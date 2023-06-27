«Мама — тоже человек». Я устала, что все плюют на меня и мои личные границы, и решила с этим бороться

Во многих семьях все бытовые заботы ложатся на женские плечи. Жена отвечает за детей, мужа, наличие еды в холодильнике и чистых рубашек на вешалке, а также за здоровье и отдых всей семьи, общение с родственниками, покупку подарков и своевременную оплату счетов. Чем больше женщина берет на себя, тем меньше времени у нее остается на собственные нужды. Заботиться о себе становится некогда, не на что и незачем. Меня зовут Маша, и я тоже попала в ловушку под названием «идеальная жена и мать», счастье которой — это ухоженные дети и сытый муж, а сама она у себя на 126-м месте. Благо в какой-то момент мне удалось все переиграть.

Я вышла замуж по любви в 28 лет. Муж подкупил меня заботой и вниманием: он мог привезти мне на работу зонтик, если обещали дождь, приготовить ужин к моему возвращению или без всяких просьб сделать массаж ступней, если я устала. Я отвечала ему тем же: старалась порадовать милыми сюрпризами, вкусной едой, горячей ванной и любимым сериалом, заботливо скачанным к его приходу. У каждого из нас были свои интересы. Я ходила в бассейн, ездила с подругами на фестивали, участвовала в мастер-классах по созданию украшений. Муж ездил с друзьями играть в баскетбол, обожал концерты тяжелой музыки и рыбалку. Увлечения органично вписывались в наши отношения и никому не доставляли дискомфорта. Пока не появился ребенок.

Долгожданный малыш буквально за неделю показал нам, что между картинкой из рекламы детского пюре и реальностью — пропасть. Из нашей жизни пропали сон, тишина и возможность побыть вдвоем. Муж стал задерживался на работе, ведь дома его ждали орущий младенец и уставшая я, которая весь день мечтала вручить ему сына и сходить в душ. Первый год жизни сына я вообще не помню, это были сплошные бессонные ночи и бесконечные кормления. Мое тело мне больше не принадлежало. Мало того что оно стало совсем другим (я набрала около 10 килограмм и не могла их сбросить, боялась навредить лактации), так еще и ребенок постоянно тянулся к груди, мог ущипнуть или укусить.

Кормила я долго, но от этого процесс не перестал быть для меня интимным. Увы, мои личные границы тогда мало кого интересовали. Помню случай: однажды к нам на пару дней приехали родители мужа. Сидим, беседуем на кухне, сын у меня на руках. И вот он пытается задрать на мне футболку, мол, кушать пора. Я смущаюсь, свекор хлопает глазами, а свекровь выдает: «Корми здесь, не стесняйся: тут все свои!» И начинает поднимать мне футболку, типа помогает. Я встала и ушла в спальню, потому что не могу так, это личное. Но мама мужа пришла за мной и туда, села на стульчик и завела беседу. Личное пространство? Нет, не слышали. Я решила перестать кормить грудью, когда сыну было 1,5 года, потому что просто надоело быть едой на ножках. Когда свекровь узнала об этом, то прискакала из соседнего города, чтобы вправить мозги нерадивой невестке. Она причитала: «Эгоистка какая! И своего сына пользы лишаешь, и моего сына на вторую работу гонишь. Твое-то молоко бесплатное, а смеси да биолакты в копеечку влетят!» Надо было сразу объяснить этой женщине, что моя грудь ее вообще не касается, но я была вежливой девочкой и промолчала. Сына я, к слову, так и кормила дольше 2 лет, пока он сам не отказался от груди.

Когда ребенку исполнилось 3 года, я хотела вернуться на любимую работу, но не вышло: сын пошел в садик и, как многие дети, постоянно болел. Брать больничные по очереди муж отказался (мол, он зарабатывает больше — это невыгодно), бабушки и дедушки готовы были помогать только бесценными советами. Начальник намекнул мне, что работник, который неделю трудится, а две сидит на больничном, ему не нужен. Я уволилась. Из садика сына мы забрали («А зачем ему туда ходить и болезни цеплять, если ты все равно дома сидишь?» — спросил муж). Моя жизнь превратилась в день сурка с бесконечными играми в машинки, развивающими занятиями, прогулками на детских площадках, готовкой, уборкой, стиркой. Я чувствовала себя, как в тюрьме. Раньше я надеялась выйти на работу и попасть в свою колею, но теперь никаких перспектив на «досрочное освобождение» не было. В декрете мне пришлось забить на все, что люблю: я забросила бассейн, фестивали, с подругами перестала видеться — некогда было. Муж, наоборот, стал уезжать куда-то на все выходные, а по вечерам то в баню ходил, то на концерт. Когда я просила его посидеть с сыном, чтобы хоть куда-то сходить одной, он недоумевал: «Вот я устаю на работе, мне нужен отдых. А ты от чего устала? Давай-ка дурью не майся, сиди дома с ребенком. Это твоя работа, я ее за тебя делать не буду».

В декрете я забыла, что такое личное пространство: речь уже давно не шла о том, чтобы полежать полчасика в ванной. В туалет бы сходить без свидетелей — уже хорошо. Я несколько лет не была ни у стоматолога, ни у гинеколога, ни у других врачей, потому что не с кем было оставить сына (в будни муж работал, а в выходные можно было попасть только к платным специалистам, на которых я не заработала). Я годами не покупала себе одежду и косметику, так как всегда находились более важные траты. Со временем мне удалось найти удаленную работу. Хоть зарплата и была невелика, зато деньги я зарабатывала сама, их не надо было просить у мужа. Стало немного легче финансово, но морально — нет. Где-то между готовкой и уборкой я должна была еще найти время на работу, подготовку сына к школе, игры, книжки, развивашки и прогулки. И помнить, что обо мне позаботиться некому. Но год назад я дошла до точки невозврата. Помню, в субботу у меня обострился гастрит. Все болело, сил не было даже до туалета дойти. Муж и сын крутились возле кровати: «А завтрак-то будет? Ты блинчики обещала!» Я отвернулась к стене и попыталась заснуть. Муж обиделся и начал демонстративно греметь посудой на кухне. Через час пришел в спальню, поцеловал меня в затылок и заявил: «Я с Серегой на рыбалку, мы договаривались». И ускакал. А я встала, потому что нужно было готовить обед для сына. О том, как я себя чувствую, только он, кстати, за весь день и спросил.

Потом я лежала в кровати и беззвучно плакала не только от боли, но и от осознания того, что превратилась для близких в нечто среднее между роботом и обслугой. Со мной не считались, обо мне не заботились, будто я и не человек вовсе. Так обидно стало! Но я вдруг осознала, что если не начну что-то менять прямо сейчас, то дальше будет еще хуже. Я сама разрешила близким так со мной обращаться, мне это и исправлять. Доказать окружающим, что жена и мама — тоже человек, оказалось непросто, но за год мне удалось достичь определенного прогресса. И вот те вещи, на которые я пересмотрела свои взгляды.

Выстраивание личных границ Свекровь всегда любила побаловать нас своими внезапными визитами. Нет, не для того, чтобы помочь, а чтобы раздать бесценные советы: «В этот салат лучше добавить тертое яблочко», «Стирать мужнины рубашки надо руками», «Запишите ребенка на карате. Он не хочет? Ничего, потом захочет». Раньше я бросала все свои дела, усаживала свекровь на кухне, угощала ее и внимательно выслушивала этот поток сознания. Но новая я выключила домофон, а на телефонные звонки отвечает только тогда, когда у нее тоже есть время поболтать. Мама мужа дважды постояла у закрытого подъезда и как-то быстро запомнила, что сначала надо звонить и договариваться о встрече, а потом приезжать. Я научилась говорить «нет» любым людям, даже родственникам, если они просят меня сделать что-то в ущерб себе. Жестко пресекаю попытки лезть в мою личную жизнь, начиная от вопросов «Когда за дочкой?», заканчивая комментариями в духе «Тебе бы скинуть пару килограммчиков». А еще я развелась с мужем — главным нарушителем моих границ. И выдохнула, потому что обесценивания и психологического абьюза в моей жизни стало на порядок меньше.

Мое тело — мое дело Я стала прислушиваться к сигналам своего тела. Объяснила ребенку, что не люблю, когда трогают мои волосы, но обожаю обниматься. Поняла, что мне не хватает тактильных ощущений. Завела кота. Если я не хочу, чтобы меня трогали, говорю об этом словами через рот: и маме, и ребенку, и коту. Поняла, что телу не хватает нагрузки. Снова хожу в бассейн, теперь с ребенком. Сыну тоже нравится. Взяла дополнительную работу, подготовку к школе поручила профессионалам. Пока сын занимается, я дома кручу обруч или выхожу на пробежку. В целом, самочувствие стало лучше и появилась хоть какая-то уверенность в своих силах.

Лучшее — враг хорошего Я больше не стремлюсь быть идеальной мамой. Да, мой сын иногда смотрит мультики или слушает аудиосказки. Мы гуляем не каждый день, потому что порой у меня нет сил или просто не хочется. Иногда я покупаю ему картошку фри или варю сосиски. Но это не делает меня плохой мамой. Я все равно обожаю своего мальчугана, стараюсь, чтобы он рос в психологически здоровой обстановке, много разговариваю с ним обо всем на свете. Мне больше не надо изображать из себя идеальную жену и хозяйку — спасибо разводу. На работе я, возможно, не сотрудник года, но в числе крепких профессионалов. Моя фигура не совершенна, но я ею довольна. Если не пытаться покорить все вершины одновременно, жить становится легче. И приятнее.

Себя надо баловать Принять тот факт, что я достойна маленьких и больших радостей, после декрета было непросто. Я разучилась баловать себя покупками, уходовыми процедурами, приятными мелочами. Но я стала учиться этому заново: сначала купила себе новое белье, со следующей зарплаты — помаду и платье, потом сделала маникюр в салоне. После развода моя зарплата перестала растекаться с такой неимоверной скоростью, как раньше. Теперь у меня остаются деньги на себя. Можно порадовать себя поездкой в парк, чашкой кофе с видом на реку, походом в кино или ванной со скрабами и масочками. Я позволяю себе такие приятные мелочи раз в неделю обязательно. Самое интересное, что сын тоже подключился к этой игре и старается делать мне сюрпризы.

Когда я немного оклемалась и сама поверила в то, что мама — тоже человек, моя жизнь изменилась. Сначала я думала, что только мне не повезло потерять себя в декрете, но потом поняла, что ситуация-то довольно распространенная. К счастью, рано или поздно многие женщины вспоминают, что не на помойке себя нашли. В самолетах предупреждают: «Сначала кислородную маску надо надеть на себя, потом — на ребенка». А в жизни все наоборот: «Все отдай ребенку, а себе... А тебе что-то было надо, да? Правда? Ой, да это все блажь!» А потом дети смотрят на то, как мы упахиваемся, вырастают и считают, что так и должно быть. Мама, упаханная в хлам, — это ж норма! Зачем она еще нужна-то? Любите и цените себя. Даже если остальные не ценят. Это не преступление — съесть самой шоколадку, не купив ребенку 100500-ю игрушку. Мы не виноваты в том, что чего-то хотим. Мы тоже живые. И если мы сами о себе не позаботимся, то и о ребенке через какое-то время сможем позаботиться с трудом, если вообще сможем. © #щастьематеринства / VK

Наконец-то во мне проснулся здоровый эгоизм. Ребенку 1,5 года, я начала потихоньку приходить в себя, занялась питанием, волосами и кожей. За эти 1,5 года я и не заметила, как превратилась в загнанную лошадь: потолстевшую, лысеющую от стресса и недосыпа, с огромными синяками под глазами. Раньше каждую копейку тратила на сына: «Купить себе крем или маску? Да зачем? Я же дальше площадки не выхожу. Лучше куплю машинку сыну». А сейчас на все возмущения мужа по поводу трат на себя и того, что оставляю ребенка на него, отвечаю: «Прежде всего я молодая девушка, а потом уже мать и жена». Сделала эту фразу своим девизом и упорно стою на своем. © #щастьематеринства / VK

Буквально задыхаюсь от обиды. Недавно услышала от собственной бабушки фразу: «Тебя не может существовать как минимум до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года!» Серьезно? Существует только ребенок, а я — так, робот-обслуга? В ответ только и слышу, что я эгоистка, что ребенок маленький, ему надо то, ему надо это. Мне, может, тоже надо. Я что, после родов стала хуже собаки? Зачем ребенку невыспавшаяся, голодная, уставшая, злая мать? © #щастьематеринства / VK

А я забила! Вот прям на очень многое. И мне стало легко и комфортно жить. У меня 2 дочки: старшей 12 лет, младшей чуть больше года. Еще недавно я была вечно уставшей недовольной женщиной с запущенным домом, отсутствующим мужем (дома бывает от силы 5 дней в месяц), грязной башкой. А потом что-то щелкнуло и я подумала: «Да и ладно!» Нет желания убирать — лежу и отдыхаю. Кому что-то не нравится — берем и убираем! Мало играю и гуляю с ребенком — так я ж не робот. Не каждый день готовлю разносолы — а я разве нанималась поваром работать? Иногда и пельмени пойдут, и «Доширак», и фастфуд. Часто не глажу — если не выглядит мятым, надеваем и пошли. Много денег трачу на себя — вот вообще не беспокоит! Себя беречь надо и баловать, потому что, кроме меня, никто этого не сделает. © #щастьематеринства / VK