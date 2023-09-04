Личный текст о том, почему в моем доме больше никогда не будет гостей

Привет! Меня зовут Аня. В последнее время я не люблю гостей, хотя раньше часто принимала их в своем доме. Все началось, когда я перешла в пятый класс. Меня перевели в новую школу, где я завела много друзей. В начале мне нравилось приглашать их к себе домой, и мы проводили у меня много времени. Однако со временем я заметила, что друзья могут вести себя навязчиво и бесцеремонно. Я расскажу, как гости начали меня раздражать и чем это закончилось.

Обувь вообще-то нужно снимать

Чаще всего гости приходили ко мне целой компанией. Думаю, вы представляете, как это бывает: вваливается толпа народа, гости побыстрее протискиваются в квартиру, а обувь снять забывают. Иногда мне казалось, что они насмотрелись фильмов, где люди приходят с улицы домой и чуть ли не ложатся на кровать прямо в ботинках. Может где-то так и принято, но не у меня дома. Однажды произошел такой случай. Друзья пришли пораньше. Я еще готовила закуски, поэтому они пошли прямо в мою комнату. Захожу к ним с тарелками и чуть не роняю их на пол, в шоке от увиденного. Гости втроем развалились на моей кровати и сидели на ней прямо в обуви и верхней одежде. А поскольку я не успела застелить кровать покрывалом, они плюхнулись на нее прямо поверх постельного белья. Одеяло так вообще бесцеременно смяли, а подушки подложили себе под спины, чтобы было удобнее. Когда я попросила их пройти в прихожую, оставить там обувь и вернуться обратно, они еще и повозмущались, какая я зануда.

«А котик куда спрятался?»

«Вообще-то я спал».

Со мной живут два кота. Один из них упитанный и очень пухленький. Из-за этого гости вечно норовят его потрогать, помять, потискать и подержать на руках. А кот все это терпеть не может. Но, разумеется, гости его не спрашивают, и каждый раз с порога уточняют, куда спрятался кот. Дело не в том, что я не хочу, чтобы кто-то трогал кота. Но представьте, когда в гости приходят сразу пять человек и трое из них мужчины с низким голосом, кот сразу пугается. Это же ночной хищник с острым, восприимчивым слухом. Даже слабые звуки он воспринимает острее, чем люди. И вот однажды эти самые пять человек окружают кота, который до сего момента спокойно дремал в своей лежанке. Мало того, что они разбудили его, так еще и вынули бедолагу из кроватки и принесли на кухню. — Он у вас на руках сидит вообще? — спрашивает меня подруга. — Нет, он не такое не любит, — отвечаю я. Аргумент не действует, и подруга все равно берет несчастного кота на руки. Я же в этот момент боюсь снова показаться занудой и стараюсь говорить максимально вежливо. — Лера, — начинаю я, — ты сейчас будешь вся в шерсти. Лучше отпусти котана. К тому же, сама видишь, ему не нравится сидеть на руках. — Ой да ладно. Потерпит. Кот посидел на коленях у Леры секунд пять, после чего стал яростно вырываться и в панике убежал в другую комнату. — Блин, — возмущается Лера, — теперь я вся в шерсти! А почему он у тебя так линяет? Ты его не вычесываешь что ли?

«Закройте, пожалуйста, дверь».

Это программа «Ревизорро»

Был какой-то праздник, у меня было соответствующее настроение, и я снова позвала к себе друзей. Пришла подруга, прошмыгнула в комнату и знаете, что сделала в первую очередь? Провела пальцем по краю шкафа, обнаружив на нем (о, ужас!) пыль. «Ого, как у тебя грязно», — говорит подруга и подносит палец так близко к моему лицу, что я аж чихнула, когда пыль попала мне в нос. Я ничего не ответила, но осадок остался, ведь накануне я специально убиралась, чтобы принять дорогих гостей. Вот спрашивается, зачем так делать? Я ведь не хожу по чужим квартирам и не заглядываю во все щели в поисках пыли, мусора или чего-нибудь еще.

Сюрпризы на память

Знаю людей и с противоположным мнением. Например, одна моя подруга очень любит принимать гостей. Почти каждую пятницу к ним с мужем приходит целая орава знакомых. Удивительно, что даже после истории, которую подруга мне рассказала, она не прекратила устраивать дома посиделки. Позвали гостей на Новый год. Наш друг привел новую пассию, направился с ней прямиком в ванную и заперся до конца вечеринки. Когда гости начали расходиться, я пошла спросить, как у них дела. Захожу и чуть не падаю в обморок. Прямо на стиралке лежат костюмы Джокера и Харли Квинн. Оказалось, ребята пролили на себя что-то, пошли переодеваться да и побросали мокрые вещи в ванной. Краска с ярких синтетических костюмов отпечаталась на белоснежной панели стиральной машины, я ее еле отмыла. А еще они моим белым полотенцем вытерлись. Смылись они с вечеринки быстро, но, увы, не бесследно.

День, когда мое терпение лопнуло

Однажды я решила, что гостей в моем доме больше не будет. Это был день рождения моего парня. Мы позвали только близких друзей, а они вдруг привели своих знакомых. Подруга — нового молодого человека, а друг — какого-то приятеля Юру. Вишенкой на торте стала пара, которая без предупреждения пришла с двумя маленькими детьми. Конечно, мы не рассылали официальных приглашений, где прописано, в каком составе приходить на праздник. Но я наивно полагала, что это и так понятно. Не представляю, что я отправляюсь в гости и беру заодно всю свою родню или новых приятелей, хотя пригласили в гости одну лишь меня. И я бы однозначно спросила, можно ли взять с собой ребенка. Мы запланировали посиделки в узком кругу и еды рассчитали только на тех, кого пригласили. Да и стульев дома было маловато. Когда пришли незваные гости, начался настоящий хаос: люди ходили по квартире, осматривали каждую комнату и, разумеется, докапывались до кота. Пару раз я заходила в спальню и находила там чашки и тарелки, но все равно сохраняла спокойствие. Ровно до тех пор, пока кто-то из детей не разрисовал фломастерами мои новые шторы. Пока дети, отстав от штор, принялись играть с моими новыми помадами в спальне, я на очень повышенных тонах высказала друзьям все, что о них думаю. Конечно, я понимаю, что это было некрасиво, но у меня накипело. Все это время я старалась быть тактичной и ограничиваться вежливыми замечаниями. Вот, к чему это привело. Завершился тот памятный вечер фразой «Ребята, у меня мы больше не собираемся».