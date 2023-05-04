Мама 3 детей решила показать, что будет, если она перестанет следить за порядком в доме

Выполнение обязанностей по дому — это труд, который должен быть признан и оценен так же, как и любая другая работа. Однако ценят это далеко не все. Одна девушка решила, что с нее хватит. Она просто-напросто перестала выполнять большинство домашних дел и ничего не объясняла своим домочадцам. А попутно вела дневник происходящих событий под ником MissPotkin. Ее история привлекла внимание многих читателей, поэтому мы не могли ее пропустить.