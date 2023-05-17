Что будет, если целый год безостановочно играть в видеоигры
Всё началось год назад, когда я получил новую работу. Должен признаться, я настоящий геймер. Поэтому, увидев объявление в газете, я сразу же позвонил. «Требуется игрок в видеоигры». Оказалось, что это предложение с подвохом... Работа заключалась в том, чтобы играть в видеоигры. Но не когда хочется, а целые дни напролет! 15 часов в день, 7 дней в неделю, триста 365 дней — в общем, целый год!
Работнику обещали 8 часов на сон и полчаса утром и вечером на еду и душ. Ни выходных, ни отпуска. Вот так-то. Это немного пугало, и я, конечно, сомневался, стоит ли с этим связываться...
Но потом работодатель озвучил сумму годовой зарплаты, и все сомнения отпали. Я понял, что, если провести таким образом один год, мне больше никогда не придется работать! Поэтому я решил попробовать.
День 1
Мне сказали, что я буду работать и жить в некоем подобии офиса и у меня будет всё, что мне нужно. К восьми утра я прибыл по указанному адресу. Офис оказался огромным и красивым.
Меня встретила женщина и проводила в мою будущую комнату — темное помещение в задней части дома. Там был огромный телевизор с игровой станцией, динамиками и контроллерами. А еще удобный диван, стол и ванная комната.
Это выглядело как настоящий рай для геймеров. Мне предстояло провести там целый год, возможно, даже не выходя из комнаты.
Согласно расписанию, мой день должен был начинаться в восемь утра, у меня было полчаса, чтобы принять душ и съесть завтрак, доставленный в номер. В восемь тридцать я должен был начинать играть — ну, то есть работать.
Мне рассказали, что каждый день система будет генерировать подборку игр в соответствии с требованиями моего работодателя, а я буду ей следовать. На столике оставят закуски, которые я смогу есть, если проголодаюсь, не отрываясь от игры.
Кроме того, каждые пять часов у меня будет десятиминутный перерыв, чтобы сходить в туалет и позаниматься спортом. В полдвенадцатого ночи система отключится, и я получу свой ужин и время для душа. С полуночи до восьми утра — сон.
Всё это показалось мне простым и понятным, и я был безумно взволнован. Ровно в восемь тридцать началась моя первая игра. Первые восемь часов пролетели в мгновение ока.
Я захотел размяться, но мне пришлось подождать еще два часа до моего десятиминутного перерыва. К концу дня шея начала побаливать, но это не имело большого значения.
Немного перекусив, я поиграл еще два часа, прежде чем получил заслуженный перерыв. Десяти минут на самом деле было вполне достаточно, чтобы полностью восстановиться и вернуться к игре на оставшиеся пять часов.
Честно говоря, это был один из лучших дней в моей жизни. Моя мечта сбылась: я мог играть целыми днями напролет, зарабатывать кучу денег, и никто ко мне не приставал.
День 2
Меня разбудила пронзительная сирена. Мне пришлось зажать уши руками, пока я лихорадочно соображал, как ее выключить. Шум был просто невыносимым.
Наконец я понял, что мне нужно встать, подойти к телевизору и нажать на кнопку. К моему облегчению, это сработало. Ладно, с этим я разобрался. Я пошел принимать душ, а когда закончил, подали завтрак.
К восьми тридцати я был готов и взволнованно ожидал начала своего второго дня. И жизнь преподнесла мне еще один сюрприз: когда я увидел расписание на день, я едва не закричал от восторга.
Я собирался играть в совершенно новую игру, которая еще даже не вышла! Это было настолько захватывающе, что я был уверен: у меня лучшая работа в мире!
День 4
Сегодня было немного сложнее. У меня на пальцах появились волдыри, и мне даже пришлось их перевязать. Играть пятнадцать часов подряд стало тяжело, и я отчаянно нуждался в дополнительном перерыве.
Я попытался схитрить и сделать небольшую паузу после первых трех часов, но это не сработало. Как только я нажал на паузу и положил геймпад, система просто сошла с ума.
Она не успокаивалась, пока я не взял геймпад и не начал играть снова. Ладно, никаких пауз. Понятно.
День 15
Мне пришлось перевязать руки и пальцы. Теперь я вижу всё немного размытым и не могу смотреть прямо.
А ноги стали как желе. Я постоянно напоминаю себе, что нужно больше двигаться, но я всегда слишком устаю. Что, если я вообще забуду, как ходить?
Вчера я заснул сразу после работы. Я даже не поел. Просто заснул и всё.
Но в последнее время я сплю довольно беспокойно. В своих снах я всегда участвую в гонках, играю в футбол, строю дома из кубиков, с кем-то сражаюсь и ищу какие-то предметы. Моя работа преследует меня, и мне кажется, что я работаю двадцать четыре часа в сутки, а не пятнадцать.
Наступило утро. Меня разбудила сирена, но единственное, чего я хотел, — это спать. Я бы отдал что угодно за нормальный сон, как у нормальных людей...
Сегодня вечером, перед сном, я должен придумать какой-то план — что-то, что сделает мою жизнь настолько нормальной, насколько это возможно! Потому что дальше так продолжаться не может!
День 32
Один месяц позади. Моя первая маленькая победа. Я стал более организованным, и мне удалось придумать неплохую систему, которая удерживает меня от сумасшествия.
Я стараюсь как можно больше играть стоя и передвигаться, когда могу. Я провожу все свои перерывы снаружи, наслаждаясь свежим воздухом и делая упражнения для зрения. Хотя глаза у меня всё равно плохо видят и чешутся.
И плохие новости. Сегодня я понял, что... мне начали мерещиться всякие штуки из видеоигр. Они каким-то образом просачиваются в мою настоящую жизнь.
Вчера вечером в ванной прямо перед собой я увидел автомобильную аварию. Я жутко перепугался, хотя всё это нереально. Это. Не. Реально.
Что еще хуже, мне начинает казаться, что на самом деле я персонаж видеоигры. Сила: семьдесят. Интеллект: девяносто. Здоровье: пятьдесят.
День 100
Сохранять активность было хорошей идеей, но теперь я думаю, что у меня серьезное расстройство сна. Я плохо сплю, и мне вечно не хватает отдыха. Мне кажется, что я уже превращаюсь в... ну... Уже и не знаю, в кого.
Я так устаю, что у меня нет сил даже на физические упражнения. Я уже неделю не занимаюсь спортом, и всякий раз, когда я лежу на диване, я не чувствую ног.
Ну, по крайней мере, я хожу в туалет и обратно по два раза в день, так что мои ноги еще не полностью атрофировались. Хоть что-то...
Я уже и не помню, когда у меня не болело всё тело. Мне всё время больно, но я к этому привык. Запястья, шея, спина. Всё болит. А ещё всегда болит голова. Здоровье: тридцать.
День 260
В последнее время я с трудом добираюсь до туалета. С большим трудом я могу делать лишь несколько шагов, потому что мои ноги просто не двигаются. И я чувствую, что никогда не выйду из игры, теперь это моя жизнь.
Даже если у меня перерыв, меня всё равно окружают игры. Моя настоящая жизнь — это сумасшедшая смесь всех игр, в которые я когда-либо играл.
Сегодня я заметил на столе сундук. Раньше я никогда его не видел, поэтому хотел посмотреть, что внутри. Я пытался схватить его целую вечность, а потом понял, что он ненастоящий. Это было только в моей голове.
И я думаю, что удвоился в размерах, потому что теперь мне нужно в два раза больше места на диване, чем раньше. Здоровье: двадцать.
День 366
Первый раз не слышно сирены. Женщина разбудила меня в одиннадцать утра, вручила чек и сказала, что мне пора идти.
Число на чеке было действительно впечатляющим, но у меня не осталось сил, чтобы порадоваться. Я не могу поверить, что всё закончилось. Я сделал это.
Самолеты падают прямо передо мной, но я так к этому привык, что не обращаю внимания. С алмазным мечом в руке я ковыляю в ванную, сокрушая всё на своем пути, потому что стал слишком большим для этой маленькой комнаты.
Мои приятели сейчас штурмуют какой-то замок, но это больше не мой квест. Они даже не настоящие. Не так ли? Честно говоря, я не понимаю, что реально, а что нет.
Женщина ведет меня вниз по лестнице к входной двери. Когда я выхожу наружу, мои глаза плотно закрываются. Солнечный свет такой яркий, что я ничего не вижу. Женщина дает мне солнечные очки, и я иду дальше.
Я вижу людей и других странных существ, бегающих вокруг, проезжающие машины и мирно пасущихся кубовидных овец. На это уходит вся моя энергия, но я сажусь в такси и наконец еду домой.
Итак, теперь я богат и очень нездоров. Думаю, мне понадобится остаток жизни, чтобы оправиться от этого марафона. И я больше никогда не буду играть в видеоигры.