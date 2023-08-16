Женщина рассказала о том, как в 49 лет все бросила и стала уборщицей. Люди в восторге от ее истории

«Будешь плохо учиться — станешь уборщицей», — кого в детстве не пугали этой фразой? Одна женщина рассказала свою историю и доказала, что «махать тряпкой» не страшно, а очень даже круто.

«Я взрослая тетя — мне 49. И если бы кто-то еще лет 5 назад сказал мне, что я буду работать уборщицей...» — так начала свой рассказ одна пользовательница сети. Последние несколько лет ее жизни выдались крайне тяжелыми. Потеря работы в компании, которой она отдала 11 лет, ударила по героине сильнее всего: впереди маячили безденежье, безработица и прочие вытекающие из этого проблемы. Однако решение неожиданно само свалилось на голову.

«Ищи людей, которые не знали тебя прежней», — эта фраза от одного умного человека стала началом новой жизни. Буквально через день героиня получила звонок от приятельницы. Та искала человека на подработку — нужна была уборщица в бассейн. Деньги были смешные, но почему бы не попробовать. «Последние полтора года я зарабатываю, убирая чужие квартиры и офисы. Звучит так себе. Но эта работа принесла мне отличный доход, новую подругу, впечатления и возможность лучше узнать свой город. Один из клиентов так вообще доверил мне свою семилетнюю дочку и оказалось, что мне нравятся дети. Девчонка просто чудо!» — пишет женщина.

Женщина уточняет, что за это время ей не раз поступали предложения вернуться работать в офис. До этого она была портовым экспедитором, однако сейчас не имеет ни малейшего желания возвращаться к прежней жизни. «Ежедневно топать на работу, быть на связи 24/7, психовать из-за чужих косяков, выпрашивать отпуск, как милостыню, и не самой планировать свой график — это все больше не для меня» — пишет героиня.

Сейчас все совершенно иначе. Женщина искренне считает, что делает благое дело и помогает людям: «Благодаря моим услугам молодой маме не придется отращивать дополнительные конечности для уборки детской и отмывания кухни в свой единственный выходной. Она его с детьми проведет.» «Еще как-то раз за услугами обратился немолодой мужчина — ему была нужна помощница для престарелой матери. Та хоть и была бодра, но болезнь мешала заниматься повседневными делами. В итоге уже через 10 минут общения мы нашли с ней общий язык. Она хохотала во весь голос, расслабилась и делилась со мной „уникальным“ способом отбеливания тюля. Заказчик оставил хорошие чаевые, потому что мама воспряла духом и улыбалась весь вечер» — рассказывает героиня о своих клиентах. Женщина уточняет, что все это приносит не только хорошие деньги, но и эмоциональное спокойствие.

Пользователи сети стали активно поддерживать героиню и высказывать ей слова благодарности: Такие люди, как, вы, — настоящее спасение для таких людей, как я. Я ненавижу убираться. Вот прям наизнанку выворачивает. Недавно решила пригласить клининг и вот оно счастье! Теперь эта прекрасная женщина приходит ко мне стабильно раз в неделю.

Вы прекрасны и делаете нашу жизнь лучше! © SolarCircle / Pikabu

Вы прекрасны и делаете нашу жизнь лучше! © SolarCircle / Pikabu Автору респект! Никогда не любил заниматься уборкой, но сейчас для меня это такое медитативное занятие — помогает успокоиться, собраться с мыслями. Считаю, что всякий, кто борется с хаосом и поддерживает порядок, — настоящий герой. © MrLer / Pikabu

У нас в офисе работала уборщицей миловидная женщина примерно вашего возраста. Как-то стою я утром на крыльце, а она выбегает из офиса и запрыгивает в свой новенький дорогой автомобиль и уносится в неизвестном направлении. В этот момент я и задумалась, что, возможно, на жизненном пути свернул куда-то не туда. © subdia / Pikabu

Ухмыляйтесь сколько угодно, но для того, чтобы быть реально хорошей уборщицей нужно много знать. Например, чем чистить искусственный камень, как стирать различные ткани, как утюжить, как приводить в порядок определенные виды напольного покрытия. Без основ химии точно не обойдешься. Уважаю профессионалов. © Gladiolo / Pikabu

Уважаю! Вы очень ловко нащупали нишу, в которой вам хорошо, и вы другим людям тоже хорошо делаете. Иногда нанимала уборщиц и это было так круто! Я это дело не особо люблю и как же выручают такие вот женщины. Заплатил деньги и знаешь, что все будет красиво и правильно. Очень ценю и уважаю ваш труд. © Kitsts / Pikabu

У меня знакомая главным бухгалтером работала, потом ее все достало и она сказала: «Лучше я пойду мыть полы», — и действительно пошла. Лет 5 прошло, она очень довольна. Говорит, что физическая работа гораздо легче умственной нервотрепки в бухгалтерии. Зарабатывает хорошо при режиме работы 3-4 часа в день и почти не устает.

© EIis / Pikabu

У нас на работе уборщица, ее невестка и до кучи подруга, подмяли под себя уборку всего бизнес-центра. Когда я увидел ее в оригинальных дорогих кроссовках и случайно подслушал, что она летит на Филиппины на две недели, желание работать в офисе совсем отпало. © Gagga / Pikabu

Я никогда не пойду работать уборщицей, даже если мне будет грозить голодная погибель. Просто не смогу. Я полы в квартире помыть неделю собираюсь, потом день отхожу. Хорошо еще ребенок помогает. Так что те, кто зарабатывают уборкой, — люди очень нужные, важные, и нет ничего постыдного в такой работе. © nika****** / Pikabu

Не понимаю людей, которые свысока смотрят на трудяг. Сама задумываюсь уйти с должности главбуха в уборщицы. Полтора года до пенсии, но боюсь, что меня не хватит на эти полтора года. © irishkam / Pikabu