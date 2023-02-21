Почему в 40 лет я плюнула на бесконечные заботы о семье и наконец-то стала жить для себя любимой

Женщины часто посвящают все свое время мужьям и детям. И из-за этого порой напрочь забывают о себе: забрасывают работу, плюют на внешность, на собственные увлечения и мечты. Наша героиня больше 20 лет жила только потребностями семьи. Теперь она решила рассказать, что заставило ее наконец-то вспомнить о своих интересах.

Я вышла замуж в 25 лет. Работала тогда по ненормированному графику и многим просто физически не успевала заниматься. Поэтому какие-то домашние дела мужу приходилось делить со мной. Но уже тогда были первые звоночки. Супруг приходил с работы, а я могла еще заниматься своей удаленно. Он ничего не имел против этого. Но когда я заканчивала (а это порой было часов в 9–10 вечера), требовал ужин. Позже он стал ворчать, что я сплю после работы допоздна и не готовлю ему завтрак. А еще позже — что я недостаточно убираю. Ведь я сама должна все намывать, и желательно каждый день.

В 30 я родила дочь и была вынуждена бросить работу, потому что растить ребенка, кроме меня, было некому. Муж, хотя и был рад рождению дочери, очень быстро дал понять, что не собирается обременять себя лишними заботами. Так, он заявил, что в детский сад, а впоследствии в школу я должна водить дочь сама. Ведь он же работает, ему некогда. В одночасье я стала жить не своими интересами, а лишь потребностями маленького ребенка и капризного мужа. Я не буду рассказывать про бессонные ночи в первые месяцы, когда дочь постоянно плакала и только мне приходилось не спать из-за этого круглыми сутками. Пропущу и то, что в детский сад мы не смогли устроиться и до школы я занималась дочкой одна.

Дошло до того, что муж не хотел сидеть с ребенком, даже когда мне надо было отлучиться за продуктами. Довезти в гипермаркет на своей машине или помочь донести сумки из ближайшего универсама он тоже отказывался. Иду однажды из магазина. Муж дома: устал, от работы отдыхает. А я тащу 4 тяжеленных пакета продуктов. И еще держу за руку 5-летнюю дочку. Вдруг в сумке начинает разрываться телефон. Кое-как я его выуживаю. Подхожу, а на том конце провода раздраженный муж заявляет: «Ну где ты ходишь-то? Уже давно должна была домой прийти!» Намекнула ему, что дома шаром покати и пришлось купить много всего. Он даже ухом не повел. Сказал: «Ладно» — и повесил трубку.

Когда дочь пошла в 1-й класс, стало полегче, но не намного. Отводить ребенка в школу и забирать после уроков должна была я. Посещать собрания — я. Ездить на экскурсии с классом, ходить на школьные концерты, отвозить на конкурсы и олимпиады — тоже я. Муж по умолчанию был занят на работе, а по выходным отдыхал, не вставая с дивана. Отдельного внимания заслуживает готовка. Ежедневно мне приходилось готовить новые блюда. Вчерашний суп или плов мужу и дочери не подходили — надо было обязательно покормить их чем-то свежим. И новым: если вчера был пирог, сегодня его готовить нельзя, семье надоело. Мужу я вообще ежедневно собирала чуть ли не чемодан еды на работу. Причем у них в столовой давали бесплатные обеды, которые он с удовольствием уплетал. Но ему этого было мало.

Нажарила я как-то котлет. Рецепт необычный, специально раздобыла. Дочь отведала и пришла в восторг. Пришел с работы муж. Я со спокойной душой подаю ему блюдо. Он откусил, нахмурился и заявил: «Не могла помягче их сделать?» Мы поругались. А потом он просто взял и выбросил все мои котлеты. Тогда-то я и приняла первое судьбоносное решение. Я начала чаще покупать готовую еду или хотя бы минимально облегчать готовку — например стала использовать уже прокрученный фарш. Подумала: если уж муж предъявляет претензии, то лучше не ко мне, а к магазину. Чуть позже я стала реже прибирать в доме. Если одежда осталась где-то лежать или не вытерта пыль на шкафах, ничего страшного. Потом перестала бегать в магазин по мелочам. Нужен мужу или дочке йогурт — сами сходят и купят. Дочь была уже подростком и во многом меня понимала. А вот муж стал все чаще обижаться и устраивать скандалы.

А когда дочь оканчивала школу, я узнала столько всего про супруга, что волосы дыбом встали. Муж изменял и тратил часть зарплаты на дорогие подарки любовнице. Мне же потом предъявлял, что я неразумно расходую его деньги. Почти всю еду, которую я ему готовила на работу, порой по ночам, потому что днем не успевала, он скармливал коллегам. Апогеем стал тот факт, что на работе последние пару лет муж и не уставал вовсе. Он занимался ремонтом, и я случайно узнала, что у них заказов стало гораздо меньше. И все это время они с бригадой сидели лясы точили и кофе пили. Перед разводом супруг успел предъявить мне кучу претензий: что я мало готовила, плохо убирала, слишком много времени уделяла ребенку, а не ему и так далее. И я вдруг поняла, что за все те жертвы, на которые я шла столько лет, не получила ни грамма благодарности. Дочь выросла и стала жить своей жизнью. Муж ушел, не сказав спасибо. А я осталась без работы, без досуга, без друзей и без сил.

В этот момент я окончательно плюнула на все. В 40 с лишним лет я наконец стала жить для себя. Больше никакого жертвования своими желаниями ради других. Если я чем-то занята, а дочке нужно приготовить обед, может и сама справиться. В конце концов, макароны и сосиски готовятся быстро. Я больше не начищаю дом каждую неделю чуть ли не с хлоркой. Мне все равно, если какие-то вещи не успею вовремя постирать — в шкафу лежит куча других. Я могу обойтись полуфабрикатами, если чувствую, что нет сил готовить полноценное блюдо. И мне стало так хорошо! Я наконец почувствовала себя женщиной: стала чаще краситься, ходить на шопинг, сидеть с подругами или дочкой в кафе. Наконец нашла время на хобби и изучение чего-то нового.

С момента моего развода прошло 5 лет. Дочь уже окончила институт, работает, но все еще живет со мной. И парадокс: она не начала предъявлять мне претензии, когда я перестала посвящать семейным делам и ей в том числе каждую секунду своей жизни. А однажды дочка сказала кое-что, что заставило меня задуматься: «Мама, тебе уже столько лет, что ты можешь позволить себе быть эгоисткой. Ты достаточно заботилась обо всех и сейчас имеешь право думать о себе в первую очередь».

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После рождения дочки я освоила курсы удаленного заработка, стала неплохо зарабатывать. Мужа все устраивало, но вот дочке исполнилось 3 года, и он начал намекать, что пора мне слезть с его шеи и пойти на нормальную работу. Я поначалу пыталась спокойно объяснить ему, что денег нам хватает. Мог бы заметить, что я уже давно не прошу у него на памперсы и еду для ребенка, иногда устраиваю ему гастрономические сюрпризы. А устроиться в офис пока не получится: дочка в садик пошла, часто болеет, за полгода ни одного месяца полноценно не отходила. Муж вроде понял, но спустя какое-то время опять начал высказывать недовольство. В конце концов он поставил меня перед фактом: либо я выхожу на работу, либо мы разводимся, потому что ему, видите ли, надоело одному тянуть семью. Я выбрала второй вариант, в ожидании развода съехала к родителям. Не прошло и недели, как муж позвонил и стал жаловаться, что дома еды нет, рубашки не поглажены, посуда грязная. Я ответила, что теперь он сам по себе, раз уж его не устроила жена-фрилансер, и скинула ссылку на курсы домоводства. © Подслушано / VK

Узнала об измене мужа. Изменял во время моей беременности и весь период, пока после родов в форму не пришла. Высказала все, выслушала его жалкие оправдания и извинения, уверена была, что разведусь. И вот села я, в стену глядя, и все взвесила. Не хочу я все это счастьюшко одна тянуть. Сказала мужу, что даю шанс исправиться, хотя абсолютно не верю во все эти исправления. И впервые в жизни решила, что пора и мне делать, что хочется! Стала ходить на йогу и английский. Вышла на любимую работу (не на полную занятость, а по возможности). А муж сидит вечерами с детьми. Я снова почувствовала себя собой! Красивая, на каблучках, чмокаю в коридоре деток и выпархиваю вечером по своим делам. Естественно, такие радости жизни не каждый день: быт, материнство никто не отменял, и я по-прежнему волоку это на себе. Но уже примерно треть, а иногда и половину обязанностей спихиваю на мужа. © #щастьематеринства / VK

Так уж сложилось у нас в семье испокон веков, что «лишнюю» денежку старшее поколение вечно совало младшему: мол, возьмите немного. Причем это происходило всегда и по любому поводу: праздники, встречи. К счастью, у младшего поколения крайней нужды в финансах не было, поэтому все время отказывались со словами: «Спасибо огромное, но хватит уже деньги нам давать. Купите лучше себе что-нибудь, потратьте на себя!» И вот один раз так и произошло. Купила мама абонемент какой-то на йогу, стала туда ходить, встретила единомышленников. В итоге расцвела! Теперь довольная, счастливая.