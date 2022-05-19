«Диплом не кирпич, карман не оттянет». Текст о том, так ли необходимо сейчас высшее образование

С детства многим из нас твердили о необходимости высшего образования. Мол, если останешься без него, то никогда не сможешь рассчитывать на комфортные рабочие условия и достойную зарплату. В итоге некоторые из нас отучились даже не по одной специальности и получили по 2–3 корочки.

Мы в ADME серьезно задумались: так ли важен сейчас университетский диплом и стоит ли всеми правдами и неправдами отправлять собственного ребенка в вуз.

Когда мы были детьми, учителя в старших классах постоянно твердили нам, что без высшего образования сейчас никуда, а дома на ту же тему выступали родители. Ну а от нас требовалось только одно — не позорить мам, пап и педагогов и покорно отправляться грызть гранит наук в вуз. Вопрос, хочешь ты учиться или нет, в большинстве случаев даже не стоял. Кстати, и профессию нередко за нас выбирали взрослые. Одним в 17 лет торжественно сообщали: «Ты идешь в медицинский, чтобы, когда мы с отцом выйдем на пенсию, у нас дома был свой врач». А других ставили в известность, что именно в этом институте есть знакомые на такой-то кафедре или в приемной комиссии, поэтому «туда-то ты точно пройдешь». Чего на самом деле хотел подросший ребенок, многих родителей действительно не волновало.

В итоге многие из тех, кто поступал в нелюбимый университет на не особо нужную им специальность, нередко прогуливали пары и мечтали только об одном — продержаться до получения заветного диплома. В идеале красного, чтобы родня уж точно была довольна и родители могли хвастаться: «Наш-то теперь специалист». Правда, сам новоявленный выпускник при этом может чувствовать себя как рыба, выброшенная на воздух: непонятно, что делать дальше. По полученной специальности работать не хочется. Или, как вариант, хочется, но всем нужны опытные сотрудники. Да и сами работодатели прекрасно понимают, что наличие диплома не показатель высокой квалификации, а иной электрик, проработавший в компании десяток-другой лет, знает гораздо больше, чем выпускник модного технического вуза. Муж без высшего образования. Корочек у него нет, но он запросто починит любой станок или компьютер. Инженером из-за отсутствия бумажек его взять не могут, но при этом он фактически именно на этой должности и работает. А большинство тех электриков и электронщиков, которых они с коллегой периодически пытаются взять себе в помощь, не умеют вообще ничего. У них вроде и бумажки об образовании есть, а они даже многострадальную лампочку поменять не могут. Так что диплом — это еще не все. © ehidne / Pikabu

Для некоторых молодых людей становится настоящим открытием, что школьный аттестат с пятерками и красный диплом вряд ли автоматически станут пропуском в успешную жизнь. Мир меняется, и для получения многих профессий уже не нужно отсиживать 4–5 лет на лекциях и семинарах в вузе. Тем более что часть знаний, которые мы там получаем, может быть безнадежно устаревшей. Недаром некоторые молодые специалисты в свой первый рабочий день слышат: «Забудьте все, чему вас учили в институте». Конечно, педагогом, инженером или врачом вряд ли можно стать без фундаментальной подготовки. Плюс высшее образование в этих сферах обязательно потребуется, чтобы подняться по карьерной лестнице, например от обычного учителя до директора школы. Но зачем тратить несколько лет жизни тому же менеджеру или программисту? Не проще ли записаться на подготовительные курсы по выбранной специальности, а затем понемногу входить в профессию, начиная со скромных должностей в компании и постепенно набираясь опыта? А если потом все-таки понадобится «вышка», можно будет уже осознанно поступить в университет и пройти необходимое обучение.

Вполне возможно, что в ситуации, когда ребенок заявляет: «Я пойду учиться на парикмахера или стану блогером», нет ничего страшного. В конце концов, в наши дни уже не считается обязательным всю жизнь хранить верность одной профессии. И может случиться так, что через несколько лет молодой человек решит кардинально поменять сферу деятельности. При этом у него не останется сожалений о времени, бездарно потраченном в институте. Высшее образование как дорогое нижнее белье. Тебе не понравился комплект, но он возврату и обмену не подлежит. © tiendestin / Pikabu

И вообще, можно обзавестись им, оставаясь при этом неучем. © TrueDimson / Pikabu

А у вас есть высшее образование? Работаете по специальности или переучились и получили другую профессию?