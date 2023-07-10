Есть ли у женщин с клеймом «разведенка „с прицепом“» шанс на новые отношения

Смотрели мы с мужем сериал «Очень странные дела». Там есть момент, когда героиня Вайноны Райдер — красивая и уверенная женщина лет 40 — начинает встречаться со своим бывшим одноклассником. В одном эпизоде тот заявляет, что в школе был неудачником, зато теперь вот встречается с такой красоткой. Мой муж хмыкнул: «Да, но теперь у нее двое детей не от тебя». Меня это так задело! Я заметила, что второй сын героини уже сам себя обеспечивает. Да и вообще не чета этот одноклассник героине. Конфликт мы развивать не стали, но осадочек остался.

Боб Ньюби и Джойс Байерс. Глазами мужчин: красавец-мужчина и отчаянная, готовая на все разведенка «с прицепом».

Я решила разобраться, откуда ноги растут у такого пренебрежительного отношения мужчин к разведенным женщинам с детьми и так ли на самом деле нужно одинокой маме с ребенком «сильное мужское плечо».

Почему мужчины избегают одиноких женщин с детьми

Причина № 1: У женщины может быть мало времени на партнера. Лично я встречала одинокую женщину с ребенком, у которой отношения с партнером закончились хеппи-эндом. Это была обычная женщина, с мягким животиком и ногами не от ушей. Она познакомилась с будущим мужем в актерской студии, которую в то же время посещала и я. Но был нюанс: она проводила там дни напролет, оставляя дочь на бабушку. У меня тоже был ребенок и муж был, но я не могла столько времени тратить на свое хобби. Это было бы некрасиво по отношению и к супругу, и к сыну. Понятно, что у многих одиноких женщин нет возможности пристроить детей на выходные няне или родственникам, а значит, и времени на общение с партнером у них будет в обрез. Причина № 2: Женщины часто не допускают новых мужей к воспитанию детей. Если чадо уже избаловано мамой и бабушкой, справиться с ним бывает непросто. У моего мужа есть хороший друг, который сошелся с молодой женщиной. У той была дочка лет 6–7. Так вот, девочка его полностью игнорировала, на мягкие просьбы что-то сделать орала: «Ты мне не отец!» При этом находила поддержку у мамы, которая требовала не вмешиваться в воспитание ее ребенка. Справедливости ради следует заметить, что они не разошлись, у них даже родился общий ребенок, но далеко не каждый мужчина будет готов терпеть хамство или неприкрытую детскую ненависть. Причина № 3: В обществе сохраняется пренебрежительное отношение к одиноким женщинам. Мне было лет 25–26, когда я испытала такое на себе. Как-то вечером я возвращалась домой с 2-летним сыном. Мы спокойно шли на остановку, когда нас догнал какой-то тип. Он тут же начал ко мне клеиться. Глядя на меня с мерзкой ухмылкой, сказал: «Куда такая красавица идет? Папки-то, наверное, и нет?» Мы с мужем тогда не были расписаны — кольца на моей руке, соответственно, не было. Чтобы скорее закончить общение с этим типом, я как могла его убедила, что «папка» есть, другого нам не надо. После этого он еще какое-то время шел за мной, но потом, к счастью, отстал. А я поняла, что мужчины, должно быть, убеждены, что одинокая женщина с ребенком готова вешаться на любого чудика в брюках, стоит лишь тому поманить пальцем.

Кроме того, многие мужчины не хотят тратить время и деньги на чужих детей. Причем после развода для некоторых даже родной ребенок может стать «чужим». Откровенно говоря, не все даже о себе позаботиться-то сами могут. Развелась из-за гуляний мужа на сторону, сыну было 4 года. В первый год бывший муж участвовал в жизни ребенка и платил алименты. Но через какое-то время я встретила другого мужчину. И тут начался цирк. Сын папе хвастается: «А дядя Валера научил меня плавать!» А папа в ответ губы дует: мол, что, дядя Валера лучше папки родного? А сам времени на сына не находил. Папа пообещает подарить сыну железную дорогу, а дарит ее дядя Валера. На соревнованиях по карате сын проиграл, так дядя Валера поддержал, а папа назвал размазней. Теперь дядя Валера для сына друг, а папа — тот, кому страшно сказать про тройку. Ребенок тянется к дяде Валере, ходит с ним на рыбалку, в бассейн. А папа пошел на другую работу, чтобы платить алиментов поменьше. Мол, раз дядя Валера лучше, то пусть он и одевает, и кормит сына. © Unknown author / Pikabu

А знаете, кто не любит чужих детей? Такой же ребенок, который увидел, что женщина уже занята «прицепом» и нянчится со своим ребенком. А поэтому чужой 40-летний малыш с щетиной ей даром не сдался. «Место занято!» — кричит он. И вопит, чтобы его все-таки какая-то «мамка», но без своих детей, подобрала. © Helena V Kon

Что сами мужчины думают о разведенных женщинах с детьми

Чтобы до конца разобраться в этом вопросе, я решила расспросить знакомых мужчин, рассматривают ли они в принципе отношения с одинокими женщинами «с прицепом». Написать предложила в личные сообщения, но дать честный ответ. Далеко не все отважились даже на это, но несколько смельчаков все же нашлось. Виталий: «Раньше я мог бы рассмотреть для серьезных отношений женщину с одним ребенком. С двумя — нет. Теперь, уже имея опыт, я понимаю, что для семьи выбирать нужно без детей. Причин несколько, и они скорее эгоистичные. Во-первых, женщина из-за ребенка не сможет полностью посвятить себя мужчине, он будет чувствовать себя на вторых ролях. Во-вторых, воспитывать ему своего ребенка она тоже не позволит. Для мужчины чужой ребенок не станет родным, а он сам не станет родным для женщины. А содержать семью, в которой не до конца владеешь ситуацией, некомфортно. Кроме того, у меня бы возник вопрос, почему женщина осталась одна с ребенком. Она же должна быть хранительницей семьи? Одно дело, если она вдова, а другое — если причина в ее легкомысленности и жажде новых приключений». Роман: «Раньше бы не стал встречаться с разведенной женщиной, так как считал бы ее ребенка вроде как лишним, хотелось именно своего. Да и из-за ребенка женщине пришлось бы часто пересекаться с бывшим мужем, что мне бы не нравилось. Но со временем мое мнение изменилось. Неудачные браки случаются, а разведенные женщины, как и все, достойны счастливой семьи». Евгений: «Мне не по душе само понятие „прицеп“. Дети — это классно. Но отношения с женщиной без детей и с детьми — это разные вещи. А вообще нет смысла думать про такие вещи, ведь гормоны любви запускаются неосознанно».

Нужно ли вообще женщинам «сильное мужское плечо»

Безусловно, есть немало женщин, которые действительно хотят серьезных отношений. Но хватает и тех, кому это не очень-то и нужно. Например, одна моя подруга зарабатывает хорошо. Она очень красивая и хозяйственная женщина, дома у нее всегда идеальный порядок. Живет с дочкой 7 лет. Несколько месяцев назад начала встречаться с парнем. Так вот, она мне призналась, что, несмотря на то что с ним ей хорошо, она уже не хочет съезжаться, выходить замуж и вот это вот все. Ей уже комфортно жить вдвоем с дочкой. А с мужчинами очень часто приходят и дополнительные хлопоты по хозяйству, и лишняя работа на кухне, поскольку до сих пор мужчины тратят в 2 раза меньше времени на работу по дому, чем женщины. Подруга с парнем рано поженились. Она работала на двух работах, убирала дома, готовила, а он поступил в аспирантуру. Там дурака валял, так и не защитился, а дома играл в танчики. Когда появился ребенок, она поняла, что тянуть это больше не может. Точнее, может, но проще тянуть без него. Развелись. А пару лет спустя она вышла замуж, появился второй ребенок. Дочь от первого брака зовет отчима папой, а реальный отец канул в небытие, никаких алиментов даже не платит. © Viverra / ADME

Была у меня соседка — эдакая дама лет 30, жаждущая «сильного плеча». И вот в ее собственной двушке появился некий Алеша, претендующий на звание этого самого «плеча». Был Алеша зануден и ленив. На дачу он ехать не хотел, так как дача не его. Хотя овощи с дачи ел, причмокивая. По дому тоже ничего делать не хотел — квартира-то не его. Но на диване смотрелся красиво. Причем дама должна была его обслуживать по высшему классу: готовка, уборка, стирка — все дела. Простоев не любил, беспорядка в квартире тоже. Кончилось все это тем, что дама выгнала его с треском после того, как «повелитель» наказал ей каждый день протирать кнопку звонка. © Любовь Чернышова / ADME

Есть ли у разведенных женщин с детьми шансы на счастливый повторный брак

Копаясь в лабиринтах памяти, я вспомнила, что встречала за свою жизнь как минимум 4 мужчин, которые женились на женщинах с детьми. Причем в двух случаях они были младше своих избранниц. Однако был немаловажный аспект: жизнь этих женщин не вращалась исключительно вокруг их детей, у них были свои интересы и хобби. И как правило, был кто-то, кто мог присмотреть за ребенком. На мой взгляд, основная проблема не в том, что у разведенной женщины нет шанса на отношения, — когда люди влюбляются друг в друга, они редко обращают внимание на прошлый опыт. Проблема в том, что в обществе сохраняется убогое отношение к разведенным женщинам как к ущербным, а к их детям — как к балласту. Причем его нередко поддерживают не только мужчины, но и сами женщины. Любой ребенок в мире заслуживает любви, а разведенная женщина — это просто женщина с некоторым опытом в супружеских отношениях. Если она при этом ищет новые отношения, значит, она смелая, открыта новому, умеет исправлять ошибки и прощать старые обиды. Благо в мире хватает людей, которые непредвзято смотрят на отношения с разведенными женщинами и мужчинами с детьми. Остается надеяться, что со временем их станет больше. Я вышла замуж за мужчину с двумя дочками. Свою родили. Прошло 16 лет, как мы с ним развелись, а девчонок до сих пор люблю. Их мамы год назад не стало, теперь я им как вторая мама, хоть им обеим уже больше 20 лет. © Tany Lis

как мы с ним развелись, а девчонок до сих пор люблю. Их мамы год назад не стало, теперь я им как вторая мама, хоть им обеим уже больше 20 лет. © Tany Lis Когда мы с женой сошлись, у нее уже была дочь, 3 года. Сейчас ей 12, а у нас с женой есть 2 общие дочери. Старшая называет меня по имени — просто Артем. Она знает своего папку, который «светится» 2 раза в год. Она ничем не обделена. Да, к ней требований больше, так как она старше. Убирает свою комнату, помогает вынести мусор, помыть посуду. Мелкие, 7 и 5 лет, тоже наводят порядок. Да, мы со старшей порой не находим общего языка, но когда ей что-то нужно, то она в первую очередь идет ко мне. Она знает, что я за нее живот порву. © BakaSuRa969 / Pikabu