Мама 3 детей решила показать, что будет, если она перестанет следить за порядком в доме
Выполнение обязанностей по дому — это труд, который должен быть признан и оценен так же, как и любая другая работа. Однако ценят это далеко не все. Одна девушка решила, что с нее хватит. Она просто-напросто перестала выполнять большинство домашних дел и ничего не объясняла своим домочадцам. А попутно вела дневник происходящих событий под ником MissPotkin. Ее история привлекла внимание многих читателей, поэтому мы не могли ее пропустить.
Вот так выглядит наша героиня
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Порой не только такие истории, но и сама уборка может стать той еще драмой. Так что цените тех, кто хранит уют и чистоту в вашем доме.
Фото на превью MissPotkin / Twitter, MissPotkin / Twitter
AdMe/Авторские колонки/Мама 3 детей решила показать, что будет, если она перестанет следить за порядком в доме
Поделиться этой статьёй