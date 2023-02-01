«Ты и так живешь за мой счет, тебе слова не давали». История о том, что муж действительно познается в декрете

Фраза «Муж познается в декрете» всегда казалась мне глуповатой. Ведь до появления совместных детей пара встречается, общается, возможно, даже живет вместе, так неужели этого недостаточно, чтобы узнать человека? «У нормальных людей так не бывает», — рассуждала я. Но мой собственный декрет расставил все точки над «и» и показал, что я ничего не понимаю в жизни.

Кто приносит деньги, тот и главный

С супругом до появления сына мы были знакомы 5 лет, вместе пережили переезд, ремонт, потерю близких. Я была уверена, что он щедрый, понимающий и ласковый, что семья для него на первом месте. Предстоящего декрета я вообще не боялась. А зря. Раньше мы зарабатывали одинаково, финансовых разногласий у нас не возникало. За квартиру платил тот, кто нашел счета в почтовом ящике, продукты покупал тот, кому удобнее, готовили мы вместе, оба откладывали на отпуск. Муж баловал меня походами в кафе, дарил украшения, я делала ему приятные сюрпризы. Однажды я обмолвилась о раздельном бюджете родителям. Мама была возмущена: «Твой отец всю жизнь мне зарплату отдавал и горя не знал, а ты даже не в курсе, сколько точно твой муж получает!» Я пыталась ее заверить, что нисколько не страдаю и считать деньги мужа не планирую. Но мама была права, а я поняла это только после рождения сына.

Декретные выплаты мы потратили сразу: купили коляску, кроватку, стерилизатор, комод, пеленки. Дальше стало туго. Моего ежемесячного пособия едва хватало на памперсы, все остальные расходы легли на мужа. Дорогая гипоаллергенная смесь, одежда, врачи, еда, квартплата — все это стоило денег. Мы научились экономить и в принципе укладывались в бюджет. Мне приходилось себе в чем-то отказывать, но я готова была потерпеть. Через 1,5 года пособие платить перестали. Муж стал еще более нервным, а наши отношения — напряженными. Однажды он между делом обмолвился, что дал в долг другу приличную сумму. Я возмутилась, мол, мог бы и посоветоваться, а в ответ получила: «Ты и так живешь за мой счет, тебе слова не давали». И вроде сказано было в шутку, а прозвучало как пощечина.

Свои деньги муж хранил в комоде. Он всегда говорил: «Бери, сколько тебе надо!» Звучит клево, да? На практике было не так радужно. Как-то я взяла ₽ 2 тыс. на обновки для сына, а вечером получила скандал — нет, скандалище, — потому что «надо было предупредить, что хочешь взять деньги; может, я на них рассчитывал!». В следующий раз я не стала сама лезть в комод, а сказала супругу: «Мне нужны деньги на продукты». Муж ехидно улыбнулся: «А ты их заработала?» Хотелось плакать. Я не понимала, зачем он унижает меня, попрекает деньгами. Я же не просто так сижу на его шее, а ращу нашего сына, не сплю ночами, не делаю карьеру (а могла бы!), не гуляю с подругами.

Я работала с 18 лет, мне было стыдно выпрашивать у мужа деньги. Выход нашелся неожиданно: я стала продавать на Avito свои вещи. Так разошлась по рукам моя коллекция бижутерии, брендовая одежда и обувь, шкатулочки и прочие штучки, которые я покупала до замужества. Но и с такими «продажами» нередко я стояла в магазине и выбирала, что мне нужнее: творожок или зефир, пара яблок или сок, сахар или йогурт. На то и на другое просто не хватало. При этом дома в ящике комода лежали «мужнины» деньги, и немалые, но брать их было нельзя, потому что выходило себе дороже. «Ты купила краску для волос? А для кого тебе краситься в декрете? Прокладки за ₽ 300? Хорошо шиковать на чужие деньги!» — комментировал мои действия муж. Я научилась обходиться без бальзама для волос, косметики, вкусняшек. Но последней каплей стал момент, когда супруг отказался оплачивать мой поход к платному врачу, сославшись на проблемы с деньгами, и в тот же день купил себе годовой абонемент в крутой фитнес-клуб. Когда он успел из адекватного доброго парня превратиться в брюзжащего скрягу и эгоиста? Я не знаю. Естественно, что при первой же возможности (а она подвернулась, когда сыну исполнилось 2 года) я вышла на работу. С первой зарплаты купила себе любимые духи и 3 комплекта нижнего белья в нормальном магазине, а не трусы за ₽ 50 в Fix Price. И пошла к психотерапевту, потому что после декрета чувствовала себя так, будто меня переехал трактор. Мы с врачом долго разбирали мой брак, и я поняла, что проблемы у нас с мужем не только в финансовой сфере.

Жизнь после рождения ребенка меняется. Но не у всех

Вся моя жизнь оказалась подчинена маленькому человеку. Я спала столько, сколько сын мне позволял, ела только то, что было не вредно для малыша (первые 1,5 месяца я пыталась сохранить грудное вскармливание и сидела на жесткой диете), успевала сходить в туалет, когда ребенок давал это сделать. Ни о каких встречах с друзьями, посиделках или походах в тренажерку речи не шло. «Ты же мать, ты должна быть с сыном!» — твердили все вокруг. К папам в нашем обществе такие требования вроде как не предъявляются. Он отец-молодец уже потому, что не сбежал (а должен был?). А уж если деньги зарабатывает и раз в месяц с коляской на час погулять выходит, считай, герой.

Меня бесило то, что жизнь мужа почти не изменилась: он встречался с друзьями, ездил на матчи любимой команды, ходил в бассейн — в выходные мы его и не видели. Иногда играл с сыном и даже гулял, но то были капли в море нашего с ребенком одиночества. Мужа никогда не было рядом, когда мы в нем нуждались. Например, когда у ребенка впервые случился ларингит, нужно было делать ингаляции по 3 раза в день, а сын орал как резаный при виде небулайзера. Или когда малыш покрылся огромными пятнами после вспышки аллергии. Или когда мы уезжали на скорой с несбиваемой температурой. В декрете я поняла, что могу рассчитывать только на себя. А до рождения сына была уверена, что муж — моя опора.

Про родительское равноправие

Мама и папа являются равноправными родителями, но в большинстве семей забота о детях лежит на женщинах. Первый год сына я вспоминаю с содроганием: малыш не спал дольше 2 часов подряд, соответственно, я тоже. Перед этим я по часу укачивала его на руках. Если при перекладывании в кроватку он проснулся, можно начинать заново. По ночам я ходила с ноющим младенцам по кухне и смотрела в окна дома напротив, думая: «Почему люди не спят в 2 часа ночи? А в 4? А в 6? Может, они уже встают на работу. А я еще практически не ложилась». Супруг спокойно спал: он не вставал по ночам к малышу, ему надо было высыпаться перед работой. Однажды я не выдержала, разбудила мужа и всучила ему орущего сына, мол, все, не могу, укачивай. И легла спать. Супруга хватило на 15 минут, а потом плачущий младенец оказался у меня под боком.

Для всех вокруг мой муж — идеальный отец. Он клево играет с сыном. У него развита фантазия. Он готов гонять с ним в футбол, разыгрывать целые истории из жизни машин или делать пещеру из подушек и одеял. Но это когда папа дома, что случается нечасто. Все обыденные вещи — готовка, уборка, походы в поликлинику, в детский сад, на прогулку — это мама. Потому что мама всегда рядом (сначала в декрете, теперь — на удаленке) и мама должна, а папа работает. Супруг до сих пор не понимает, от чего я уставала в декрете. Он не оставался с ребенком вдвоем дольше чем на час до 3 лет, и в эти редкие моменты малыш был сыт и здоров. Он не знает, как это — готовить с ребенком под мышкой, каждый час мерить сыну температуру и впихивать в него жаропонижающие, ходить в ванную и туалет с открытой дверью, весь день что-то делать с температурой под 39 без права отлежаться в постели. Если равноправие — это когда мужчина работает, а женщина делает все остальное, то это не для слабонервных.

А как у других?

Иногда думаю, что это я размазня, разбаловала мужа, вот он и стал самоутверждаться за мой счет. Кто-то скажет, что нужно было уходить при первых звоночках, другие осудят за мягкотелость, третьи заметят, что «наверняка он всегда такой был, просто девушка не туда смотрела». Но историй, в которых мужья меняются в худшую сторону во время декрета, пруд пруди. Появление ребенка и отсутствие финансов у женщины — это лакмусовая бумажка, которая показывает истинное лицо ее спутника.

В моем окружении много пар, которые развелись после декрета. Женщины не могут простить своих унижений во время отпуска по уходу за ребенком. Кто-то на еду был вынужден выпрашивать, чуть ли не в ногах ползая, кто-то — терпеть измены. И все это под глумление «да кому ты теперь нужна будешь» и «ты на мои бабки жрешь, тебе слова не давали». Причем мужья в своем поведении ничего такого не видели, прям ошарашены были: «Как это развод? Как любовь прошла? Сейчас же все хорошо!» © Kira Ki / Яндекс.Дзен

Kira Ki / Яндекс.Дзен Только в разводе (после 4 лет брака) узнала, что муж получает минимум ₽ 370 тыс. А меня он попрекал, что я тушь покупаю 2 раза в год. За годы брака я приобрела четверо трусов, лифчик для кормления, кружку и ботинки. Ребенок ходил по снегу в кроссовках, пока я требовала с мужа деньги на теплую обувь его же сыну. Отец каждой печенькой попрекал малыша, мол, ты в 3 года на нее не заработал и должен быть благодарен, что я купил тебе поесть. В итоге бежала с мелким от мужа на своей старенькой машинке, с додекретыми шмотками, которые он все это время требовал выкинуть. После развода я получила сына, а муж — свои миллионы на счетах, квартиру и машину. © #щастьематеринства / VK

#щастьематеринства / VK Мой давал так мало денег, что на подгузники не хватало, пришлось в 6 месяцев оставить ребенка маме и на работу выйти. С 6 утра до 10 вечера меня не было дома (до работы еще доехать надо). Все мои деньги уходили на еду и ребенка. Я себе на шампунь откладывала тайком, так как муж заставлял вести тетрадь расходов и проверял ее. Бывший муж, как вы понимаете. © Tueri / Яндекс.Дзен

Tueri / Яндекс.Дзен Как закончились декретные, так начались претензии от мужа. Никогда не прощу и не забуду: «Приноси мне чеки. На что ты тратишь мои деньги? Зачем тебе столько на стрижку, трусы, шампунь?!» Сейчас я вышла на работу, сама зарабатываю и трачу на себя и ребенка, развелась. Правильно говорят, что муж познается в декрете. Мой оказался не тем, за кого себя выдавал. © #щастьематеринства / VK

Попытка понять мужскую логику

Я долго думала, почему во время декрета своих жен нормальные мужья становятся тиранами. Мне кажется, что сначала на них давит чувство ответственности. Им нельзя болеть, расслабляться, увольняться с нелюбимой работы: надо терпеть и пахать, чтобы семье было на что жить. Потом, вероятно, появляется злость: он вынужден каждый день идти на работу, а жена остается дома с ребенком, которого супруг видит в основном спящим. Ему кажется, будто малыш весь день мирно посапывает, а жена смотрит сериальчики, красит ногти, при этом даже ужин не всегда приготовить успевает. И он начинает пользоваться своей финансовой властью, чтобы его супруга не слишком-то жизни радовалась (как и он).

Возможно, теряется уважение к жене: мужчина работает, часто достигает карьерных высот, а она утопает в памперсах и прикормах. Любимая женщина на его глазах превращается в клушу. Именно отсутствие уважения так часто ранит мам в декрете, ведь они занимаются важным и непростым делом — воспитывают детей, а их труд обесценивают самые близкие люди. После выхода молодых мам на работу многие мужья постепенно становятся прежними. Но женщины, наконец-то выбравшиеся из 4 стен, получившие свои деньги и не забывшие того, что творили их мужья в декрете, нередко настаивают на разводе. Они узнали о благоверном такое, с чем не могут мириться. Не спорю, есть мужья, которые испытание декретом проходят блестяще. И их женам можно только по-хорошему позавидовать.