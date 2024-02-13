«Мы тебя воспитали!» История о родителях, которые сначала обделяют одну дочь, а потом ждут от нее помощи
— Наташ, что ты так обижаешься? У Ирины вот семья, и внук скоро родится. А ты — одинокая и молодая. Еще заработаешь.
Дочь смотрела на родителей и молчала. Хотя ей хотелось кричать. На них, на сестру и на весь мир. Но она всегда молчала.
А Ирину любили всегда больше. Это было неудивительно. Старшая сестра считалась сообразительной девочкой и красавицей. Эти достоинства немного затмевали не особо хорошие оценки в школе и университете. А младшая, Наталья, была совсем не похожа на сестру. Молчаливая, обычная.
— Наташ, тебе не надо обижаться на наше решение. Ты же знаешь, что мы тебя тоже любим.
Тут уже дочь не сдержалась:
— Так любите, что все деньги от квартиры отдали Ирине? Квартиры, которую вы обещали нам двоим? Так вы меня любите?
— Да мы уже объяснили тебе! — возмутился отец. — У Ирины семья, ребенок скоро. Им нужна двухкомнатная. И теперь они возьмут немного в кредит и купят жилье. А ты одна. Легко сама купишь себе квартиру. Когда захочешь. И какую захочешь.
— А на что? А, пап? На какие шиши?
— Накопишь, — буркнула мать. — И вообще, мы так решили и все. Хватит обсуждать эту тему.
Спорить, когда все уже было сделано, бессмысленно. Даже если все было сделано за ее спиной и втайне. Даже если обида обжигает все внутри.
Три года спустя, Наталья сидела напротив родителей и наслаждалась. Тем, что они сами напросились на эту встречу. Тем, что она встречает их в своей квартире. Самое главное — тем, что родители не смотрели ей в глаза.
— Уютно у тебя. И место хорошее, — начал было отец.
Дочь закатила глаза:
— Так, давайте опустим любезности. Вы приехали ко мне в первый раз за три года не для того, чтобы нахваливать мою квартиру. Выкладывайте.
Родители молчали, переглядываясь. Наконец мать начала:
— В общем, мы с отцом затеяли... Хотим купить домик в деревне. Уже присмотрели. Вроде даже договорились с продавцом. Но...
Отец тут же подхватил:
— Ипотеку нам никто не даст. Да и простой кредит тоже. Копейки под дикий процент. Поэтому нам нужны наличные. Всего миллион триста тысяч. Подумали, что ты можешь нам помочь. С твоей должностью это не....
Наталья засмеялась:
— Ого, вы даже о моей должности наслышаны! Кто же вам проболтался?
— Тетя Шура рассказала.
— Значит, Людка все так же не умеет держать язык за зубами.
Наталья в открытую наслаждалась происходящим.
— В общем, мы подумали, что ты могла бы помочь нам.
Озабоченность появилась на лице дочери:
— Деньги? Какие деньги? У меня есть ипотеки. А еще ремонт надо делать перед продажей.
— Продажей? Ипотека? Ты все еще не выплатила за эту квартиру?
Дочь улыбнулась:
— Нет, мам. Я купила в ипотеку несколько квартир в строящихся домах, и теперь надо сделать ремонт, чтобы сдавать их.
Родители снова замолчали. Мать начала медленно вставать, но отец ее усадил обратно и обратился к дочери:
— Наташ, ты можешь нам помочь? Просто этот дом... В общем, его быстро купят. А другого такого нет. Нам там очень нравится.
Наталья кивнула:
— Понимаю, старость, деревня, возвращение к истокам. Но уверена, что Ирина с легкостью вам поможет. Она же в большом долгу перед вами.
Отец горестно покачал головой:
— Нет у нее денег.
— Да? — наигранно удивилась Наталья. — А как же муж с перспективами?
— Бездельник он, — шепотом ответила мать. — Нарожали двоих детей и все. Сидят без денег. Еще и у нас норовят взять.
Наталья сочувственно произнесла:
— Да, печально. Но причем тут я?
Отец с упреком ответил:
— Но мы твои родители, и ты должна нам помочь! Мы тебя воспитали.
Наталья согласно кивнула:
— Ага. Так и вы должны были мне помочь, отдав половину стоимости квартиры. Но вы сделали выбор в пользу Иры. Теперь пора ей возвращать долги. А я перед вами чиста.
Мать чуть не плакала:
— Наташ, я же говорю: нет денег у нее. Они и так набрали кредитов. Живут от зарплаты до зарплаты.
— Тогда извините. Раз у нее нет денег, нет их и у вас. Вы сделали неправильный выбор.
Родители до сих пор мечтают о домике в деревне. Но спрашивать деньги на покупку у младшей дочери не рискуют. А от старшей ждать не приходится, увы.
ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен! Истории».
Орфография автора в наименовании канала сохранена.
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