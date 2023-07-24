История о маме, которая устала ждать помощи от сына с невесткой и хорошенько их проучила

— Просто решила ответить тем же, — объясняет Ирина Григорьевна. — Наверное, давно пора, я их просто на шею себе посадила. — А они хоть поняли, что ты их просто отзеркалила? — интересуется подруга с усмешкой. — Нет, объяснять пришлось. Сначала была волна возмущения, обвинения, обиды. Теперь вроде поняли.

— И ты не боялась испортить отношения с женой единственного сына? Ты же знаешь поговорку про ночную кукушку? — Ой, да брось! Что там уже портить? Она с самого начала на меня смотрела, как на врага. Это сын не видел и не слышал, а она шипела змеей, я же умею различать полутона. Каким умилительным голоском Катя со своей мамой разговаривает и какое дребезжание в голосе у нее, когда на мой вопрос отвечает, — машет рукой Ирина Григорьевна. — Хотя, казалось бы, что ты плохого им сделала? Живут в твоей квартире, помогаешь по мере сил. А сватья что? На регистрацию приехала, потом — на выписку. И все, приветы передает по телефону... — И не только приветы передает. Еще успевает ныть о том, как она соскучилась по внучке. Мол, будь она рядом, она бы кровиночку с рук не выпускала, родителей бы отправила отдыхать, а сама бы время с ненаглядной «бусинкой» проводила. — Ну да, была бы рядом — помогла, имела бы — отдала? — Вот-вот, только даже отпуск предпочитает проводить в Турции с подругой, а не у дочери с зятем. И квартиры у нее нет, чтобы молодым отдать. Ну да и шут с ней, мне она не интересна, меня невестка выбесила, да и сын мой.

Сын Ирины Григорьевны 2 года назад отвел в ЗАГС девушку по имени Екатерина. Через 2 месяца поcле регистрации брака родилась внучка Ирины Григорьевны. Да-да, невеста была на момент регистрации глубоко беременна. Как признавался сын, жениться на Кате он вообще не планировал и долго раздумывал. Но, помявшись некоторое время, предложение все же сделал. Несмотря на обстоятельства брака, живут молодые довольно неплохо. Подключилась и Ирина Григорьевна, пустила жить сына с женой в свою квартиру. Оформлять не собирается, но и от мысли выгнать сына и Катю женщина далека. И помогать мама всегда спешила по первому зову. Например, у Кати температура, а сын на работе. Так он Ирине Григорьевне звонит, мол, побудь с моими девчонками, Катя совсем никакая. И Ирина Григорьевна все бросает и бежит: своим надо помогать, внучке только месяц, как Катя с температурой будет за малышкой смотреть? И так — постоянно. Свекровь же на пенсии, что ей еще делать? Ирина Григорьевна считает, что Катя именно так и думает. — В последнее время мне невестка по-всякому дает понять: меня зовут на помощь, а я должна быть благодарна. Иначе ведь у меня жизни нет. Я же одна, муж умер, сын женился. Так что кланяйся, свекровушка, невестке в ноги. Благодари, что тебя к внучке допускают, что с сыном видеться разрешают.

Больше всего Ирину Григорьевну задевает то, как «спешат» молодые, если о помощи просит она. Например, прихватило у нее спину. Заклинило так, что с кровати не сползти. А у кошки, как назло, закончился корм. Вот накануне загадывала: «Завтра куплю», а настало это «завтра» и ногой не шевельнуть. Приходится звонить сыну с невесткой, благо недалеко живут. — А это срочно? — недовольно отвечает Катя по телефону мужа, — Мы собрались в гости к моей подруге. Будем поздно. У нас уже свои планы, нас ждут, опаздывать неудобно. Вот если бы вы заранее сообщили... — Катя, — психует уже Ирина Григорьевна, — Ну как я заранее могла знать, что слягу? Радикулит, знаешь ли, неожиданно настигает. — Ну так нужно запасы иметь! И вообще, если бы вам есть было нечего, это другое дело, а кошка... Завтра, может, сын ваш купит и принесет. И трубочку положила. Ирина Григорьевна кошке голодать не позволила, позвонила подруге, та не отказала. С другого конца городка приехала, корм кошке привезла, заодно и в аптеку забежала, лекарства купила и доставила. А сын, через три дома живущий, на следующий день к вечеру объявился. Позвонил. — А, есть уже корм? Ну и отлично, тогда я к тебе не пойду. — И так во всем, — сердится Ирина Григорьевна, — Вот, например, кран течет. Знаю, что сын умеет чинить, но он две недели просто кормит меня обещаниями. Или вот ноутбук перестал заряжаться, надо в ремонт нести. Я в этом не разбираюсь. А от сына ответ: «Блин, мама, тебе срочно? Ты пока с телефона можешь в интернет выходить». Надоело мне это все.

Недавно невестка без отрыва от декрета начала учиться на каких-то курсах. Ирина Григорьевна об этом знала, обучение было онлайн, но экзамены надо было сдавать вживую, с комиссией и в определенное время. — Никто заранее меня ни о чем не просил, — говорит Ирина Григорьевна, — Вскользь и давно упомянули при мне дату. А тут часа за два до экзамена звонит мне Катя: «Надо посидеть с внучкой, мне на экзамен идти». Ну я и сказала, что не могу, что у меня свои планы. — Какие еще планы? — Катя не сразу нашлась, что сказать, — Мне экзамен сдавать надо, с кем я ребенка оставлю? — Не знаю, — стараясь говорить максимально спокойно, ответила Ирина Григорьевна, — Ну ты же заранее меня ни о чем не просила, вот я и не планировала с внучкой быть именно сегодня и именно в это время. — Да что вам делать-то? — уже психанула невестка, — На пенсии сидите же. Какие дела, какие планы? Тут настала очередь свекрови сказать, что в таком тоне она разговаривать не желает и трубку положить. — И как она выкрутилась? — интересуется подруга. — Не знаю, — усмехается Ирина Григорьевна, — Как-то выкрутилась, наверное. Я же выкручиваюсь то с ноутбуком, то с кошкой, то с текущим две недели краном. Сын обиделся, через пару дней пришел на серьезный разговор. Спрашивал, почему я так его жену не люблю, почему не помогла, когда просили. Ну и сказала я, что тоже много раз просила, а отвечали мне, что надо заранее говорить, что у них планы, что мои потребности — это несрочно. — Понял? — Вроде бы понял, — пожимает плечами Ирина Григорьевна, — Время покажет.

Редакция ADME публикует этот текст с разрешения автора и владельца сайта «Записки злючки» — Татьяны Гришиной.