История о свекрови, которая зря думала, что квартиру невестки можно превратить в гостиницу

В небольшом ресторане за сдвинутыми столами сидела компания из 10 человек. Первые поздравления с покупкой квартиры от друзей уже прозвучали. Слово взяла мать мужа: «Ну вот, теперь у вас есть свое жилье. По-настоящему свое. Я рада, что вам так быстро удалось купить квартиру. И особенно рада, что теперь можно будет помочь с жилищным вопросом и другим нашим родственникам».

Жена наклонилась к мужу: — Леш, о чем это она? Какие другие родственники? — Понятия не имею, — пожал плечами Алексей. — Не бери в голову. Когда все друзья ушли, а на столах остались только чай и десерты, мать Алексея завела разговор: — Даш, ты знаешь, что у Алеши много родственников. И есть у него двоюродная сестра. Она окончила школу и поступила в вуз в этом городе. Жена все еще не понимала, к чему клонит свекровь. — Так вот. У вас теперь есть большая квартира. Может быть, ты разрешишь пожить сестре Алеши в твоей? Она же после твоего переезда все равно пустует. Дарья медленно перевела взгляд со свекрови на мужа. Алексей выглядел смущенным, но ничего не говорил. — Ну что квартира твоя стоять будет без дела? — продолжала его мать. — А так ты поможешь родственнице. И будешь получать деньги за коммуналку. Дарья прищурилась. Квартира, где жили они с мужем первые 5 лет, была ее. И это была память о ее родителях, которые так внезапно ушли из жизни на следующий день после ее совершеннолетия. Молодым было логично жить в квартире у Дарьи, пока не накопят на ипотеку.

Мать Алексея, извинившись, вышла из-за стола, так и не дождавшись ответа невестки. Как только свекровь скрылась из вида, Дарья набросилась на мужа. — Леш, ты можешь поговорить с ней? Мне уже становится некомфортно оттого, что она распоряжается моей квартирой за меня. В ней никто, кроме тебя и меня, жить не будет. — Даш, ты чего? — муж попытался успокоить жену. — Ерунда все это. Матери тяжело воспринять тот факт, что мы теперь живем в своей квартире. Спустя всего 5 лет брака. А им с отцом пришлось ждать квартиру почти 20 лет. Можно сказать, что она завидует. — Но мне неприятны эти разговоры. Я и до этого не так уж много общалась с твоей мамой. Но теперь... — Я понял, Даш. Давай собираться. Не будем портить наш с тобой праздник. Супруги съездили в отпуск (последний «нормальный», следующие ведь будут «ипотечные»), разговор в ресторане забылся. Тем более что свекровь больше не докучала Даше разговорами или сообщениями. Но в конце лета Алексей пришел домой и услышал всхлипы жены. Она сидела на диване и плакала. Муж бросился к ней. — Даш, что случилось? — Твоя мать. Она приходила сегодня. Алексей вздохнул. — Что на этот раз? — Вот, — жена включила запись на телефоне. Голос матери был необычайно мягок, но за этой мягкостью была какая-то пугающая решимость. — Даш, ты пойми. В семье всегда надо помогать родственникам. Вот вы смогли купить себе квартиру, а кто-то — нет. Но жить ведь надо где-то. А тут дочь моего брата как раз приезжает в город. Она умная девочка, будет в серьезном университете учиться. Вот только с деньгами у ее родителей не очень. А у тебя квартира пустая стоит. Что тебе стоит дать пожить нашей общей родственнице?! — Я вам последний раз повторяю: в этой квартире никто жить не будет! — Не понимаю, как мой Лешка мог жениться на такой, как ты! Черствой и думающей только о себе. Тут Алексей выключил запись. Затем переслал ее себе на телефон и пошел к входной двери. — Леш, ты куда? — Скоро буду.

Через час Алексей остановился у знакомого девятиэтажного дома. Мать, как всегда, ласково встретила сына. — Проходи! Догадываюсь, по какому поводу ты заглянул. — Мам, — с порога начал Алексей, — первое: я запрещаю тебе общаться с моей женой без меня. Ты не будешь даже писать ей, не говоря о звонке или личной встрече, пока я не дам на это согласие. — Но, Алеш, это не я плохая! Твоя жена... — Второе: эта квартира не моей семьи, это квартира Даши. И только она решает, кто в ней будет жить, а кто нет. — Но ты понимаешь, что это ненормально?! Отказывать двоюродной сестре пожить в квартире. Она же родственница твоя! Она тоже твоя семья! — Повторяю последний раз: эта квартира принадлежит жене. Я не могу и не хочу даже спрашивать ее об этой недвижимости. Забудьте про эту квартиру. Пусть дядя и тетя найдут другое жилье. Или сестра может пожить в общаге. — Как ты можешь так говорить? — всплеснула руками мать. — Твоя сестра в общаге? Пока у твоей жены есть пустая квартира? — Забудь про квартиру, или тебе придется забыть про меня. Это третье. Хватит лезть в дела моей жены, мам. У нас своя жизнь, у тебя — своя. И родственникам всем передай, что отныне им придется рассчитывать только на себя. И мне все равно, что они обо мне подумают. С этими словами сын захлопнул входную дверь. Дарья до сих не общается ни со свекровью, ни с каким-либо другим родственником со стороны мужа. Алексей часто созванивается с матерью, но видятся они куда реже, чем раньше. Квартира же стоит пустая. Даша пока не решила, что с ней делать.

ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен!».

Орфография автора в наименовании канала сохранена.