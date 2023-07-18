«Мам, дай денег». История о женщине, которая научила сына ценить каждую копейку

Прошло два дня, как Ромка уехал на учебу. Он был первокурсником. Всего два месяца отучился, а расходы у его матери Раисы выросли почти в два раза. Конечно, она знала, что учеба в вузе стоит недешево. Пришлось и гардероб обновить сыну, и купить уйму нужных в общежитии вещей. Казалось, что вот-вот все снова наладится, но нет, тратам не было конца.

— Мам, дай денег! — попросил Рома, когда в очередной раз позвонил матери по телефону. — Сынок, я же тебе уже давала. Ты два дня назад уехал. Ты все потратил? — Мамуль, ну пожалуйста. Мы тут с друзьями на концерт хотим сходить. Билеты дорогие. Мне до конца недели не хватит. Все же идут. И я хочу. Раиса с пяти лет воспитывала сына одна. Отец ушел к другой женщине, но исправно платил алименты, пока сыну не исполнилось 18 лет. А как исполнилось, так и перестал. Будто взрослые дети не нуждаются в родительской поддержке. День рождения у сына был летом. Тогда-то и прекратились обязательные выплаты от папочки, а вот расходы никак не убавились. — А ты у отца попросить не можешь? Сынок, у меня же все рассчитано. Нам потом до конца месяца не хватит! — Я просил. Он сказал — денег нет! — обиженно сказал сын. — Ром, значит, придется обойтись без того концерта. В другой раз как-нибудь сходишь. Сам знаешь, на прошлой неделе тебе туфли купили и новую косуху. У меня же кошелек не резиновый. — А ты с кредитки возьми. Со следующей зарплаты положишь обратно. Ну, пожалуйста, мамочка! Раиса не любила снимать деньги с кредитной карты. Она очень боялась долгов и кредитов. И хотя речь шла о небольшой сумме, ей нужно было хорошенько это обдумать. — Мам, всего две тысячи. Тебе что, для сына жалко? Я же не каждый день о таком прошу! После получасовых уговоров Рая сдалась и отправила сыну деньги на карту. Она понимала: молодость, всего хочется, все кажется таким новым и интересным. Ей трудно было отказывать сыну в чем-то. Когда он в школе учился, было проще, да и запросов у него было поменьше. Плюс алименты были. А сейчас она все никак не могла приспособить семейный бюджет и понять, сколько им нужно денег на месяц. У сына постоянно возникали дополнительные расходы. То 500 рублей попросит, то тысячу. Но когда это один или два раза в неделю, то становилось ощутимо.

Ромка сходил на концерт и еще долго благодарил мать, что она согласилась дать денег. А когда приехал домой на выходные, то оживленно рассказывал ей, как там было здорово. Раиса все откладывала с сыном серьезный разговор о деньгах, а сама параллельно пыталась найти дополнительные способы заработка, но получалось не очень. Жили они в маленьком провинциальном городке. Она и так работала на двух работах, но денег не хватало. Найти еще подработку было не так просто. Да и сутки были не резиновыми. В них всего по 24 часа, а еще и спать когда-то нужно. Близился Новый год. Мало того что сын выпрашивал дорогие подарки, так еще стал брать денег на неделю на тысячу больше. Рая все не понимала, зачем ему больше денег нужно, но Ромка всегда находил оправдания. Она ему верила. А однажды зашла в соцсеть, чтобы прочитать сообщение от своей подруги Виолетты, и очень удивилась. — Ты почему не рассказала, что у твоего сына девочка появилась? Это же так здорово! — радостно писала Виолетта. — А с чего ты взяла? — поинтересовалась Раиса. — А ты давно на его страничку заходила? Рая перешла на страничку сына и обалдела. Раньше он почти не висел в социальных сетях. За все время у него было пару фотографий от силы. А тут целая куча. И почти везде он с девочкой. Хорошенькой, кстати. Темненькая такая, невысокого роста. Глазки карие и красится ярко. Вроде и не скрывал ничего сын, но матери так и не рассказал, что первая любовь у него назрела. Раиса посмотрела фотографии, сложила два плюс два и поняла, что расходы у сына увеличились из-за его подружки. Она еле дождалась выходных, чтобы поговорить с ним. Когда Рома приехал домой, она не стала наседать с порога. Дала раздеться и поужинать. Устал все-таки с дороги. Ехать домой полтора часа. И автобусы забиты, ведь студенты домой возвращаются. В общем, обождала она, пока сын отдохнет немного и осознает, что он дома находится, а потом подошла к нему. — И как ее зовут? — спросила мама. — Кого? — испуганно спросил Ромка. — Подружку твою! Сын опустил глаза. Как-то он не подумал, что мама заметит фото в ВК. В последнее время она почти не заходила туда. Значит, все-таки узнала. — Ее зовут Кира, — ответил он с виноватой улыбкой. — И давно? — Уже три месяца почти. Мы на третий день познакомились в общаге. — Сынок, у тебя расходы увеличились из-за девочки? — спросила мать в лоб. Ромка потупил глаза. Он не хотел говорить маме про свою подружку, чтобы она не догадалась, что иногда ему нужны деньги, чтобы покупать ей подарки и водить в кафе. Он знал, что ей это не понравится. — Мам, ну ты же сама была молодой. Тебе мальчики тоже дарили подарки, мороженое покупали и конфеты. Конечно, мне приходится тратить деньги на Киру иногда. Раиса обиженно посмотрела на сына. Ее догадки подтвердились. Слышать это было неприятно. — Сынок, есть одна большая разница. Когда я была студенткой, пацаны, чтобы купить что-то своим подругам, даже вагоны с углем разгружали или другую подработку находили, а не с матери-одиночки последние соки высасывали. Теперь уже Ромке стало стыдно. Он понимал, что мать в срочном порядке урежет его бюджет. Да и слышать это было неприятно. — Мам, ты же сама говорила, что на первом курсе очень важно учиться и ходить на все лекции. Когда же мне вагоны разгружать? — На выходных или по вечерам. Я понимаю, что ты устаешь и все такое. Но и ты пойми. Я работаю на двух работах, чтобы тебя содержать. Еще одного иждивенца я не потяну. Да и где это видано, чтобы мама подружкам подарки оплачивала? Сам подумай. Раз ты уже настолько взрослый, чтобы романы крутить, значит, достаточно взрослый, чтобы деньги зарабатывать. Мы так не договаривались! — Мамуль, ну ты же понимаешь, что девчонки сейчас не такие, как ты была раньше. Если на них деньги не тратить, то они и смотреть на тебя не будут! Раиса покачала головой. Она знала, нужно было объяснить сыну элементарные вещи. — Сынок, за деньги любовь покупать не нужно. Это и не любовь вовсе. Если девочка видит в тебе только источник подарков и походов по суши-барам, то это неправильно. Она ведь такая же студентка, как и ты. Понимает, что родители дают столько денег, сколько могут или считают нужным. Если она сейчас себя так ведет, то что будет, когда вы учиться закончите и на работу устроитесь? — Мам, ну то когда будет? Дожить еще нужно. — Будет быстрее, чем ты думаешь. В общем, вот что я тебе скажу. Если ты уже такой взрослый, то найди слова, чтобы объяснить своей девочке, чтобы она поумерила свои аппетиты. Если услышит и поймет, значит, она тебе подходит. Если не согласится и бросит, то и не жалко. Я уверена, что у вас на потоке хватает девочек, которые понимают, что жизнь — это не только цветы и подарки. — Мамуль, но она мне очень нравится! — И что ты хочешь? Чтобы я горбатилась, как лошадь ломовая, чтобы ты мог своей Кире покупать все, что ей вздумается? Нет, я на такое не согласна. Я тебе свое слово сказала. Возвращаемся к изначальной схеме. Сколько вначале года оговорили, столько и буду тебе денег давать. Нужно больше? Найди возможности заработать. Но имей в виду, что если это начнет сказываться на твоей учебе, мы по-другому поговорим. В конце концов, я тебя в институт отправляла не для того, чтобы ты романы крутил, а чтобы выучился и смог в жизни устроиться. Сын обиделся и ушел в свою комнату. Ему казалось, что мама неправа, хотя в душе он и понимал, почему она злится. За полгода она похудела сильно. Сын не знал, что она урезала свой бюджет, чтобы давать ему больше денег. Мясо почти не покупала себе, даже курочку. Питалась в основном кашами и сезонными овощами. Только к его приезду покупала нормальную еду, чтобы он ничего не заподозрил. Потому и исхудала сильно.

На следующий день сын уехал. Мать дала ему ровно столько, сколько говорила. И предупредила, чтоб он не звонил и не просил больше, разве что это будут расходы на учебу. Ему было неприятно, но спорить он не стал. Сначала думал, что как-нибудь выкрутится. Будет экономить еду, что мама с собой в сумки накладывает, чтобы до конца недели хватило, а деньги можно будет и на подружку тратить. Рассказывать Кире о разговоре с матерью он не хотел. Уже на третий день все его карманные деньги закончились. Он пару раз сходил с Кирой в кафе и один раз в кино. На большее денег не хватило. Рома так привык удивлять и радовать свою девушку, что в четверг вечером, когда они собрались встретиться, чувствовал себя не очень уютно. Денег-то не было. К его удивлению Кира сама предложила посидеть в комнате и посмотреть какое-нибудь кино на ноутбуке. Они поиграли в карты, немного поболтали, а потом разошлись по своим комнатам. Так же было и в пятницу. А в субботу они поехали по домам. Снова встретились в понедельник. Теперь уже Рома прочувствовал, что значит сидеть без денег. Хорошо хоть на дорогу сразу тогда отложил, а то пришлось бы занимать у друзей. Только вот найти денег на проезд в пятницу у голодных студентов не так просто. Обычно все уже все потратили. В понедельник после пар Кира предложила Ромке вместе позаниматься. Они учились на разных факультетах, но у обоих был английский язык. Она в нем хромала, а Рома мог подтянуть. Во вторник они тоже остались дома, чем вызвали удивление его соседей. Гриша — один из парней, который жил с ним в комнате, — вдруг спросил: — Вы че, тут теперь постоянно зависать будете? — А мы кому-то мешаем? — поинтересовался Рома. Они жили втроем. Гриша тайно завидовал тому, что у Романа первого появилась девушка. Он казался ему стремным и несуразным. Носил длинную стрижку, да еще и одевался, как пижон. И вдруг девчонка! Откуда? Сам Гриша был спортсменом, ходил в качалку, только девочкам он не сильно нравился. Слишком уж грубый был по натуре. — Не мешаете, Романыч! — вступился Пашка. — Не обращай внимания, Гришан просто завидует! Когда соседи вышли, Кира неожиданно сказала своему бойфренду: — Ром, есть разговор. Я может, неправа, но мне кажется, что я догадываюсь, почему ты в плохом настроении в последнее время. — Да нет, все нормально. С чего ты взяла? — Мы уже не первый день знакомы. Я просто хотела тебе сказать, чтобы ты не переживал, все в порядке. Я же и раньше не просила, чтобы ты меня куда-то водил или что-то покупал. И меня это не расстраивает. Все хорошо. Вот тут уже Ромка удивился. Он и правда сильно переживал. Все думал, вот скажет она, мол, пошли в кафе, а он пшик и сдулся, ведь пришлось часть денег недельных на зачет потратить по одному сложному предмету. И тут вдруг она говорит: «Не переживай, все хорошо». Ему было стыдно. Кира это видела, но все же продолжила. — Я тебе и раньше хотела это сказать, но как-то неудобно было. Поначалу мне казалось, что ты из очень обеспеченной семьи, поэтому так деньгами швыряешься направо и налево, но для меня это было не так важно. Только сейчас я поняла, что ты такой же, как и мы все. И в этом нет ничего страшного. Мне вот мама вообще иногда деньги только на проезд дает. У нее сейчас новая семья. Брат у меня недавно родился. Говорит, мол, справляйся, как хочешь. Конечно, мне приятно было, когда ты меня мог накормить или куда-то сводить. Кому это не понравится? Но это неважно. Ты мне нравишься. Кака разница, где проводить вместе время, дома или где-то еще? Роме было неприятно сначала все это слушать, но когда он понял, к чему Кира ведет, то расслабился. Она все понимала. И тут до него дошло, что он всегда сам ее куда-то звал или что-то покупал. Она ни разу ничего не просила. Это была исключительно его инициатива. Но зачем и почему он так делал? Видимо, подростковая неуверенность в себе его подбила на все это. Нужно что-то менять. Тем более что история Киры заставила его задуматься. Если у нее все так плохо с деньгами, то в любом случае нужно как-то помогать.

— Я тут подумывал на работу куда-то устроиться, — неуверенно сказал он. — Хочешь к нам в ресторан? — предложила она. — В смысле к вам? Ты работаешь? — Ну да, уже пару месяцев. Два раза в неделю беру смены вечерние. У них там гибкий график, можно договориться с начальством. Только нужно медицинскую книжку сделать, но это не проблема. Платят, конечно, не миллионы, но мне хватает. — То есть по вторникам и четвергам у тебя нет вечерних дополнительных занятий? — спросил он. — Неа, я просто не хотела тебе говорить. Боялась, что ты не захочешь встречаться с девчонкой, которой приходится подрабатывать на первом курсе, чтобы прокормить себя. — Глупая! — сказал Рома и обнял ее. — Ты не умнее! — посмеялась она. На следующей неделе Ромка уже сделал санитарную книжку и стал работать. Иногда оставался на выходных в общаге — не ехал домой, чтобы взять парочку лишних смен. Понемногу откладывал, хотел сделать маме и Кире хорошие подарки на Новый год. Когда он предложил матери пригласить к ним Киру на праздники, она была не против. Давно хотела познакомиться с его подружкой. А когда сын привез ей в подарок мультиварку, то очень удивилась. Она давно такую хотела, но все денег не хватало, чтобы купить. — Откуда денежки, сынок? — спросила мама. — Заработал! — гордо сказал сын.

ADME публикует этот рассказ с разрешения автора — писательницы Юлии С.