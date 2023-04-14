Невеста рассказала, что на свадьбу пришла подруга в «неправильном платье» и закатила скандал. И это оказались еще цветочки

Для многих девушек свадьба — это совершенно особенное событие, подготовка к которому занимает долгие месяцы. Но все равно что-то всегда может пойти не по плану. Например, подружка невесты может прийти в «неправильном платье». Да еще и скандал закатить. Именно это произошло на свадьбе героини нашей статьи.

Сказала «да», и началось волнующее планирование

Моя свадьба состоялась несколько месяцев назад, но я до сих пор переживаю из-за того, что тогда произошло. Итак, событие было запланировано на декабрь, поэтому я решила сделать «зимнюю свадьбу» и продумала каждую мелочь. Конечно, я была в белом. Но для подружек невесты я выбрала темно-зеленые платья, чтобы цвет напоминал лес. И золотые украшения. Только у моей самой близкой подруги должен быть черный наряд, чтобы подчеркнуть ее особую роль на свадьбе.

Трудности начались уже в магазине

У меня есть подруга, назовем ее Кейт. Мы все вместе пошли в магазин, чтобы определиться с нарядами. И там я рассказала, какой хочу видеть свою свадьбу. Но Кейт сразу же все раскритиковала. Темно-зеленый цвет для платьев, по ее мнению, не подходит. Вот если бы я выбрала что-то «девчачье»! Она предлагала цвет за цветом, то голубой, то розовый, даже красный. Но это же зимняя свадьба, какой красный? Темно-зеленый будет напоминать о заснеженном лесе. Поэтому я поблагодарила за ее мнение, но планов не изменила. Когда мы стали выбирать платье для моей лучшей подруги, Кейт сказала, что тоже хочет себе что-нибудь черное. Однако я отказала — это моя свадьба, и я хочу, чтобы наряды были такими. Выбор был сделан, я оплатила платья, и мы стали считать дни до церемонии.

Долгожданный день настал

И вот день свадьбы, приходят гости. Все суетятся, бегают, делают прически и макияж. А Кейт опаздывает. Спустя 30 минут приезжает, но еще не одета, платье в сумке. Сказала, что сейчас нарядится, а потом, после фотографий, сможет переодеться в более комфортную одежду. Я решила, что дело хозяйское. После фотографий можно и сменить наряд. Полчаса до начала церемонии, мы решили сделать пару фото. И тут Кейт спускается с лестницы, а на ней черное платье! Совсем не то, что я выбрала.

И почему же это произошло?

Я подошла к Кейт и спросила, что происходит. И вот тут началось представление. Свое зеленое платье она ненавидит, цвет ужасен, совсем ей не идет. Поэтому она решила: «А чего страдать?» И надела черное. Но я же запланировала для своей свадьбы совсем не это! Я дважды попросила ее пойти и переодеться, в противном случае не хотела ее видеть на свадьбе и пригрозила вызвать охрану, чтобы ее выпроводили. ККейт начала кричать, что я должна просто отстать от нее. Ну что ж, я обещала позвать охранников, я их позвала. Когда ее выводили, Кейт закатила настоящий скандал, вопила, что я ужасный человек, я ей не указ и не могу решать, что ей носить. И вообще я такая-сякая, ужасно невнимательная и совсем не подруга.

На этом история не закончилась

Несмотря на этот скандал, я смогла выбросить негатив из головы и свадьба получилась просто потрясающей. Но Кейт еще не все успела высказать. Поэтому мой телефон просто разрывался от ее сообщений. Она продолжала оскорблять меня. И более того, потребовала, чтобы я вернула ей деньги. За что? Да за то самое черное платье. Эта покупка себя не оправдала, Кейт так и не удалось покрасоваться в нем на моей свадьбе. Чтобы прекратить этот абсурд, пришлось заблокировать Кейт. Казалось бы, все, инцидент исчерпан. Но оказалось, что некоторые мои подружки приняли ее сторону. Сказали, что выгонять Кейт со свадьбы было грубо. И да, я действительно должна вернуть ей деньги и больше не ставить ее в неловкое положение.

Пользователи решили развеять сомнения молодой жены

Кейт сама себя поставила в неловкое положение. Она согласилась надеть выбранное платье, а затем коварно надела другое в надежде, что ты просто отпустишь ситуацию. Быть на свадьбе — это как играть роль в пьесе. Если вы получаете роль подружки невесты, то должны надеть костюм, выбранный «художественным руководителем». Нельзя же прийти на премьеру шоу и сказать: «Мне не понравился ваш выбор, поэтому я выбрала сама». © _mmiggs_ / Reddit

Тем более что невеста оплатила выбранные ею платья! Таким образом, она могла от этой Кейт потребовать деньги за зеленое платье. Но заблокировать ее — действительно лучший выбор. © JustKindaHappenedxx / Reddit

Если она не хотела надевать зеленый цвет, ей следовало просто сразу отказаться быть подружкой невесты и сказать, что будет просто гостем. И надела бы то, что захочет. © Old_Calligrapher_292 / Reddit

Носить платье, которое ты ненавидишь, — это и значит быть подружкой невесты. С этим надо просто смириться, потому что вы друзья. © Historical_Gloom / Reddit

Ваша вина здесь тоже отчасти есть. Кейт сразу четко сказала, что не хочет надевать зеленое платье. Вам следовало предложить ей выбор — остаться подружкой невесты в зеленом, либо быть просто гостьей в платье любого цвета, какого захочет. © bitmapfrogs / Reddit

Почему вы сразу после просьбы переодеться перескочили к вызову охраны? Почему сами не попросили ее уйти. Охрана — это немного чрезмерно. Хотя, конечно, она вела себя неправильно. Почему она вообще была подружкой невесты? © FDaHBDY8XF7 / Reddit