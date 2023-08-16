История о браке, в котором мудрая мама героини сразу разглядела беду

— Все, с меня хватит! Я не для этого на тебе женился! Елена раньше и подумать не могла, что у ее мужа может быть такой звонкий и визжащий голос. Вообще, едва ли это стоило такого вот внимания — интонация, тембр и тому подобное, — но почему-то именно эти детали так цепляли сейчас и... почему-то смешили немножко! Хотя реветь Елена не перестала. Она сидела в кресле-ракушке нежного лавандового цвета, вцепившись в подлокотники так, что побелели пальцы. Собственно, с этого кресла-ракушки все и началось. И продолжалось им тоже...

В прошлом месяце Елена и Борис отметили свою первую годовщину свадьбы. Отметили тихо, скромно, собравшись семейным кругом. Родители с обеих сторон желали паре счастья, правда, родители Елены были чуть менее искренни в этом, но... Она не могла их винить. Потому что понимала: у Бори действительно есть недостатки. Но их компенсирует любовь. Любовь! То самое чувство, воспетое поэтами и, как говорила до недавнего времени ее мама, способное творить чудеса... Вот только с появлением Бориса в жизни единственного своего ребенка, Людмила изменила свое мнение. — Он тебя не стоит, — прямо сказала она. И холодная строгость ее взгляда так контрастировала с приветливым выражением ее лица, которое было еще совсем недавно — пока Борис был тут, в гостях, на знакомстве с родителями избранницы. — Пойми, он как будто неплохой парень, — задумчиво продолжала мама, не давая Елене и слова вставить. — А что-то в нем не так! Вот, бывает, берешь яблоко: как будто отличное, но есть в нем что-то. Разломишь — и правда червивое попалось! Вот и с Борисом так же. Дочка, а давай вы с ним разойдетесь, а? Елена ответила, что это невозможно. Потому что они любят друг друга! Мама закатила глаза и потребовала у молчавшего весь вечер отца моральной поддержки. Тот ее оказал. — Но почему?! — возмущенно вспыхнула Елена. — Вы решили пожениться вообще на втором свидании! — Потому что у меня была хорошо развита интуиция, — упрямо сказала мама. — А тут интуиция мне подсказывает, что ты ошибаешься. И еще не раз ошибешься, если будешь такой же! — Какой? — развела руками Елена. — Ну, какой такой, мама? Обыкновенная я! Просто женщина, которой уже скоро тридцать и которой нужны, как и всем нормальным людям, семья, брак и единственный мужчина! И я не хочу ждать какого-то там принца, когда есть просто мой Боря! Я боюсь... не успеть. — О чем я и говорю, — покачала головой Людмила и припечатала своей коронной фразой, после которой с ней спорить было бесполезно лучшим философам Древней Греции и эпохи Возрождения: — Все с тобой ясно!

И все-таки свадьба состоялась. Елена мужественно приняла отказ родителей поддержать материально молодую семью: у них была возможность помочь взять квартиру в ипотеку, но они по секрету сказали, что не будет этого, потому что именно Борис стал ее мужем. Поэтому жить начали в съемной квартире. Ну, как в съемной — по факту она принадлежала бабушке Бориса, а когда той не стало, то перешла к его матери. Но свекровь сказала, что на халяву что-то получить — это в начале брака плохая примета. Только в реальности дело было в том, что она узнала: родители Елены отказались давать деньги на первоначальный ипотечный взнос. Поэтому решила все устроить так, чтобы усложнить жизнь паре: крутитесь, мол, как хотите. Поэтому за проживание в этой квартире ежемесячно платились деньги. Плюс коммунальные оплачивались. — А почему нам не снять квартиру просто? — однажды спросила у Бориса Лена. — Можно за те же деньги ближе к центру и уже с ремонтом найти. — И в карман чужим людям? — усмехнулся он. — А так по факту все в семью! Елена пожала плечами, спорить не стала, но обидно немножко было. Потому что взаимоотношения со свекровью не ладились. И то, что попадало в ее семью, Елена вообще не видела. И вообще, все было относительно, запутанно, таинственно и порой очень, очень обидно! Начать хотя бы с того, что свекровь обожала заявляться с инспекцией. И ладно бы реально являлась, чтобы лазить по шкафам и отчитывать за разводы на зеркале. Так нет же! Проверки были завуалированы под визиты вежливости. Надежда Павловна даже предупреждала: так, мол, и так, ждите завтра около четырех вечера в гости! Приходила она всегда с пустыми руками, кстати. — Забыла в магазин заглянуть к чаю чего-нибудь взять! — всплескивала она руками. Лена не сомневалась — ничего свекровь не забывала. Память у нее была такая, что она могла энциклопедию по животному миру юрского периода выдать среди ночи! Просто иногда свекровь страдала выборочной амнезией. Впрочем, это не было такой уж большой проблемой — выставить на стол собственноручно испеченную шарлотку или купленный в ближайшей кондитерской набор пирожных. Проблема заключалась в том, что свекровь, чаю напившись и выдав запас болтовни ни о чем, принималась хвалить и рассматривать квартиру молодых. Как будто сто раз до этого в ней не была! — Ой, Леночка, — однажды сказала она. — Помню, когда мама жива была, я как со школы приду — в старших классах тогда училась, — так чаю заварю, жду маму с работы. Вот прямо из этого окошка ее выглядываю, дожидаюсь! А чайник заварочный и чашки у нас хранились вот в этом шкафчике... На этих словах Надежда поднялась и распахнула дверцы подвесного шкафчика. — Помню, мама проверяла иногда, как я тут убираю. Р-р-раз! Пальчиком вот так проведет, — и на этих словах свекровь сама провела пальцем по внутренней стене шкафчика. — Есть пыль или нет? И если пыль была, то она, представляете, заставляла меня тут же всю посуду перемывать чистую заново, что в нем стояла, ну и его отчищать. И все равно было, что у меня уроки не сделаны еще! Мама говорила, что если в доме нет чистоты, то все, что бы ты ни делал, бесполезно будет. Да... Вот так и жили! В тот раз, кстати, на пальце свекрови осталась пыль. Не черный след, но пыль была. И она так посмотрела на Елену, что было ясно: охотно заставила бы ее убирать, если бы не боялась нарваться на скандал!

Нередко у свекрови еще случался приступ мигрени и она просила, чтобы ей дали где-нибудь прилечь. Обычно она устраивалась на диване. — Ох, красиво тут! — говорила она, осматривая комнату. — А это что, Леночка, картину сняли, что ли? — Да, — отвечала невестка. — Полка с книгами нам нужнее. — Ну понятно. А какие книжки читаешь? Ну-ка, подскажи, что там на корешках написано! Елена после этого случая, кстати, нарочно поставила на полочку какую-то книжку по философии, а «пустые», по мнению свекрови, фэнтезийные любовные романы, сняла. Потому что не хотела больше этих усмешек снисходительных и намеков на то, что раз кто-то такое читает, значит, семейной жизнью недоволен. Кроме того, свекровь могла проникнуть в спальню — чтобы перед уходом поправить прическу и макияж у зеркала на шкафу. Потому что оно лучше «показывает», чем то, которое висит в коридоре. И при этом могла тайком заглянуть в сам шкаф. Словом, поводов пошнырять в квартире у нее было предостаточно. А уж что начиналось в сезон отключения горячей воды, когда выходило так, что в квартире, где жили Борис и Елена, она была, а в квартире Надежды — уже отключили! Плюс, были, естественно, мелочи: дать добрый совет невестке, как лучше готовить «по-домашнему» то или иное блюдо, прокомментировать ее обновку (обыкновенно с уточнениями, что это бледненько смотрится или как-то бедненько, полнит, не идет совсем). Ну и так далее. — Моя мама, — говаривал Борис каждый раз, когда Надежда уходила, — говорит, что понимает, что многовато меня, нас с тобой, опекает, но... Она же из лучших побуждений! Ты же на нее не обижаешься? Не раздражает, что посторонний человек в доме? — Конечно нет! — неизменно отвечала Елена. — И она совсем не посторонний. Я же за тебя замуж вышла! Родной человек она... И хотя Елена внутренне дрожала и нервно кусала губы каждый раз, когда «мама» объявлялась на пороге, после ее визитов быстро отходила. Это же временные трудности! Ведь Борис любит ее! А остальное не важно!

Вообще, если бы Елену в тот первый год ее семейной жизни спросили о том, счастлива ли она, она бы определенно ответила утвердительно. Да, она была всем довольна. Нет, страстной, головокружительной любви к Борису не было. Лена лишь раз в жизни пережила такое чувство — к одногруппнику, когда была еще зеленой первокурсницей педагогического вуза. Она, кстати, тогда рискнула — первой призналась в чувствах и даже позвала на свидание. А он рассмеялся в лицо! Потому как с чего она вообще решила, что между ними что-то возможно?! Четыре года после этого Елена ходила грустная и отказывалась задумываться о личной жизни. А потом, когда оттаяла маленько, и встретила Бориса. Она уже преподавала в школе географию, а он работал менеджером в банке. Знакомство состоялось банально и вместе с тем романтично: они сели на один и тот же аттракцион, колесо обозрения. И кабинка застряла на самом верху! Застряла всего-то минут на пять, но Елене этого хватило, чтобы разреветься от страха, и только парень из кабинки ниже, который подбадривал ее, шутя, не дал совсем сорваться в истерику. Потом выяснилось, что семью Бориса знают издали через знакомых дальних друзей родители Елены. И роман закрутился, обрушился на пару решением связать свои судьбы. Причем в этот раз Елена была терпелива, и Борис не подвел — он первый делал все шаги на сближение. А конкретно предложение пожениться, кстати, сопроводил немножко странной и вместе с тем такой уютно-надежной фразой: — Ты мне полностью подходишь, — сказал он. — Из тебя получится хорошая жена. И вот теперь, несмотря на свекровь и мелкие ссоры, без которых — Елена была уверена стопроцентно, — не могли существовать люди вместе, она жила счастливо в браке. Но потом, когда все начало меняться, она так и не поняла. Возможно, в тот момент, когда Борис высказался о кофе, который она пила.

— Знаешь, английские ученые провели исследование и оказалось, что если на год отказаться от кофе, то можно скопить приличную сумму. Не хочешь попробовать? Она тогда удивилась: откуда он знает, что она обожает перед тем, как начать рабочий день, выпить стаканчик кофе на скамейке в сквере? Но Борис не читал мысли — просто у него был доступ к банковскому приложению, в котором отображались все траты. Они так решили еще в начале отношений — что будут весь семейный бюджет держать на одном счете. Борису туда сразу зарплату перечисляли, а Лена снимала деньги и зачисляла на этот счет. — Вообще-то, можно, — ответила она. — Но а на что мы будем копить? Кажется, нам хватает. — О будущем полезно в принципе иногда думать, — усмехнулся Борис и быстро свернул разговор. У Елены вспыхнули щеки: она подумала, что, говоря о будущем, Борис подразумевает детей. Ведь они планировали их, естественно! Но позже. Потому что сперва, Борис говорил, надо им встать на ноги. Лена не совсем была с этим согласна: по ее расчетам, они бы и с младенцем не бедствовали. Но что она могла поделать, если муж был против? Только дать времени течь. И поэтому Елена сумела быстро забыть об этом странном разговоре. А потом события и мелочи стали идти просто потоком. Как будто сыпался бисер, бусины и все это нанизывалось на нити, оплетая повседневную супружескую жизнь. Так, Борис стал все чаще ворчать по поводу еды. Елена привыкла готовить быстро, просто и желательно на два дня. Но он... Сам Борис рассказал, как дело было: встретил старого друга, зашел к нему в гости, а там не просто обед домашний, а как в ресторане накрыто! И у друга этого жена, между прочим, тоже работает. — То есть тебе не нравится, как я готовлю? — изумилась Елена. — Но почему ты раньше молчал?! — Терпел, — буркнул Борис. А дальше они еще сильнее поссорились и он сказал, что ужин вчерашнего дня доедать не станет и пойдет к маме. — А я предупреждала, — сказала Людмила, когда дочка в тот же вечер к себе домой пришла жаловаться. И ужинать. Потому что на вчерашние котлеты тоже смотреть теперь не могла. Борис вернулся на следующее утро. И начал с извинений. Его мама сказала, что он поступил неразумно. Елена, всплакнув от чувств, конечно же, простила.

И время полетело дальше. Но не успел забыться этот случай, как нашелся новый повод. Борис сказал, что покупать ботинки на осень, когда есть сапоги, — это ненормально. — Я не миллионер, — усмехнулся он. — Но я со своей зарплаты покупаю! — возмутилась Лена. — Вот как! — Борис прищурился. — А я-то думал, что у нас все общее. А вот как, значит... Твое, мое... И как, жена, не шибко я запускаю лапу в твои деньги?! — Боря, послушай, — Лена виновато улыбнулась. — Я не то хотела сказать, просто... — Ну вот так вот, просто, да? Знаешь, а я не могу понять одного: тебе зачем вообще эти ботинки? Может, ты бы лучше в салон сходила, а? — В какой салон? — А я почем знаю, куда вы, бабы, там ходите?! Ты себя в зеркало видела? — Боря... Да о чем ты?.. — хотя он с места не двинулся, но Елена отступила на шаг назад — так велика была волна недовольства, практически агрессии, исходящей от мужа. И тут Борис очень много чего сказал! Он слышал байки о женщинах после свадьбы, которые понимают, что уже заарканили мужика, и очень сильно меняются. Но теперь знает: это правда! Потому что Елена сильно изменилась. Красится и причесывается только на работу или тогда, когда в гости идет. Вес прибавился... — Так... Вес — это ничего, врач сказал, для своего роста я в норме, — оправдывалась она, чуть не плача. — Боря, а разве... Ты что, на мне только из-за внешности женился?! — Если бы это вообще было неважно, — усмехнулся он, — то, поверь, я бы... Нет, ну что ты как дура?! Не только! Но мне, знаешь ли, неприятно, что ты себя запустила! Думаешь, раз замуж вышла, то все, это навсегда?! — А как иначе... Как иначе? Мы же... Ты же обещал! Ты же сказал, что мы всегда будем вместе! — Да как-то по-дурацки о статистике и вероятности развода размышлять на собственной свадьбе, знаешь ли, — задумчиво усмехнулся Борис. — Ладно! Проехали, хорошо? Просто... — он взмахнул рукой. — Делай уже что-нибудь, ладно? А то, знаешь ли... Ну просто неприятно рядом находиться! Только, — добавил он строго, — я не о том, что ты можешь кучу денег спустить. Я не миллионер! Ты это, как-нибудь по народным рецептам, что ли... Может, огурцы вы там, бабы, на лицо кладете — ну я не знаю.

В этот вечер, уже закончив проверять тетради учеников, Лена еще долго сидела на кухне. Мысли крутились, как беспокойные пчелы, и она пыталась понять: а где, куда делся тот влюбленный, заботливый мужчина, за которого она вышла замуж? Или она все накручивает напрасно и страдания Бориса оттого, что жена не каждую минуту красавица, нормальны? К маме за советами идти не хотелось — она опять начнет про то, что вот, мол, говорила, предупреждала! — Так, хватит! — решительно сказала себе Елена. Потом прибрала тетради и прочее со стола. Умылась холодной водой. И легла спать. Хватит, велела она сама себе, думать всякие глупости! Да, муж ворчит из-за денег и считает, что они должны экономить, чтобы помогать его маме и вообще, потому что неправильно она, Лена, деньги тратит. Да, он все чаще сравнивает ее с женами друзей — те вкуснее готовят, больше зарабатывают, их родители больше поддерживают молодые семьи. Но... Но ведь он ее любит, несмотря на все это, правда? Правда конечно, и не сметь даже сомневаться! А значит, нужно просто жить дальше! Через несколько месяцев на носу замаячил праздник — день рождения мамы Елены. И она уже выбрала ей подарок — мама давно мечтала дополнить гостиную элегантным велюровым креслом-ракушкой в модном оттенке «лаванда». Найти такую вещицу оказалось непросто, но Елена сумела. Правда, вышла неувязочка: время доставки было только за день до нужной даты или сильно позже, поэтому Лена выбрала адресом доставки не мамину, а свою квартиру. А потом нужно было еще брать такси и везти кресло к маме. — Это что? — спросил Борис, когда вернулся с работы. Прелестное кресло-ракушка, изящное, пастельного оттенка, смотрелось чужеродно в солидной, в темных тонах меблировке, оставшейся в гостиной от бабушки Бориса. — Вот маме подарок! — объявила Елена и, желая продемонстрировать вещицу, плюхнулась в нее. — Правда, шикарно? Вот тогда и разразилась буря, то есть Борис покраснел, как помидор, и... Быстро, на высоких нотах зачитал Елене такой список обвинений и претензий, что она была в шоке. — Боря, хватит, остановись, — слабо попросила Елена, которой аж духу не хватало подняться из кресла. Ей почему-то казалось, что если она это сделает, то Борис не ограничиться словами и... может ее ударить. Он никогда не делал такого прежде. Но Елена почему-то думала, что сейчас он на это способен. — Хватит?! — навис над ней, вращая руками и глазами Борис. — А тебе не хватит?! Я тебе что, миллионер?! Ты не могла посоветоваться, прежде чем покупать вот это уродство?! — Это для мамы моей. На день рождения подарок, я же объяснила. — Да мне плевать! Ты — моя жена и должна прислушиваться, слушаться! Мне надоело! Права моя мама была, когда сказала, что ты совсем уж.

Елена зажмурилась так крепко, что под веками замелькали цветные пятна. А в голове была просто каша из мыслей... Постоянные упреки. Визиты свекрови, приторно-вежливые и столь же лживые. Вечное недовольство и грубые, унизительные шутки мужа. Страх взять себе стаканчик кофе. Нежелание смотреть по утрам на такую некрасивую себя в зеркале. Чувство, что в квартире больше не родной человек, а какой-то чужак. Глубоко, судорожно вздохнув, Елена открыла глаза. — Знаешь, не надо тебе со мной ехать на день рождения этот. — Согласен! — фыркнул Борис. — Я, кстати, поеду к своей матери. Нужно мне денек отдохнуть от тебя, уж извини! — Вот и чудненько, — Елена кивнула и даже не поднялась закрыть за ним дверь. На следующее утро зазвонил телефон: таксист не мог найти нужный подъезд. Она объяснила, и буквально через пятнадцать минут кресло было сгружено вниз и помещено в багажник. В дороге Елена еще раз могла обо всем подумать. — На удачу, дочка, — улыбнулась мама, когда она переступила порог родного дома. — Ты — первая гостья! — подмигнула Людмила. — С днем рождения! — Елена расцвела в улыбке. — У меня для тебя есть подарок. Вот, сейчас... Людмила заохала, когда таксист, согласившийся побыть немножко и грузчиком, занес кресло. — Дочка, какая прелесть! — Людмила обходила кресло со всех сторон, восхищалась. — Дочка, а что, что-то случилось? Где Борис? — В своей квартире, — ответила Елена, чувствуя такую непривычную свободу. — Мам, помнишь, ты про яблочки говорила? Ну мне досталось как раз такое — червивое... Думаю, я развожусь.

ADME публикует этот текст

с разрешения автора канала «Мандаринка» Анны Антоновой.