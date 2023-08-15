И в 50+ маникюр не пустая трата денег, чтобы там себе не думали девочки помоложе

В очереди к врачу две пожилые женщины с жаром обсуждали некую общую знакомую: «Ее просят с внуком посидеть, а она отказывается. У нее запись к маникюрше, видите ли! А куда ей в ее 50 с хвостиком ногти-то красить? Они ее краше не сделают!». Выглядели дамы соответствующе своей философии — грязные волосы, собранные в неаккуратный пучок, тотал блэк и нетронутые помадой поджатые губы органично завершали образ.

Я сидела рядом с этими женщинами и изо всех сил держалась за остатки хорошего воспитания, ведь так хотелось влезть в их разговор и спросить: «За что вы себя-то так не любите?». У меня свекровь была такая же: любые косметические процедуры — от лукавого, маникюр — пустая трата денег, хорошая косметика — ненужное расточительство, помаде сто лет в обед. «У меня семь соток засажено клубникой, картошкой и укропчиком, три парника. Мне некогда», — так она отреагировала на то, что на день рождения вместе с кучей других подарков мы вручили ей сертификат в престижный салон. И ладно бы сад-огород был ее любимым хобби — так ведь нет. Эти злосчастные овощи-фрукты она каждый год сажала, кряхтя и мучаясь, для соседок, потому что иначе они скажут, что Елизавета Михайловна совсем обленилась.

Этот груз чужого мнения она тащила за собой уже не первый год. Однажды мы с ней обсуждали наряды, и она высказалась, что тоже хочет носить яркие футболки и джинсы. Кто мешает? Все то же общественное мнение. Скажут же: «Старуха молодится». Ей всего 63, но она отказалась покупать мятно-зеленое пальто, которое ей было к лицу и понравилось, потому что «цвет молодежный», а у нее уже внуки. И как я ее ни убеждала, что стилисты говорят о том, что как раз с возрастом, когда внешность становится не такой яркой и контрастной, многим женщинам начинают идти холодные ненасыщенные тона, стояла на своем. Даже всем известные фото королевы и подобных возрастных дам, одетых именно в такой гамме, не убедили. «Где я, а где королева?».

А для ее сыновей, для меня, для внуков она — самая настоящая королева. Мужа и его брата вытянула одна, всю жизнь вкалывала от зари до зари, не брезговала никакой работой — с двумя дипломами о высшем, когда было трудно, пошла подрабатывать уборщицей. Более тактичной, заботливой женщины я не знаю. И одевалась всегда со вкусом, а тут, как перешагнула некий возрастной рубеж, — все темное, длинные юбки в пол, бесформенные пиджаки. Из нарядного — кофточки. Не блузки, кардиганы, водолазки— нет, кофточки. Трикотажные, с рюшами, кружевами, стразиками. От собственной некачественности стыдливо покрывающиеся катышками.

Как-то в откровенном разговоре спросила ее: «Елизавета Михайловна, ну почему бы не подкраситься? Что плохого в маникюре?». А она говорит: «Знаешь, ехала однажды в метро, а рядом две дамочки обсуждают какую-то свою сослуживицу. Говорят, мол, вот зачем она в принципе красится? Ведь клоунада какая-то! Бабе за шестьдесят, тащится в автобусе на свою заштатную работу, бледная, морщинистая, и на сухой лапке алый лак. И что-то мне так стыдно стало, что я решила — нет, встречу старость достойно. Не в моем возрасте стараться себя приукрасить, не поможет». Я ей говорю: «Ну при чем тут возраст?» И даже подходящие картинки с популярного ресурса показываю.

«Моя 85-летняя бабушка заставляет меня попробовать все последние тенденции на ее ногтях»

«Бабушке моего друга в субботу исполняется 101 год. Это ее натуральные ногти»

«Я работаю в доме престарелых и делала маникюр 90-летней женщине, которая любит быть немного гламурной.»

Смотрите, говорю, там в комментариях люди пишут о том, какие красивые руки, и ни слова осуждения. Поцокала языком и ушла в теплицу. И вот как с такой быть? Но я нашла выход. Притащила к нам в гости свою бывшую институтскую преподавательницу. Ей за семьдесят, а она всегда на каблуках, прически модные, одета со вкусом и маникюр обязательно — гранд дама. Вот она моей свекрови и выдала, когда я за чаем пожаловалась на то, что наша мама Лиза отказывается идти в салон на ноготочки.

Сказала, мол, голубушка, почему вы так много оглядываетесь на других и забываете о себе? Да что же вы думаете, маникюр только для того, чтобы выглядеть красиво? Нет, когда вам за шестьдесят, он для того, чтобы выглядеть достойно. Тусклая сухая кожа, возрастные пигментные пятна, кутикула и коротко абы как подрезанные ногти — такие руки хочется спрятать. Конечно, к примеру, красный лак только усугубит проблему, подчеркнет синеватые венки, которые проступили с возрастом, но нюдовые оттенки, лаки с оранжевым подтоном... Перестаньте гнобить себя, милая моя. Женщина с хорошим маникюром излучает комфорт и уверенность в любом возрасте. Ей плевать на мнение соседок, которые крутят у виска пальцами с неухоженными ногтями. Цифра в паспорте не может сделать вас бесполым существом. А раз мы остаемся женщинами и в пятьдесят, и в сто, то почему бы не быть ухоженной женщиной, а не махнувшей на себя рукой? Цените себя, а не списывайте в утиль. Ведь те, кто не хочет и не умеет заботиться о себе, — вот кто настоящая обуза для близких.