Как я перестала париться о том, что жизнь проходит мимо, и почему всем то же советую

Хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с ощущением, что жизнь проходит мимо. Все вокруг учатся новому, работают, ходят на йогу и путешествуют, рожают детей (нужное подчеркнуть), а мы сидим и ничего вокруг не меняется. Дело в том, что вы, как и многие другие люди, столкнулись с БПИ — боязнью пропустить интересное, или синдромом упущенной выгоды. Этот термин описывает состояние, в котором человек боится упустить что-то важное, иными словами, переживает, что жизнь проходит мимо. Часто БПИ провоцируется чужими постами в социальных сетях.

Особенно часто страх посещает женщин в декрете. Каждый день — словно день сурка. Встала, покормила ребенка, прибралась, вытащила тяжелую коляску на улицу, затащила назад, опять покормила. Полчаса свободного времени посвятила интернету. В эти самые полчаса открыла социальные сети и поняла: вокруг жизнь бурлит, а у меня — вялый ручеек. В один день на голову свалилось осознание, что жизнь проходит мимо.

Есть множество способов избавиться от этого чувства. Самые очевидные советы — перестать пользоваться социальными сетями, сосредоточиться на себе, не стараться быть идеальной. Они простые только в теории, однако их не так просто применить на практике. Я нашла еще один способ справиться с проблемой.

Я представила, что моя жизнь — это времена года. Весна — время сажать картошку. Осень — время ее собирать. Зима же — время, когда земле нужно отдохнуть. Его нужно просто переждать. Представьте, что сейчас в вашей жизни как раз наступила зима. Зимой люди и природа в спячке и набираются сил. Деревья сбрасывают листья, медведи отлеживаются в берлоге, земля отдыхает от урожая. Без зимы цикл времен года попросту нарушался бы.

Мне кажется, что сейчас у меня время просто ждать. Ждать, пока появятся силы, пока дети вылезут из подгузников, пока изменится гормональный фон. И вместо того, чтобы переживать об упущенных возможностях, я лучше потрачу эти силы на рефлексию: проанализирую прошлые ошибки, стану лучше, определюсь, чего хочу на самом деле. Проверю, готова ли моя «техника» к весне: здорова ли я, в порядке ли мое тело и голова. Сдам анализы и в целом проведу «техосмотр».

Однако в случаях с временами года мы точно знаем, что за зимой наступит весна, а потом — лето. Вероятнее всего, в марте растает снег и выйдет солнышко. В жизни так не бывает. Я не знаю, когда именно появятся силы на движение вперед. Но я решила провести это время с пользой для себя и перестать париться. Теперь я делаю приятные вещи, прошу помощи и поддержки у мужа и мамы. Я разрешила себе ничего не делать и грустить. Например, всегда завидовала подруге, которая вот уже 3 месяца путешествует по миру. Это здорово на картинке, но действительно ли я хочу этого? Пришла к выводу, что мне по вкусу просто уехать в другой город и осесть там, а не колесить по миру. Спросите и вы себя: действительно ли я хочу того, чему завидую?