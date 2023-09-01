Я не вытираю сопли за своими детьми, а близкие называют меня эгоисткой

Меня зовут Настя, и у меня двое детей. Я много работаю, но все равно часто слышу от старшего поколения, что сейчас мамы живут в курортных условиях, а за них все делают подгузники, мультиварка и робот-пылесос. А все жалобы от лени и, конечно же, раньше бабы в поле рожали. Самая распространенная претензия современным родителям: «Да вы просто не хотите заниматься собственными детьми!» Я хочу, но кроме детей есть и другая жизнь. Например, сейчас я пишу этот текст вместо того, чтобы играть с сыновьями. Мне хотелось бы объяснить, почему это нормально — уставать от собственных детей и не хотеть проводить с ними каждую свободную минутку.

Современные родители проводят со своими детьми гораздо больше времени, чем предыдущие поколения

Я часто слышу, что нынешние мамы совсем не занимаются своими отпрысками, отчего те дуреют и подсаживаются на гаджеты. Но ученые и мой жизненный опыт подсказывают, что граждане укоряющие неправы. Калифорнийские социологи утверждают, что современные матери стали уделять своим детям в 2 раза больше внимания, чем в 1960-х годах. А отцы — даже в 3 раза. Если вы не склонны верить ученым, просто посмотрите вокруг и вспомните свое детство. Вас носили в слинге в музей? Возили ли вас в коляске по улочкам курортных городов? Или, может, вы в полуторагодовалом возрасте ходили с мамой и папой в ресторан, где непременно должна быть детская комната? Если вы из поколения, рожденного до середины 90-х, уверена, что на все вопросы вы ответите «нет». А вот многие из тех, кто родился в XXI веке, ответят «да». По крайней мере мои дети и дети моих друзей.

Мы стараемся не отдавать своих чад на попечение бабушкам и дедушкам, если в этом нет необходимости или если старшее поколение само не изъявит желание общаться с младшим. Для многих из нас странно просить посидеть с сыновьями или дочерями, пока мы ужинаем в кафе или едем в отпуск. Мы правда не понимаем, почему наши малыши должны лишаться этих развлечений. Получается, что мы практически все свое время проводим со своими детьми. И совершенно нормально хотеть побыть в одиночестве, чтобы никто не стучал в дверь туалета с вопросом, когда ты наконец выйдешь и пойдешь играть в больницу. Современных мам любят укорять в том, что они не следят за собственными детьми, уткнувшись в смартфоны. Возможно, мы с негодующими гуляем на разных детских площадках, но я чаще вижу, как дамы разных возрастов скачут со своими малышами на горках и лепят с ними в песочницах. Зато многие бабушки предпочитают отстраненно наблюдать за внуками в сторонке. Впрочем, в телефон мы заглядываем, конечно. Однажды я качала сына на специальных качелях для малышей и параллельно проверяла рабочую почту. Неподалеку на скамейке сидели две женщины, искоса смотрели на меня и перешептывались: «Еще одна жертва соцсетей. На ребенка даже не глядит!» Но тут к одной из них подбежал мальчуган с телефоном в руке и выдал: «Бабуль, я устал играть в телефон, пойдем лучше на карусели». Женщина вырвала из рук внука гаджет, взяла его за руку и потащила с площадки. Понимаю и не осуждаю, бабушки тоже устают. К чему только все это высокомерие тогда?

Многие работают в декрете

Я продолжила работать еще в роддоме, благо, род деятельности позволяет. Моя знакомая в декрете создала бизнес, в итоге ушла с основного места работы и фактически содержит семью. Еще одна плавно из одного декрета уходит во второй и думает, потянет ли еще одну подработку: ей как раз предложили интересный вариант. Кому-то не дает наслаждаться безмятежным материнством ипотека, кому-то — копеечное пособие, кто-то просто не хочет терять квалификацию и понижать уровень жизни.



Конечно, не все разделяют мою позицию. Однажды попросила свекровь посидеть с детьми, нужно было встретиться с заказчиком. Немного задержалась, дети уже спали. Свекровь встретила грозным шепотом: «Настя, нам нужно серьезно поговорить. Предназначение женщины — быть матерью. Потом — все остальное. Тебе что, денег не хватает?» Я так опешила, что ответила: «Хватало бы, если бы ваш сын мог оплачивать детям кружки и брендовую одежду!» Ну правда, благодаря тому, что я работаю, у детей новые гаджеты и качественные вещи. Я не собираюсь перебиваться с копейки на копейку и сидеть на шее у мужа просто потому, что я женщина и снова кому-то что-то должна.

Требования к матерям значительно выросли

Дамы в белом пальто любят повторять: «Как можно включать детям телевизор? Им же нужно живое общение, почитай хотя бы книгу!» Так говорили и бабушки, но после того, как впервые посидели сразу с двумя внуками, тоже стали искать пульт.



Однажды на детской площадке сказала другим мамам: «Я готова расцеловать создателя „Маши и Медведя“ за то, что он дает мне хотя бы 40 минут свободного времени!» На что соседка ответила: «У моей знакомой четверо, и она без мультиков с ними справляется». Да что ты говоришь, моя хорошая! Знаю, только ты почему-то забыла упомянуть, что у этой самой знакомой две бабушки на подмоге круглосуточно, и она не работает уже как минимум лет шесть.



Когда после долгого рабочего дня ко мне подползает сын и умоляющими глазенками просит собрать ему пирамидку, то я включаю ему мультики. Честное слово, пусть лучше мои дети поглазеют в телевизор вместо развивающих игр, зато у них будет спокойная мать, не пытающаяся выкинуть пирамидку в окно.

А еще современных мам заставляют испытывать вину за то, что у нас есть все блага цивилизации, а раньше бабы в поле рожали, и дети их прямо на борозде на ноги вставали и пешком домой шли, цитируя по пути Льва Толстого — не то что ваши сейчас, которые в год Маршака повторить не могут. Да, нам дали памперсы, робот-пылесос, стиралку и посудомойку. В обмен на это нам запретили выпускать детей на улицу одних и заставили проходить с ними заново школьную программу. Со многими из вас делали уроки родители?



Недавно лежала в кровати, листала новостную ленту перед сном. Зашел старший сын: «Мам, я вспомнил, что на завтра задали сочинение на тему „Как я провел лето“. Не знаю, что писать». Ну здравствуйте, приехали! Весь день просидел в планшете, а на ночь глядя выдал. Ужасно разозлилась, но не подала виду и на полном серьезе ответила: «Ты же недавно хвастался, что нейросеть лучше меня тексты пишет. Вот пусть на тебе и помогает с уроками». Ну а что? Блага цивилизации.

Границы родителей постоянно нарушают. Причем отнюдь не дети