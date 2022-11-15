Как я поняла, что «ревнует не значит любит», и научилась мастерски вычислять хитроумного манипулятора в отношениях

Общение с ревнивым человеком похоже на жизнь на вулкане. Сначала вроде бы все хорошо, а потом ни с того ни с сего появляется гнев, агрессия и упреки. Психологи говорят, что причиной ревности может быть неуверенность в себе. Меня зовут Оля, и я решила поделиться историей о своих отношениях, в которых место любви заняли подозрения в неверности.

Первое время отношения всегда немного похожи на сказку

Случилась у меня любовь, когда я училась в университете. Отличник, староста, да и просто красавчик. Назовем его условно Максим. Я сразу в него влюбилась. Год мы переглядывались на занятиях, но никто не решался подойти. А летние каникулы расставили все по своим местам. Он приехал в мой родной город на лечение, и, кроме меня, апельсины в палату таскать было некому. Неделя передачек — и я решаюсь на прощание по-детски поцеловать его в щечку. Так все и закрутилось.

Первое время я светилась от счастья. Мы сходились буквально во всем: общие взгляды на учебу, работу, да и на жизнь в целом. Цветы, конфеты и поездки на машине по ночному городу. Полночи мы могли болтать по телефону, а потом провести день вместе и не устать друг от друга. В начале отношений сложно увидеть общую картину и разглядеть личность партнера. Ведь именно тогда происходит так называемая фаза медового месяца, или конфетно-букетный период, — время, когда у влюбленных людей вырабатываются гормоны, из-за которых человек чувствует восторг, воодушевление, приятное волнение. В таком состоянии трудно мыслить рационально.

Но потом появляются тревожные звоночки. Они очень тихие

В начале отношений ревнивый человек лишь осторожно вводит небольшие запреты, объясняя это своими глубокими чувствами. Ровно так все и произошло. Был у меня еще со школы один друг — парень. Он в то лето приехал из командировки и позвал меня погулять. Я рассказывала Максиму о нем и была уверена, что никакой проблемы не будет. Но что-то пошло не так: моего благоверного будто подменили. Улыбка сползла с его лица, а в голосе засквозил упрек: «У моей девушки не может быть никаких друзей мужского пола. Вообще дружбы между мужчинами и женщинами не бывает». В воздухе повис немой вопрос, на который он молниеносно отреагировал: «Конечно, я ревную, ведь я не хочу тебя потерять». С другом я тогда так и не встретилась. Сослалась по телефону на недомогание. А он лишь предостерег: «Вы недолго протянете, он тебя изведет».

После первых запретов следуют другие

На время тот случай отошел на второй план. Ведь в наших отношениях снова все наладилось. Мы съехались, он познакомил меня со своей семьей.

Люди, подобные моему бывшему парню, часто пользуются своим излюбленным приемом — усыплением бдительности. После какого-нибудь неприятного случая они старательно изображают любовь и гармонию. Это делается, чтобы напряженная жертва расслабилась и почувствовала себя в безопасности. К тому же влюбленный человек хватается всеми силами за соломинку под названием «все стабильно», ведь неприятно думать, что есть какие-то проблемы. В общем, этот прием сработал на ура, и я даже упустила из внимания другую некрасивую ситуацию.

Как-то раз мои подруги-одногруппницы позвали посидеть в кафе. Без задней мысли я навела красоту и уже почти вылетела в подъезд в предвкушении мини-девичника. Но мой благоверный преградил дорогу у самой двери со словами: «Никуда не пойдешь. Потому что мне не нравятся твои подруги. Они все незамужние и не в отношениях — еще заставят тебя свернуть не на ту дорожку». Так и мои подружки оказались для него «неправильными». Я недоумевала — они ведь девочки! Но по его глазам поняла: если я нарушу это правило, он меня бросит. А я так не хотела его терять. Он подливал масла в огонь словами: «Ну ты же приличная девушка, как я всегда мечтал. Зачем тебе все портить какими-то посиделками?»

А дальше выстраивается целый кодекс правил «хорошей девушки»

Потом ревнивый человек покажет себя во всей красе и будет регулярно издеваться. Жертва к тому моменту будет уже достаточно уязвимой и, устав от многочисленных «эмоциональных качелей», будет желать лишь одного — хоть немного спокойствия. Возлюбленный изощрялся каждый день, чтобы только я ненароком «не стала на скользкий путь». В ход шли любые аргументы, почему я не должна куда-либо ходить без него. Не обходилось и без упреков: «Куда так вырядилась? Раскрасилась как подзаборная девка!» А когда я выглядела скромно, он обвинял меня в том, что сам себе придумал: «Преподаватель на тебя как-то не так посмотрел. Ты с ним флиртуешь?»

«Одногруппник попросил домашку — между вами что-то есть?»

«Ты слишком долго ходила в магазин — небось встречалась с кем-то?»

Мои объяснения о том, что все это неправда, тонули в пустоте. Я все больше замыкалась в себе. И вскоре я совсем перестала краситься, делать укладку, убрала красивые вещи на антресоли, прекратила общение с друзьями и знакомыми. Даже на занятиях отвечала робко и неуверенно, а то и вовсе старалась не отсвечивать. «Ревнует — значит любит», — оправдывала его я. Моему кавалеру все было мало — в приказном тоне он внаглую заявил, что я должна еще и свои переписки ему показывать. Тогда у меня промелькнула в голове мысль, что что-то идет не так, но было уже поздно.

Плохое отношение со стороны партнера входит в привычку — приходится мириться с происходящим

Через несколько месяцев следования таким правилам возникла привычка. Ведь если особо не выделяться, то, может быть, все будет хорошо. Когда Максиму ничего не «казалось», он был вполне себе любящим и заботливым парнем. Мама и подруги пытались забить тревогу, видя, как из уверенной в себе девушки я превратилась в серую мышь. Но это не возымело эффекта, ведь я почти стала «правильной» — зачем вносить смуту?

В подавленном состоянии жертва ревнивого человека не способна воспринимать критику со стороны, потому как уверена: другие люди не знают всех нюансов отношений. Сейчас я считаю, что нужно не критиковать, а наоборот, оказывать поддержку, проявлять сочувствие. Про действия манипулятора и их оценку лучше промолчать, а в его жертву надо попытаться вселить уверенность.

У меня все поменялось лишь благодаря случайному стечению обстоятельств

Как-то раз преподавательница оставила меня и мою подругу-одногруппницу после занятий и сообщила о летней стажировке за рубежом, на которую готовы взять нас обоих. Тогда впервые за много-много месяцев в моем сердце разлилось тепло и загорелись глаза. Мы обе сразу же согласились. У меня появилась жажда жизни — ничего я так не хотела, как эту стажировку. По дороге домой отрепетировала речь для Максима, но в целом я уже понимала, чем все закончится. И оказалась права: он смотрел на меня в упор с отвращением. Но ничего не сказал.

Игнорирование продолжалось несколько дней. Не в силах это терпеть я отправилась к родителям в гости. А через пару дней моей маме позвонила несостоявшаяся свекровь с претензией: «Раиса Семеновна, вы же взрослая женщина! Как можно дочь отпустить, да еще и за границу?! Вы разве не понимаете, что она там делать будет? Там ведь другие мужчины, а Максима рядом не будет». На что моя мама спокойно ответила: «Моя дочь — взрослая женщина. Ей не нужно мое разрешение на что-либо». Ревнивый человек тоже чувствует, когда что-то идет не так. И в силу своих детских травм, вместо того чтобы просто поговорить по душам, он чаще пользуется манипуляциями: игнорирует, устраивает «эмоциональные качели», в ход идет газлайтинг.

Я снова начала радоваться жизни, хоть и вне отношений

Еще через неделю я заехала к Максиму за вещами. Его не было дома, так что я спокойно собралась. А когда вышла на улицу, впервые за долгое время смогла вздохнуть полной грудью. По щекам потекли слезы — от счастья. До того момента я думала, что так только в книжках бывает. Я снова начала краситься и крутить кудри. Наконец-то встретилась с подругами, купила себе красивое платье. В нем я стояла в аэропорту и предвкушала полет. И улыбалась всем подряд, не боясь, что кто-то меня за это осудит. Выйти из отношений с ревнивым человеком бывает очень сложно: формируется большой клубок комплексов, который порой приходится распутывать с психологом. Мне повезло — все решил случай, благодаря которому мои глаза на все обстоятельства открылись, и я смогла посмотреть на ситуацию со стороны. Но, к сожалению, не все такие удачливые. Поэтому еще на раннем этапе отношений нужно прислушиваться к вызывающим беспокойство сигналам.

Я не одна такая

Я много думала о том, почему я тогда это терпела. И пришла к такому заключению: я была сильно влюблена и готова пренебречь своими интересами ради «высоких отношений». Логика не работает, когда ты влюблен. Но вся эта ситуация заставила меня поглубже окунуться в тему.

Я читала блоги психологов, откровения других людей. Как же я удивилась, когда нашла на просторах интернета очень похожие истории! Вот некоторые из них: Думал, что меня уже нечем удивить, но ошибался. Девушка устроила полный вынос мозга и сцену ревности, потому что я спросил у девушки-продавца в супермаркете, где находится молочный отдел. На вопрос, что мне надо было делать, последовал гениальный ответ: «Надо было искать продавца-парня». © Подслушано / VK

Мой парень очень ревнивый. Он мирный, но сильно расстраивается, если я вижусь с кем-либо противоположного пола. В попытках не поранить его хрупкий внутренний мир я совершенно перестала упоминать мужчин. Просто «убираю» их из каждой истории. Коллектив на работе в основном мужской, поэтому выходит, что кофе в перерыве я пью одна, на планерке сижу одна, одна иду пешком в кафе и так далее. С одной стороны, стыдно врать, с другой — больше не могу выдерживать бесконечные скандалы. © Подслушано / VK

Муж запрещает мне общаться с другими мужчинами на улице, в соцсети, даже если спросят время — нельзя общаться. Поводов для ревности никогда не давала, люблю мужа. Поэтому, если вы спросите у меня время на улице, а я убегу — не пугайтесь: мне просто муж не разрешает общаться с мужчинами. © Подслушано / VK

Я пришла к выводу, что ревность может разрушить любые, даже самые крепкие отношения. Тот, кто ревнует, перестает быть добрым и заботливым и с головой погружается в свои подозрения, а его жертва почти всегда замыкается в себе. В такой паре не остается места для любви. Для себя я уяснила, что с ревнивым человеком нам не по пути. Да и сама я никогда не буду полностью контролировать партнера и его взаимоотношения с другими людьми. Сейчас, спустя много лет, появилась уверенность: какой бы большой и чистой ни казалась любовь, в первую очередь нужно выбирать себя. И если в отношениях некомфортно, из них нужно уходить.