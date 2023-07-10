Почему я перестала выкладывать фото своего ребенка в соцсетях

Благодарая современным технологиям фотографии детей попадают в интернет даже раньше, чем маму с младенцем выписывают из роддома. Моя лента забита снимками отпрысков друзей и родственников. А вот все фотографии своего сына я недавно удалила из сети. Меня зовут Мария и я удовольствием расскажу, как и почему пришла к этому решению.

Мне так хотелось похвастаться своим ребенком, что я порой перегибила палку

Когда мой сын только родился, я охотно постила его многочисленные фотки и с нетерпением ждала каждый новый лайк. Мое материнское сердце буквально таяло от счастья, когда знакомые писали, какой замечательный и очаровательный малыш у нас растет. Я и так знала, что мой сынуля самый необыкновенный ребенок на свете, но подтверждение этого факта грело душу. У некоторых моих подружек тоже были маленькие дети, так что в какой-то момент моя лента стала напоминать хронику состязания на звание идеального младенца года, где мамочки ревниво посчитывают количество комментариев под каждой фоткой и страдают, если их ненаглядному чаду досталось меньше.

Это уже потом я узнала, что размещение в сети фотографий младенца может иметь не самые приятные последствия. Во-первых, не все социальные сети оставляют за пользователями права на их фото, то есть снимки могут утечь на сторонние ресурсы, где ими смогут воспользоваться незнакомые люди. Во-вторых, в сочетании с любой сопутствующей информацией (геолокацией, именем малыша и родителей) распространение таких изображений может привести к краже личных данных. Специалисты уже сейчас бьют тревогу и говорят, что к 2030 году 2/3 всех нелегальных операций будут связаны именно с публикацией детских фото. Мошенники легко смогут изготовить поддельные документы или похитить средства с банковских счетов, обладая необходимой информацией. И столкнутся с этой проблемой именно наши отпрыски.

В какой-то момент мне начало казаться, что у всех, кроме меня, идеальные дети

Когда сынуля из пухлощекого младенца превратился в разрушающее все на своем пути чудище, онлайн-битвы мамочек как-то отошли на задний план. Главной задачей было вовремя отловить разбойника, пока он еще что-нибудь не снес. На классные снимки уже не оставалось времени. Вскоре я вышла на работу и практически забросила наш виртуальный семейный альбом. Чего нельзя было сказать о моей новой начальнице. Она каждый божий день публиковала фото двух своих сыновей. Казалось, у нее росли совершенно идеальные дети. У них дома постоянно проходили какие-то праздники, малыши с восторгом посещали всевозможные развивалки и кружки, плавали, пели, рисовали, путешествовали с мамой и папой.

Вытаскивая своего неугомонного сына из стиральной машинки и отскребая пластилин со стен, я вспоминала идеальные фоточки начальницы и с завистью вздыхала. Ее дети такие чистые, причесанные, всегда улыбаются — не то, что мой. А потом нас пригласили на день рождения одного из безупречных отпрысков босса.

Ничего холодящего кровь на празднике не произошло, но и назвать мероприятия образцовым язык не поворачивался. Именинник от души скандалил, швырялся подарками, отказывался выходить к аниматору — вел себя, как нормальный перевозбужденный ребенок. Зато на фоточках, которые появились в сети на следующий день, все выглядело просто идеально. Было очень смешно смотреть на снимок братьев-ангелочков с кусками торта в руках, зная, что через 5 секунд один залепит кремом в лицо другому.

Кстати, специалисты отмечают, что размещение снимков детей в соцсетях без их ведома и согласия может впоследствии привести к психологическим проблемам у чада. И неважно, как много людей просматривают вашу страничку: 50 человек или 50 миллионов. У них создается определенное представление о ребенке, которому он довольно часто просто не соответствует. Такой разрыв между виртуальным и реальным образами может затруднять процесс развития малыша. Ему сложнее понять, какой же он есть на самом деле, и найти собственное место в этом мире. Однажды меня пронзила мысль: я вот публикую фото своего сына в интернете, а моя мама с таким же успехом могла бы развесить мои детские фотографии в подъезде нашего дома. Очень приятно, да?

В какой-то момент мои посты стали комментировать незнакомые люди

Сынуля увлекся рисованием и в конце года даже получил награду в художественной школе за одно из своих творений. Преисполненная материнской гордостью, я тут же опубликовала его фотку. Радостно листаю комменты и вдруг вижу сообщение от какой-то неизвестной тетки: «Нашла чем гордиться! Вы бы, мамочка, лучше своего ребенка отвели в парикмахерскую. Так зарос, что уж не поймешь, кто это». Я так и присела. Какая-то незнакомая мне женщина, оказывается, просматривает снимки нашей семьи, оценивает их, да еще и комментирует. А сколько еще таких чужаков изучают моих близких? Все это мне очень не понравилось.

Обсудили ситуацию с мужем и твердо решили, что все старые фото в сети сотрем, а новых снимков ребенка публиковать не будем. Так что удалила все фотки сынули в своей ленте. Свекровь была просто в ярости. Заявила мне: «Что с тобой не так? Все показывают, а ты секретничаешь! Ребенок больной, что ли? Почему ты им не гордишься?» Наконец я не выдержала и рявкнула, что это исключительно наше дело, публиковать или нет. А бабушка всегда может приехать в гости и полюбоваться на своего внучка лично, а не лайкнуть его фото на моей страничке.

Когда мы стерли все фотографии, мне стало даже как-то легче. Я совершенно не уверена, что в подростковом возрасте мой сын оценил бы некоторые снимки, которые все так живо обсуждали. Особенно те, где он капризничал или творил всякую ерунду. Я не желаю усложнять ему жизнь. Кстати, многие работодатели в обязательном порядке изучают всю возможную информацию о будущих сотрудниках в соцсетях. Мне совершенно не хочется, чтобы мой сын лишился работы, просто потому, что мама когда-то в шутку разместила в интернете его фото на горшке.

Конечно, каждый родитель сам решает, публиковать фото ребенка или нет. Некоторым молодым мамам и папам на первых порах очень нужна поддержка, вот с помощью социальных сетей они ее и получают. Но, как мне кажется, всегда стоит оценивать уместность снимка с точки зрения ребенка и учитывать все возможные риски, в том числе использование этих фотографий другими людьми. В конце концов, нам самим не очень-то нравится, когда друзья без разрешения публикуют наши нелепые и глупые фотки. Почему с детьми должно быть по-другому?