Мой ребенок может часами торчать в гаджетах. И стыдиться этого я не собираюсь

«Мне не нужна мама, мне нужен планшет», — так пятилетняя дочка моей знакомой ответила на предложение отложить гаджет и пойти встретить родительницу с работы. Конечно же, приятельница в срочном порядке лишила детку доступа к технике. И я считаю, что она не права.

Сколько раз я сталкивалась с людьми, которые громко и выразительно ругают других за гаджеты. Мол, на днях были в очереди в поликлинике, и все детки сидят, уткнувшись в смартфоны или планшеты, какой кошмар! А вот у нас эта срамотень под запретом — и смотрят так, что в пору медаль дать. Что скрывать: я испытывала жгучий стыд, когда так же совала ребенку телефончик, чтобы занять его в дороге. Как-то летели на отдых, и на соседнем кресле сидела пожилая дама. Сначала она смотрела, поджав губы, на уткнувшегося в мобильную игрушку ребенка, а потом высказала мне, что вот она, заслуженный педагог, и точно знает, как дети тупеют от гаджетов. Мол, лучше бы в «города» поиграли или почитали что-нибудь из внеклассного чтения. Как же она обалдела, когда я предложила ей самой отдать мне ее планшет и сыграть со мной в «города».

А потому что надоели такие ворчуны — противники прогресса — хуже горькой редьки. Сами носа из смартфонов не высовывают, а от детей ждут, что они будут дисциплинированно играть по пять минут в день. Я понимаю, когда негодование направлено на тех родителей, для которых всякие телефоны и компьютеры — это способ занять ребенка, чтобы не мешал. Вот ковыряется он там, и пусть, главное, дает отдохнуть, не отвлекает. А мы с мужем считаем, что любой гаджет — это инструмент, и ребенка надо учить им пользоваться. Поэтому, пока он был маленький, мы тратили уйму времени, чтобы подобрать сыну такие игры, которые будут его развивать, учить новому. Искали познавательные видюшки, мультики. И не пихали их ему под нос, мол, смотри полезное, а к нам не лезь, а смотрели их вместе, обсуждали.

«Не понимаю, зачем вы купили пацану навороченный смартфон?», — это уже моя коллега. — «У меня дочь может часами тупить в гаджет, если он ей в руки попадает, поэтому телефон у нее — кнопочный. А ноут ей даю только по вечерам, на полчасика и то отнимаю со скандалом». И вот как ей объяснить так, чтобы попроще, что если ее девочка может в гаджет только «тупить», то проблема не в планшете или смартфоне? Сейчас яркого, увлекательного, полезного детского контента в сети — на любой вкус и по любому запросу. Ребенка готовы в игровой форме учить языкам, математике, истории, показывать ему, как лепить, рисовать, конструировать. Но если мама сама дальше соцсеточек носа не высовывает (а я свою коллегу который год знаю), а папа от танчиков не отлипает, то откуда детке догадаться, что в интернете есть много интересного, кроме игрушек и популярных блогеров?

У той самой моей приятельницы, чья дочь так шокировала бабушку, променяв «родную мать на эту пакость», в доме в нон-стоп режиме работает телевизор, по которому идут далеко не детские программы. И бабушке нормально, что они, пока очередное ток-шоу не досмотрят, с места не двинутся. А планшет дают девочке на полчаса в день. Удивительно, почему она не побежала встречать мать с работы, да? Но главное, историю раздуть и обвинить во всем гаджеты. В другой семье знакомые уже не первый год борются с компьютерной зависимостью сына-подростка. Что им только ни советовали, чтобы отвадить ребенка от гаджетов, — ограничивать, отвлекать, запрещать, торговаться, давая доступ к ноуту как награду. Лучше не становилось. Самый кошмар случился, когда ребенок добрался до маминой карточки и вбухал месячный семейный бюджет на покупку каких-то виртуальных прибамбасов в игрушке.

И вот сидит она у меня на кухне, благоухая валерьянкой так, что котов колбасит, и спрашивает, как я могу закрывать глаза на то, что мое чадо уже второй час из ноута не вылазит. А я ей говорю, что это они превратили комп в кнут и пряник. У нее планшет — награда ребенку за сделанные уроки. То есть учеба — это то, что надо пережить, чтобы получить «сладкое». Отличная учебная мотивация! И дорываясь до гаджета, парень с головой уходит в избыточное и хаотичное потребление контента. И родители для него давно не друзья, а досадное препятствие. У них ничего общего, кроме борьбы за гаджет, не осталось. А мы годы потратили на то, чтобы разделить его интересы и научить выбирать не одноразовую «жвачку». Сын умеет пользоваться гаджетом как продвинутый пользователь. И если знакомая до сих пор сидит и ищет для своего ребенка материалы для докладов и рефератов, заданных на дом (а современным детям уже в младшей школе задают столько, что старое-доброе «сходи в библиотеку, подбери литературу» — не работает, надо в сети копаться), мой делает это сам. И не только информацию быстро найдет, но и пояснения к непонятным урокам. У нас нет проблем с учебой, я не жалуюсь на то, что до ночи сижу, помогаю ему с домашкой. Конечно, порой приходится подключаться, но не в том объеме, о котором я слышу повсеместно.

И вообще, это сегодня у него столько свободного времени, а обычно приходит из школы, отдохнет полчаса, и на тренировку по боксу, в театральный кружок или на занятия по робототехнике. И да, если выпадет свободное время, он может иногда часами общаться с друзьями по интернету. И это тоже нормально. Свекровь этим ужасно недовольна. Готова нудеть часами. Говорит, раньше дети общались вживую на улице, бегали-играли. А теперь сидят и только пальцами в телефон тычут. Ага, я помню наше беззаботное детство и игры на улице — прыжки по гаражам, как лазали по стройкам, у мужа еще флешбеки о встречах с пацанами с соседней улицы. И вот еще, давайте честно, сейчас в больших городах подросткам сложно организовать самостоятельную безопасную прогулку. Да и с их нагрузкой по времени они редко совпадают, поэтому переписка в мессенджерах и соцсетях — вполне эффективный способ восполнить недостаток общения. И это не говоря о том, что в играх дети часто знакомятся с ровесниками из других городов и стран. Истории о детях, которые никак не могли освоить иностранный язык, а потом пришлось им по игре общаться с кем-то на английском, и они как заговорили, — слышали все.

Ребенку очень важно не только иметь друзей где-то там, но и быть «в теме», чувствовать себя причастным к социуму в школе. Если весь класс пересылает мемы и треплется о ерунде в чатике, а ваш ребенок лишен этого, он чувствует себя изгоем. Никто не спорит, что в соцсетях ребенка могут поджидать нехорошие вещи, но лучше не дожидаться, когда он заведет страничку тайком от вас и нарвется на неприятности, а научить пользоваться безопасно. Смартфоны стали настолько обыденным явлением, что молодежь буквально «не вылезает» из интернета, и все, что мы можем сделать для своего ребенка — это не «не пущать», а привить ему онлайн — культуру. Мы сейчас столько всего делаем, пользуясь различными компьютерными гаджетами и интернетом, — платим по счетам, делаем покупки, оформляем документы, берем уроки и даже работаем. Папа учил нас с братом, что годам к 14 без пяти минут взрослый человек должен уметь с повседневными делами справляться без посторонней помощи. И для меня вопрос, откуда у детей, которых всячески ограждают от интернета, появятся нужные умения и навыки? Или они будут, как одна моя молоденькая родственница, бегать к друзьям, чтобы они ей помогли разобраться с любой проблемой, — ни резюме составить, ни инструкцию к мультиварке найти она сама не может.