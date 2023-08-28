Почему я никогда не заставлю своего ребенка нести цветы в школу 1 сентября

Традиция приходить в школу 1 сентября с букетами зародилась где-то в середине прошлого века. Тогда появлялось все больше женщин-учителей, и постепенно вошло в привычку дарить им цветы. Сейчас педагогом женского пола уже никого не удивишь. И многие люди задумываются, есть ли вообще смысл продолжать поддерживать традицию. Наша автор решила узнать мнения учителей, родителей и детей и поделиться своими мыслями.

В конце статьи пользователи сети высказываются о том, стоит ли следовать старому обычаю.

Честно признаюсь: когда я училась в школе, то с самого 1 класса терпеть не могла таскать в школу цветы. И не только на День знаний, а на любой праздник. Мне было неудобно подходить к учителям и всучать им очередной букет, когда их уже за этой клумбой было еле видно. Казалось, что я лишь еще больше напрягаю их. А перед 7-м классом случилось следующее. Мама пришла с родительского собрания и поделилась откровениями нашего классного руководителя. Он признался: «Стеснялся сказать вам в 5 и 6 классах. Но сейчас мы уже все довольно хорошо знакомы. Не стоит дарить мне цветы на 1 сентября. У меня, к сожалению, на многие из них аллергия. Да и неловко мне получать столько букетов. Пусть ваши дети не заморачиваются, все-таки это и их праздник». И я уже тогда задумалась: а ведь мы никогда не спрашиваем учителей, вправду ли им так уж нужно это бездонное море цветов. Радует ли преподавателей получать каждый год сотни букетов, многие из которых дарят просто потому, что так положено? Может, стоит вначале спросить самих учителей?

Спустя много лет я вспомнила этот случай и решила все-таки узнать ответ на волнующий вопрос. Посекретничала тут со знакомой учительницей с 30-летним стажем: «Куда вы гору цветов деваете?» Ответ сразил: «Парочку в кабинете вянуть оставляем. Остальные сбагриваем в кабинеты директора и завучей, в учительскую, еще куда-нибудь. Заставлять все цветами невозможно. Есть же еще тетради, учебные пособия. Куда их тогда класть? Они важнее». Я обалдела от такого прагматизма. Спрашиваю: «Неужели эта красота не греет душу?» Знакомая ответила: «Может, и греет, но девать цветы элементарно некуда. Домой никто не дотащит такую кучу. Вот и распихиваем по всем углам школы. А администрации, кстати, несем те букеты, что покрасивее. Но и там их судьба — просто вянуть, так как ухаживать за цветами некогда». Окончательно ошарашили меня фотографии пользователей сети, где показаны десятки свежих букетов, равнодушно брошенных в мусорные контейнеры. Получается, столько лет люди соблюдают традицию, которая тяготит всех. Мы (зачастую) тратим деньги на цветы, когда и так кучу всего надо купить для школы. Наши дети терпят неудобства, выстаивая с букетами на линейках. А большинство учителей потом даже не знают, что делать с этими цветами.

А что же говорит статистика? Так, опрос 2019 года показал: большинство людей считает важным преподнести букеты учителям. 75% опрошенных назвали цветы знаком уважения и внимания. Тем не менее 1/5 часть все-таки высказалась против обычая. По их мнению, дарить букеты бесполезно, а учителя принимают подарок исключительно из вежливости. Последним вторят и сами педагоги. Так, согласно опросу 2021 года, 80% из них хотели бы получать максимум один букет от класса. Учителя признаются: они просто не могут унести такую кучу домой. А в школе о цветах некому позаботиться, и они неизбежно завянут. Поэтому, как бы ни было жалко, педагогам приходится почти сразу выбрасывать какие-то букеты. Конечно, существуют и другие 20%, которые не против каждое 1 сентября получать цветы. У меня есть одна такая знакомая учительница, которая расцветает от одного их вида. Ей каким-то чудом удалось 1 сентября довезти до дома почти все букеты. Но и работает девушка в школе всего ничего. Рискну предположить, что с течением времени ее эйфория пройдет.

Наконец, давайте не забывать и еще об одной стороне вопроса — желании детей. Помните, в начале статьи я рассказывала о том, какое смущение испытывала в детстве, неся учителю букет? Оказывается, я не одна такая. Сами педагоги говорят о том, что для многих детей традиция преподносить 1 сентября цветы — это просто обязаловка. Ребенок может стесняться подойти к учителю. Да он просто имеет полное право не хотеть дарить ему или ей цветы. Получается, что, если заставить ребенка нести букет, не спросив его мнения, мы всех вынудим чувствовать себя не в своей тарелке. Дети будут ощущать, будто исполняют повинность. А учителя поймут, что им принесли подарок не от души. Поэтому педагоги призывают прежде всего спросить самого ребенка, хочет ли он подарить учителю букет.

Так что, у меня как у человека, которому только предстоит повести ребенка первый раз в 1 класс, сложилось четкое мнение. Вначале стоит поинтересоваться у учителя, действительно ли ему или ей будет приятно получить цветы. Также важно спросить своих детей, желают ли они нести букет. Вполне возможно, что они хотели бы выразить уважение и благодарность учителям другими способами. В противном случае добрая традиция становится тяжким долгом. А еще оборачивается пустой тратой денег, времени и сил и тысячами цветов на свалке.

Бонус: люди рассуждают об обычае дарить цветы 1 сентября

Помню, как я сама шла в школу. Букет мне сделали из красивейших астр с нашей клумбы, так как денег на покупной букет не было. Я с гордостью вручила цветы первой учительнице. А на следующий день вдруг обнаружила, как мои совсем не увядшие астры покоились в мусорном ведре нашего класса, в то время как розы и гладиолусы в нарядных упаковках стояли на учительском столе. Обидно было до слез. © Подслушано / Ideer

Работаю учителем начальных классов. Каждое 1 сентября ученики мне дарят цветы и подарки, каждый из которых стоит минимум по 500 рублей. И всякий раз я мечтаю, чтобы они вместо подарков вручили мне просто деньги. Ну вот куда мне 25 букетов цветов? А так вторая зарплата получилась бы... Эх! © Подслушано / Ideer

За 10 лет учебы в школе ни разу не приходил туда 1 сентября. Родители считали, что лучше я пропущу праздничную линейку, чем они потратят деньги на букет для учителя. В этом году мой сын не пошел на 1 сентября. © Подслушано / Ideer

В 8 классе у нас поменялась классная руководительница. Она была не строгим, но требовательным педагогом. Разумеется, мы, раздолбаи, ее невзлюбили. И 1 сентября в 9 классе ни один ученик не принес ей цветов. Я и моя подруга беспощадно поломали и выкинули бережно упакованные пионы в мусорку. И только сегодня, спустя много лет, ведя сына 1 сентября в первый класс, я вспомнила взгляд нашей классной, наполненный грустью. © Подслушано / Ideer