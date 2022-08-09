«Ну а что, ты же просто дома сидишь». Честный текст о том, почему декрет с ребенком тяжелее работы

На прошлой работе мой коллега как-то пожаловался: «Прихожу домой, а моя мне ребенка на шею вешает. Я устал как собака, а она в декрете, целый день дома сидит и теперь хочет, чтобы я вместо отдыха с мелким возился». В кабинете, где кроме него сидело еще 5 женщин, у каждой из которых был как минимум один ребенок, повисла зловещая тишина.

Многие мужья и почему-то свекрови отказываются признать, что сидеть дома с малышом — это труд, который лишь по какому-то недоразумению назван райским словом «отпуск». Надеюсь, что читатели ADME со мной согласятся: декрет выматывает так же, как и работа в 2 смены без выходных и больничных.

Женщины переносят беременность по-разному. Кто-то и на последних неделях порхает как птичка и бегает на йогу, а кого-то мучает изжога, и встать с кровати для них уже подвиг. Отеки, бессонница из-за того, что ты не можешь часами найти удобное положение для огромного живота, заботы о том, чтобы к рождению малыша все было готово — куплено, постирано, поглажено и разложено. В общем, так себе начало «отпуска».

В роддоме тоже не отдохнешь: осмотры врачей, сестрички то с градусником, то с уколом. А новорожденный — это не только трогательные пяточки, но и абсолютно непостижимое хрупкое существо, которое то и дело начинает хныкать, а порой и орать. Если с отдельной палатой не срослось, то младенцы, будто сговорившись, «выступают» по очереди. Короче, очень хочется домой, помыться и спать. Одна моя знакомая часами мечтала о том, какая у нее будет выписка. Она купила какой-то невероятной красоты конверт, собрала сумку с нарядом и косметикой, заказала фотографа. Роды у нее были сложные, продержали их с малышом в роддоме дольше обычного. Выйдя из больницы, наскоро причесанная и без грамма макияжа, она пихнула мужу ребенка, оскалилась в камеру, а затем сказала: «Все, хватит, быстро домой». Фоточки получились так себе.

Первые месяцы с ребенком способны расшатать психику даже самым флегматичным людям. В особенности молодым неопытным мамам. К ответственности за крошечного человечка, который может заявить о том, что что-то не так, только возмущенным ором, подготовиться невозможно, сколько полезной литературы ни читай. Рассказы подруг и чтение форумов тоже не помогают. Если ребенок сыт и памперс в порядке, то остается только уповать на то, что это колики (что тоже не сахар), а не что-то, с чем срочно нужно бежать к врачу. Кормить младенца приходится примерно 12 раз в сутки. То есть каждые 2 часа. Ночью малыш может поспать подольше, то есть часа 4. Сохранять спокойствие и душевное равновесие, если у тебя уже хронический недосып, становится все сложнее. Ученые доказали, что из-за депривации сна меняется активность мозга: невыспавшийся человек на любой негативный опыт реагирует крайне эмоционально, он более подвержен беспокойству и страхам. Из-за недосыпа ухудшается память, снижается концентрация внимания. Мы все еще говорим именно об отпуске?

Однажды свекрови моей подружки Лены приперло перевезти какие-то шмотки на дачу. Когда Ленин муж позвонил и отказался ехать, потому что у их полугодовалого карапуза поднялась температура, его мама вызверилась: «Истеричкой стала твоя Елена, ей бы надо травок каких-нибудь попить». Пришлось свекрови дергать второго сына Витю, который вообще-то был занят (потому ему и не звонили изначально): собирался на шашлык с друзьями. Опустим адекватность высказывания и совета, но заметим, что доброй свекрови и в голову не пришло предложить хоть раз свою помощь, выйти прогуляться с ребенком и дать невестке поспать. Зато ее глубоко возмутило, что пришлось беспокоить младшего сына, отрывать его от шашлычка, ведь «Витюша всю неделю работал, а твоя Лена дома прохлаждалась».

Но вот первые и самые сложные месяцы позади. В идеале у малыша появился режим дня и жизнь стала рутиной, состоящей из таких действий, как покормить, переодеть, поиграть, погулять, помыть и уложить. Еще сходить в магазин, прибраться и приготовить еду. По мнению моей бабули, это курорт, ведь у современных женщин есть памперсы и детское питание в баночках, стиральные машинки и роботы-пылесосы. «Мы стирали пеленки руками, перетирали овощи через сито, а вы еще на что-то жалуетесь» — вот аргумент многих женщин старой закалки. «И в поле рожали», — мысленно добавляю я. Но действительно, почему куча бытовой техники не помогает маме чувствовать себя не такой замотанной? Может, потому что к ней все равно должен прилагаться человек? Машинку надо загрузить и разгрузить, белье развесить, снять, погладить и разложить. Овощи, перед тем как положить в пароварку, нужно почистить. С дороги робота-пылесоса убрать детский коврик, соску и кота. Да, ничего сложного, но не тогда, когда рядом малыш, который требует внимания каждую минуту, а порой просто не слезает с рук. Не знаю, кто придумал выражение «она сидит дома с детьми». Что, простите, делает? Сидит? Во время декрета я сидела разве что в моменты, когда кормила грудью. В остальное время нужно было успевать вертеться.

«Ну а что, ты же реально просто дома сидишь. Тебе не надо каждое утро ездить на работу и там вкалывать до вечера, пока начальник мозг ест. Чего ныть-то?» — сказала мне как-то бездетная подруга. «Да лучше бы мне выносил мозг начальник, а не собственный ребенок», — ответила я. Руководитель не ломится за мной в туалет, его не надо кормить с ложечки и следить за тем, чтобы он по дороге к партнерам не залез в грязь. Он не просится на ручки и не охотится за котом. Он всего лишь требует, чтобы я справлялась со своими обязанностями. И делала это часов до 7 вечера, дальше — свобода.



В декрете от своего главного «начальника» не убежишь к девочкам из соседнего отдела, чтобы немного поболтать и выдохнуть. Отгулы и больничные тебе не светят. А стоит отвлечься, как «босс» уже добрался до твоей косметички и увлеченно жует помаду. Не помню, чтобы кто-то из всех моих бывших шефов такое проделывал. Но самое главное, что крохотный «начальник» в зоне моей ответственности в режиме 24/7. Он даже спит со мной и ночью тоже требует внимания: покормить, переодеть, укачать. Порой смотаться на работу кажется идеальным решением. Может, хоть там отдохнуть от всего этого немного получится.

Когда с работы приходил муж, я готова была ждать его вместе с котом и ребенком под дверью. То, что я не вручала ему дите с порога, а ждала, когда он помоет руки и перекусит, до сих пор готова указывать в своем резюме в графе «Ваши главные достижения». Мне еще повезло: у супруга не было иллюзий, что, пока он там в поте лица зарабатывает деньги, я тут прохлаждаюсь. Зато у его мамы претензии были. «Откуда эта мода на нытье? — спросила меня свекровь. — Толик раздеться не успел, а ты уже ему все уши прожужжала, как устала». И ее ничуть не смутило, что жаловалась я на сломанный лифт и на то, что мне пришлось тащить упитанного малыша с коляской по лестнице, да еще и несколько раз, потому что, как назло, в этот день надо было и к врачу, и на занятие в бассейн. Даже грузчики работают бригадой, а мне пришлось корячиться с 7-го этажа и обратно в одиночку. Я вам не рабыня Изаура, чтобы не сметь рта открыть и пожаловаться на судьбу.

Муж моей знакомой Светы тоже считал, что жена в декрете не надрывается и должна со всем справляться сама. Когда ребенку был год, она загремела в больницу и папаня остался с деткой один. На второй день он позвонил и жалобно промяукал в трубку: «Скажи своей маме, что она должна прийти нам помочь. Я не выспался, вымотался, не могу так больше». Свою мамочку муж беспокоить не стал, так как знал, что бесполезно. Вот и взмолился, чтобы теща помогла. А теща просто хотела, чтобы кто-то немножко хлебнул на своей шкуре декретного «отпуска». После этого случая, кстати, мужа не то чтобы подменили, но высказываться на тему «ой, от чего там уставать» он перестал.

Но, может, так было только у меня и моих знакомых, а другие женщины в декрете все же наслаждаются отпуском? Я проанализировала часто встречающиеся комментарии по этой теме в интернете и хочу поделиться с вами самыми показательными историями. Ну что вы ноете, ей-богу... Вы просто не умеете использовать тайм-менеджмент. Я научу. Итак, в сутках 24 часа. 3 часа — на прогулки утром и вечером, вместе со сборами. 2,5 часа — на 5-разовое кормление ребенка, по 30 минут каждое. 1,5 часа — на укладывание. Игры часа на 4, за которые еще успеваем закинуть что-то в стирку, мультиварку, посудомойку. Во время дневного сна еще есть 4 часа на работу, 2 часа на готовку, по 2 часа на занятия со старшим ребенком и на общение с мужем. И еще 3 часа у вас остается на себя! Можете делать все, что только захотите: поесть, помыться, заняться оригами, сходить в туалет или поспать. Этот график я проверила на себе, и результат потрясающий: дети грязные, в квартире бардак, 35 просроченных домашних заданий и 18 двоек, муж злой, работа стоит. Всем мамочкам на заметку. © svorlivayaxren / Pikabu

Когда я была в декрете, я была готова ходить на 2 работы, лишь бы не сидеть с ребенком. Своей жизни у меня не было совсем. Муж после работы почти не помогал, в выходные сидел за компом, обе бабушки умилялись, но со стороны. Вот и получалось, что днем и ночью с ребенком я, гулять — я, кормить, купать, по врачам — все, везде и всегда я. И это не отменяло домашних дел и супружеской жизни. Выхода на работу ждала как глотка воздуха, ведь наконец-то можно будет переключить мысли с семьи и быта на что-то иное. © unknown author / Pikabu

Мой муж — ответственный человек, порядочный, но одно время мог себе позволить высказаться в духе: «Ты же в декрете, значит, почти отдыхаешь, спишь». Психанула и взяла направление в реабилитационный центр — спину подлечить. Вот там я почти отдыхала и спала, пока супруг бегал с 2 неугомонными детьми: одну таскал в садик, второй ночью мазал десны гелем, кормил из бутылочки. И все, понял. Теперь в выходные предлагает мне куда-нибудь съездить и развеяться. © Ariadna1204 / Pikabu

Моим детям уже больше 10 лет, но отлично помню отчаяние и безнадегу в декрете.

Какая там материнская любовь? Ребенок кричит, а я не знаю, что делать! И думаю: «Так будет всегда». Сплошной день сурка, недовольство мужа измотанной и некрасивой женой. Мысли, что я не способна ни к чему: у других-то порядок и еда готова вовремя. А потом узнаешь, что у других бабушки и дедушки помогают. Что по магазинам ходит муж или родня. И с ребенком гуляют, а ты спишь или дела спокойно делаешь. © Pozitivez / Pikabu

Какая там материнская любовь? Ребенок кричит, а я не знаю, что делать! И думаю: «Так будет всегда». Сплошной день сурка, недовольство мужа измотанной и некрасивой женой. Мысли, что я не способна ни к чему: у других-то порядок и еда готова вовремя. А потом узнаешь, что у других бабушки и дедушки помогают. Что по магазинам ходит муж или родня. И с ребенком гуляют, а ты спишь или дела спокойно делаешь. © Pozitivez / Pikabu Стала мамой во второй раз. Беременность была запланированной, ребенок — желанным, и все вроде бы хорошо, если бы не одно но: я дико устала! Банально, но факт. Речь не о физической усталости, с ней я справляюсь. Я устала эмоционально: нужно думать о чистых пеленках, свежей еде, о зубах, о соплях, почему она плачет и так далее. Это не считая того, что нужно подумать и о старшей, быть доброй, заботливой, внимательной. Муж говорит, что это ерунда и я просто пытаюсь навязать ему часть своих занятий, но я просто хочу, чтобы меня выслушали и хотя бы пообещали, что все наладится. © Syxaruk / Pikabu Да, есть рассказы и от тех, кто все успевал и даже начал заниматься каким-либо хобби, которое потом переросло в бизнес. Но таких единицы. А большинство женщин в декретном отпуске без помощи окружающих устают до слез. Думаю, что пора некоторым мужьям и свекровям снять розовые очки и перестать считать женщину, сидящую дома с маленьким ребенком, дамочкой на отдыхе.