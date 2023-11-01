Подруги с разными фигурами без помощи стилистов собрали 10 одинаковых образов. И мы не можем определиться, кто из них выглядит круче

Стилисты рекомендуют подбирать одежду в соответствии со своим типом фигуры: «песочные часы», «груша», «яблоко», «ромб» и так далее. Но в магазинах такого разделения нет, зато стройными рядами висят платья, рубашки, брюки и другие наряды начиная с 40-го размера и до бесконечности. Тогда, может быть, секрет не в типе фигуры, а в чувстве стиля и способности совместить вещи?

Мы в ADME решили провести эксперимент и проверить, можно ли, следуя советам стилистов по коррекции фигуры, найти удачные одинаковые образы для девушек разной комплекции: 42-го и 48-го размеров.

1. Обратите внимание на посадку брюк. Они должны начинаться на самой выступающей части живота — таким образом скрываются объемы

Яркая обувь на каблуках выбрана не случайно: она должна привлечь внимание к оголенной самой узкой части ноги.

2. Длинное платье-рубашка позволит создать вертикаль и визуально вытянуть фигуру. Но современный тренд на оверсайз может сыграть злую шутку и увеличить формы

3. Джинсовая куртка или косуха делает наряд более молодежным и смещает акцент с тех мест, которые мы бы не хотели демонстрировать

Если образ яркий, то верх нужно выбирать однотонный, который не обтягивает и не висит, а сидит точно по размеру.

4. То, что не прикрыто, обращает на себя внимание. Поэтому главное — не скрыть фигуру, а открыть привлекательные части тела

В нашем образе стройнят и слегка поднятые рукава, обнажающие тонкую часть руки.

5. Подчеркивайте талию с помощью ремня или пояса и выбирайте длину платья или юбки, которая прикрывает самую полную часть икры

6. Укороченные брюки стройнят. Когда открыта самая узкая часть ноги, это визуально делает фигуру легче

7. Попробуйте образ с белой не обтягивающей футболкой с современным низом. Если это юбка, то она должна быть А-силуэта с поясом, а не резинкой

8. Отдайте предпочтение лаконичному пальто или плащу вместо короткой куртки, чтобы создать вертикаль и слегка задрапировать фигуру

9. Вместо бесформенных пестрых трикотажных и хлопковых кофт выбирайте спокойные однотонные блузки и рубашки

10. Удлинненый пиджак — палочка-выручалочка на все случаи жизни. Он делает образ современным

Оцените — в нашем случае стали незаметны различия фигур.

Выводы

Наш эксперимент наглядно показал, что производители одежды стараются не зря: разные размеры одной и той же одежды просто необходимы, ведь из них можно сложить гармоничный образ для разных типов фигур.

Большинство советов от стилистов реально работают.

При выборе одежды стоит сосредоточиваться на своих достоинствах и искать способы, как их выгодно подать.

Брючный костюм в клетку стал нашим фаворитом. Когда мы примерили его, то были в шоке: стало не заметно, что мы носим разные размеры . Мы поняли: главная ошибка многих девушек в том, что они боятся носить объемные вещи.

. Мы поняли: главная ошибка многих девушек в том, что они боятся носить объемные вещи. Однако следовать всем модным тенденциям опасно. Модное джинсовое платье-рубашка в стиле оверсайз не подошло нам обеим.

Когда между одеждой и телом остается немного пространства и мы не стремимся подчеркивать изгибы тела, то образ выглядит стройнее.

Стоит забыть о том, что черный стройнит, и больше экспериментировать с цветом, кроем, принтами, аксессуарами.

Как вы считаете, нам удалось подобрать образы, которые выгодно смотрятся на нас обеих? Знаете ли вы какие-нибудь хитрости, которые помогают скрыть недостатки фигуры?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.