатывать кучу денег, и никто ко мне не приставал.

День 2

Меня разбудила пронзительная сирена. Мне пришлось зажать уши руками, пока я лихорадочно соображал, как ее выключить. Шум был просто невыносимым. Наконец я понял, что мне нужно встать, подойти к телевизору и нажать на кнопку. К моему облегчению, это сработало. Ладно, с этим я разобрался. Я пошел принимать душ, а когда закончил, подали завтрак. К восьми тридцати я был готов и взволнованно ожидал начала своего второго дня. И жизнь преподнесла мне еще один сюрприз: когда я увидел расписание на день, я едва не закричал от восторга. Я собирался играть в совершенно новую игру, которая еще даже не вышла! Это было настолько захватывающе, что я был уверен: у меня лучшая работа в мире!

День 4

Сегодня было немного сложнее. У меня на пальцах появились волдыри, и мне даже пришлось их перевязать. Играть пятнадцать часов подряд стало тяжело, и я отчаянно нуждался в дополнительном перерыве. Я попытался схитрить и сделать небольшую паузу после первых трех часов, но это не сработало. Как только я нажал на паузу и положил геймпад, система просто сошла с ума. Она не успокаивалась, пока я не взял геймпад и не начал играть снова. Ладно, никаких пауз. Понятно.

День 15

Мне пришлось перевязать руки и пальцы. Теперь я вижу всё немного размытым и не могу смотреть прямо. А ноги стали как желе. Я постоянно напоминаю себе, что нужно больше двигаться, но я всегда слишком устаю. Что, если я вообще забуду, как ходить? Вчера я заснул сразу после работы. Я даже не поел. Просто заснул и всё. Но в последнее время я сплю довольно беспокойно. В своих снах я всегда участвую в гонках, играю в футбол, строю дома из кубиков, с кем-то сражаюсь и ищу какие-то предметы. Моя работа преследует меня, и мне кажется, что я работаю двадцать четыре часа в сутки, а не пятнадцать. Наступило утро. Меня разбудила сирена, но единственное, чего я хотел, — это спать. Я бы отдал что угодно за нормальный сон, как у нормальных людей... Сегодня вечером, перед сном, я должен придумать какой-то план — что-то, что сделает мою жизнь настолько нормальной, насколько это возможно! Потому что дальше так продолжаться не может!

День 32

Один месяц позади. Моя первая маленькая победа. Я стал более организованным, и мне удалось придумать неплохую систему, которая удерживает меня от сумасшествия. Я стараюсь как можно больше играть стоя и передвигаться, когда могу. Я провожу все свои перерывы снаружи, наслаждаясь свежим воздухом и делая упражнения для зрения. Хотя глаза у меня всё равно плохо видят и чешутся. И плохие новости. Сегодня я понял, что... мне начали мерещиться всякие штуки из видеоигр. Они каким-то образом просачиваются в мою настоящую жизнь. Вчера вечером в ванной прямо перед собой я увидел автомобильную аварию. Я жутко перепугался, хотя всё это нереально. Это. Не. Реально. Что еще хуже, мне начинает казаться, что на самом деле я персонаж видеоигры. Сила: семьдесят. Интеллект: девяносто. Здоровье: пятьдесят.

День 100

Сохранять активность было хорошей идеей, но теперь я думаю, что у меня серьезное расстройство сна. Я плохо сплю, и мне вечно не хватает отдыха. Мне кажется, что я уже превращаюсь в... ну... Уже и не знаю, в кого. Я так устаю, что у меня нет сил даже на физические упражнения. Я уже неделю не занимаюсь спортом, и всякий раз, когда я лежу на диване, я не чувствую ног. Ну, по крайней мере, я хожу в туалет и обратно по два раза в день, так что мои ноги еще не полностью атрофировались. Хоть что-то... Я уже и не помню, когда у меня не болело всё тело. Мне всё время больно, но я к этому привык. Запястья, шея, спина. Всё болит. А ещё всегда болит голова. Здоровье: тридцать.

День 260

В последнее время я с трудом добираюсь до туалета. С большим трудом я могу делать лишь несколько шагов, потому что мои ноги просто не двигаются. И я чувствую, что никогда не выйду из игры, теперь это моя жизнь. Даже если у меня перерыв, меня всё равно окружают игры. Моя настоящая жизнь — это сумасшедшая смесь всех игр, в которые я когда-либо играл. Сегодня я заметил на столе сундук. Раньше я никогда его не видел, поэтому хотел посмотреть, что внутри. Я пытался схватить его целую вечность, а потом понял, что он ненастоящий. Это было только в моей голове. И я думаю, что удвоился в размерах, потому что теперь мне нужно в два раза больше места на диване, чем раньше. Здоровье: двадцать.

День 366