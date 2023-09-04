Личный текст о том, почему в моем доме больше никогда не будет гостей
Привет! Меня зовут Аня. В последнее время я не люблю гостей, хотя раньше часто принимала их в своем доме. Все началось, когда я перешла в пятый класс. Меня перевели в новую школу, где я завела много друзей. В начале мне нравилось приглашать их к себе домой, и мы проводили у меня много времени. Однако со временем я заметила, что друзья могут вести себя навязчиво и бесцеремонно. Я расскажу, как гости начали меня раздражать и чем это закончилось.
Обувь вообще-то нужно снимать
Чаще всего гости приходили ко мне целой компанией. Думаю, вы представляете, как это бывает: вваливается толпа народа, гости побыстрее протискиваются в квартиру, а обувь снять забывают. Иногда мне казалось, что они насмотрелись фильмов, где люди приходят с улицы домой и чуть ли не ложатся на кровать прямо в ботинках. Может где-то так и принято, но не у меня дома.
Однажды произошел такой случай. Друзья пришли пораньше. Я еще готовила закуски, поэтому они пошли прямо в мою комнату. Захожу к ним с тарелками и чуть не роняю их на пол, в шоке от увиденного. Гости втроем развалились на моей кровати и сидели на ней прямо в обуви и верхней одежде. А поскольку я не успела застелить кровать покрывалом, они плюхнулись на нее прямо поверх постельного белья. Одеяло так вообще бесцеременно смяли, а подушки подложили себе под спины, чтобы было удобнее. Когда я попросила их пройти в прихожую, оставить там обувь и вернуться обратно, они еще и повозмущались, какая я зануда.
«А котик куда спрятался?»
«Вообще-то я спал».
Со мной живут два кота. Один из них упитанный и очень пухленький. Из-за этого гости вечно норовят его потрогать, помять, потискать и подержать на руках. А кот все это терпеть не может. Но, разумеется, гости его не спрашивают, и каждый раз с порога уточняют, куда спрятался кот.
Дело не в том, что я не хочу, чтобы кто-то трогал кота. Но представьте, когда в гости приходят сразу пять человек и трое из них мужчины с низким голосом, кот сразу пугается. Это же ночной хищник с острым, восприимчивым слухом. Даже слабые звуки он воспринимает острее, чем люди. И вот однажды эти самые пять человек окружают кота, который до сего момента спокойно дремал в своей лежанке. Мало того, что они разбудили его, так еще и вынули бедолагу из кроватки и принесли на кухню.
— Он у вас на руках сидит вообще? — спрашивает меня подруга.
— Нет, он не такое не любит, — отвечаю я.
Аргумент не действует, и подруга все равно берет несчастного кота на руки. Я же в этот момент боюсь снова показаться занудой и стараюсь говорить максимально вежливо.
— Лера, — начинаю я, — ты сейчас будешь вся в шерсти. Лучше отпусти котана. К тому же, сама видишь, ему не нравится сидеть на руках.
— Ой да ладно. Потерпит.
Кот посидел на коленях у Леры секунд пять, после чего стал яростно вырываться и в панике убежал в другую комнату.
— Блин, — возмущается Лера, — теперь я вся в шерсти! А почему он у тебя так линяет? Ты его не вычесываешь что ли?
«Закройте, пожалуйста, дверь».
Это программа «Ревизорро»
Был какой-то праздник, у меня было соответствующее настроение, и я снова позвала к себе друзей. Пришла подруга, прошмыгнула в комнату и знаете, что сделала в первую очередь? Провела пальцем по краю шкафа, обнаружив на нем (о, ужас!) пыль.
«Ого, как у тебя грязно», — говорит подруга и подносит палец так близко к моему лицу, что я аж чихнула, когда пыль попала мне в нос. Я ничего не ответила, но осадок остался, ведь накануне я специально убиралась, чтобы принять дорогих гостей. Вот спрашивается, зачем так делать? Я ведь не хожу по чужим квартирам и не заглядываю во все щели в поисках пыли, мусора или чего-нибудь еще.
Сюрпризы на память
Знаю людей и с противоположным мнением. Например, одна моя подруга очень любит принимать гостей. Почти каждую пятницу к ним с мужем приходит целая орава знакомых. Удивительно, что даже после истории, которую подруга мне рассказала, она не прекратила устраивать дома посиделки.
- Позвали гостей на Новый год. Наш друг привел новую пассию, направился с ней прямиком в ванную и заперся до конца вечеринки. Когда гости начали расходиться, я пошла спросить, как у них дела. Захожу и чуть не падаю в обморок. Прямо на стиралке лежат костюмы Джокера и Харли Квинн. Оказалось, ребята пролили на себя что-то, пошли переодеваться да и побросали мокрые вещи в ванной. Краска с ярких синтетических костюмов отпечаталась на белоснежной панели стиральной машины, я ее еле отмыла. А еще они моим белым полотенцем вытерлись. Смылись они с вечеринки быстро, но, увы, не бесследно.
День, когда мое терпение лопнуло
Однажды я решила, что гостей в моем доме больше не будет. Это был день рождения моего парня. Мы позвали только близких друзей, а они вдруг привели своих знакомых. Подруга — нового молодого человека, а друг — какого-то приятеля Юру. Вишенкой на торте стала пара, которая без предупреждения пришла с двумя маленькими детьми.
Конечно, мы не рассылали официальных приглашений, где прописано, в каком составе приходить на праздник. Но я наивно полагала, что это и так понятно. Не представляю, что я отправляюсь в гости и беру заодно всю свою родню или новых приятелей, хотя пригласили в гости одну лишь меня. И я бы однозначно спросила, можно ли взять с собой ребенка.
Мы запланировали посиделки в узком кругу и еды рассчитали только на тех, кого пригласили. Да и стульев дома было маловато. Когда пришли незваные гости, начался настоящий хаос: люди ходили по квартире, осматривали каждую комнату и, разумеется, докапывались до кота. Пару раз я заходила в спальню и находила там чашки и тарелки, но все равно сохраняла спокойствие. Ровно до тех пор, пока кто-то из детей не разрисовал фломастерами мои новые шторы.
Пока дети, отстав от штор, принялись играть с моими новыми помадами в спальне, я на очень повышенных тонах высказала друзьям все, что о них думаю. Конечно, я понимаю, что это было некрасиво, но у меня накипело. Все это время я старалась быть тактичной и ограничиваться вежливыми замечаниями. Вот, к чему это привело. Завершился тот памятный вечер фразой «Ребята, у меня мы больше не собираемся».
Друзья ушли обиженные, но через пару дней все улеглось и мы обсудили ситуацию. Кто-то извинился, а кто-то призадумался. Важнее всего то, что мы не перестали быть друзьями. Мы общаемся как и раньше, просто теперь гости ко мне не приходят. И мне стало гораздо комфортнее, ведь долгое время я просто терпела то, что мне совсем не по душе.