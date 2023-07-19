Как я убедилась в правдивости мудрых слов Ремарка о женщинах, которые экономят на себе

На седьмом году совместной жизни я сказала мужу: «Посмотри, какое колечко. Вот такое же хочу». Чего я совершенно не ожидала, так это его реакции в стиле «о, тумбочка заговорила». Оказалось, он настолько привык к жене, которая с утра до вечера копошится по дому в халате и тапочках, что уже искренне не понимал, зачем что-то менять. Да я и сама, честно говоря, тогда не осознавала, почему меня дернуло заговорить про это кольцо. Но именно из-за него наш брак затрещал по швам.

Нет, в тот момент у нас в кошельках не гулял ветер. С деньгами все было в порядке, просто я не научилась тратить их на себя. Еще в детстве мне твердили, что девочка должна быть послушной дочкой, отличницей, помощницей по дому и будущей хозяйкой. Я изо всех сил старалась соответствовать этим требованиям: до блеска драила квартиру после уроков и старательно тянула руку на школьных занятиях. А мое знакомство с будущим мужем началось с того, что я подшила ему джинсы на домашней швейной машинке. Пожалела однокурсника, который ходил в неудачно подвернутых штанах. Я тогда еще гордилась тем, что принесла пользу человеку. Тот тоже проникся ко мне чувствами, закрутился роман.

В первые годы брака мы только вставали на ноги и экономили практически на всем. Для меня это было привычно: я и раньше не позволяла себе ничего «лишнего». Есть одни сапоги на зиму — и хорошо. Сумки у меня всегда было две: темная — для зимы под пуховик, светлая — для лета. На почетном месте в шкафу висело парадное платье, а под ним в коробке лежали туфли-лодочки. А вот муж со временем приоделся и стал тратить серьезные суммы на хобби. Мне вроде бы никто не запрещал делать то же самое, но я почему-то не решалась. Казалось, что все эти модные тряпочки и украшения, фитнес-клубы и салоны красоты предназначены не для меня, а для других женщин — успешных и уверенных в себе.

Но сейчас мне почему-то до дрожи захотелось именно это колечко из онлайн-магазина. Я все-таки заказала его, а когда получила, то прыгала от радости, как девчонка. Вот только муж почему-то не обрадовался, а назвал меня эгоисткой и заявил, что я зря потратила деньги из семейного бюджета. Сначала я разозлилась. Как же, я столько делаю для нашей семьи, а мне даже это несчастное колечко не положено. А потом поняла, что в таком отношении мужа есть и моя вина. Я буквально растворилась в нем: помогала покупать костюмы и галстуки для работы, вскакивала по утрам, чтобы сварить ему кофе, и всегда следила, чтобы в холодильнике были его любимые продукты. И вот когда я наконец-то решила подумать о себе, он просто испугался, что его привычная комфортная жизнь может закончиться. Жена, ради жизни с которой не нужно было прикладывать никаких усилий, вдруг собралась отобрать то, что ему всегда доставалось по принципу «потому что так положено». Знаете, однажды Эрих Мария Ремарк сказал: «Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчин единственное желание — сэкономить на ней!» И я на собственном примере поняла, что это истинная правда.

EAST NEWS

Никто не скажет вам спасибо за экономию на себе. И здесь речь не только о деньгах, модной одежде и украшениях. Мы часто отнимаем у себя драгоценные минуты отдыха, стараясь быть хорошими для близких, забываем о собственных желаниях и буквально растворяемся в других людях. А они принимают все это как должное и воспринимают нас как бесплатное приложение к дому или кошелек на ножках. Я не знаю, чем закончится моя история. Возможно, муж так и не примет мои новые «эгоистичные» замашки. Но в одном я уверена твердо: я больше не готова угождать другим в ущерб своим собственным желаниям.