Я рожала ребенка не для того, чтобы одной с ним мучиться. Но почему-то все вокруг считают, что это женский крест

На днях прочитала в сети интересную историю. Муж вечером идет купать ребенка и говорит жене: «Ну ты хотя бы посудомойку пока загрузи». А та отвечает, что не будет, так как собирается отдохнуть. Муж удивляется: «Я думал, что время, которое ты проводишь с ребенком, — это и есть время твоего отдыха». И у меня, как у сотни других комментаторов, что называется, подгорело.

Дискуссия вокруг истории, которую автор счел шуточной, разыгралась серьезная. Потому что тема-то не комическая. Женщины уже устали объяснять, почему декрет, хоть и называется отпуском, таковым не является, отчего сидеть с ребенком — не развлечение, а вполне себе работа. А еще каждый раз задевают двойные стандарты: если мужчина провел время со своим ребенком, то это подвиг, а жена, которая крутится так каждый день, оказывается, просто хорошо устроилась. Вот как написал один из комментаторов: «Если время с ребенком — время отдыха, то пусть потом муж, такой отдохнувший после купания ребенка, загрузит посудомойку».

Я сама хлебнула такого родительского опыта по полной, да и на других насмотрелась. Первого ребенка родила не особо рано, в 27 лет, и долго думала, прежде чем решиться стать мамой. Я про себя точно знала — ну не умею терпеть дискомфорт. Не выспалась, не отдохнула — все, прячься, все живое вокруг. Я буду психовать, злиться, дуться и до ломоты в висках сдерживаться, чтобы не сорваться на окружающих. Именно это я и обсуждала с мужем, спрашивая его: «Я же буду от недосыпа, от невозможности поесть нормально и в ванне поотмокать с книжкой, становиться бешеной. Младенец — это же один сплошной стресс. Нормально будет малышу с неадекватной мамой? Чем он это заслужил?» Ну не тикают у меня часики, не созрела я еще. И вообще, считаю, что каждая женщина должна всерьез задуматься, готова ли она рожать, ведь это несколько лет жизни на износ. Я к такому готова не была, но муж и родственники меня уговорили.

Ну что сказать... Родители мужа, которые громче всех стенали, что хотят внуков, даже на прогулку в коляске ни разу малыша не вывезли. Просто приезжали чаю с тортиком попить и мне идиотских советов надавать. Свекровь подержит внука на руках минут десять и все — устала. Свекор и вовсе издали смотрел — он таких маленьких, видите ли, боится. Вот подрастет внук и тогда... А муж? На все мои просьбы немного разгрузить меня, на мои жалобы о том, как я устаю, я слышала: «Ты же мать! Как ты можешь уставать от собственного ребенка?» И вообще, он помочь не может. Он вчера в спортзале был, ему надо, чтобы мышцы отдохнули. А мне, кто днями напролет таскает упитанного малыша, ежедневная нагрузка должна быть только на пользу.

Я пробовала достучаться до свекрови: мол, может, к вам он прислушается, поговорите с сыночкой. На что услышала: «Ты хочешь, чтобы он с работы пришел и по дому начал шуршать? Он деньги зарабатывает — должен отдыхать, а ты всего лишь возишься с ребенком». И пока я квакала, не в силах найти слова в ответ, припечатала: «Ты — эгоистка. Попрекаешь мальчика — это мужика 30 лет, на минуточку, — тем, что в спортзал ходит и с друзьями на рыбалку ездит. А почему он должен сидеть дома, если ты не в состоянии наладить быт? Сама родила — сама и мучайся». Когда я пожаловалась собственной маме, что муж не готов посидеть с сыном, чтобы отпустить меня хоть иногда поплавать в бассейне, вместо слов поддержки услышала: «Да ты зажралась там, в столице своей! Деньги приносит, не изменяет — чего тебе надо еще? У нас тут, знаешь, с какими упырями живут? Ты хочешь остаться разведенкой с „прицепом“?»

Я решила, что замужняя подружка, у которой двое малышей постарше, поймет меня лучше и посоветует что-нибудь. «Мужикам действительно неинтересно с малышами, — сказала она мне. — Сама подумай, ну что им с ними делать? Играть в игрушки они не умеют, развивашек всяких не знают, правильно одеть и накормить для них проблема. Вот плачет ребенок, а муж же не понимает, что случилось. Мой тоже с малыми не хотел водиться, зато теперь они вместе и в кино сходить могут, и на велосипедах покататься, а я могу и отдохнуть». Хорошая отмазка — «неинтересно». Можно подумать, в нас, женщин, природа заложила особый механизм, благодаря которому нас прямо прет от всяких «ладушек» и смены подгузников. И мы впадаем в экстаз, когда сначала кабачок в кашу перетерли, а потом в нас им же и плюнули.

Короче, развелись мы. Потому что из-за такого отношения и я выгорела, и брак развалился. Муж начал намекать, что раньше я была совсем другая: и спортом мы вместе занимались, и поговорить всегда было о чем. Не развиваюсь я, мол, все мои интересы крутятся вокруг ребенка. Еще стала какая-то неухоженная, да и похудеть уже пора бы — все же порядочно времени после родов прошло. Была такая красотка и умница, а теперь совсем обабилась. Вон, говорит, видел в соцсетях девушку — у нее вообще трое, а она конфетка и все успевает. Вот тут я и взорвалась окончательно.

Через пару лет вышла замуж второй раз, любимый завел речь о ребенке. Тоже обещал, что будет помогать. А мне ж уже за 30, сын только началку окончил, почти самостоятельный. Я не хотела снова в этот кошмар! Но жизнь распорядилась по-своему — я забеременела. Помню, пришли из роддома, стоим над кроваткой. Я говорю мужу: «Родила и родила, но, учти, что ребенок не должен мешать мне жить». Он смеется: мол, а то что? Обратно запихаешь? А я спокойно так отвечаю: «Просто уйду от тебя. Либо мы оба родители, либо ты для меня не партнер, а балласт, который почему-то тоже надо обслуживать». И любимый впрягся по полной. Но его поведение не у всех нашло понимание. Моя новая свекровь начала всплескивать руками и верещать: «Как ты могла оставить мужа одного с младенцем на руках? Прямо приспичило тебе на маникюр! Ты дома сидишь — кто там на твои руки любоваться будет?» Я не стала оправдываться, а ехидно поинтересовалась: «Вы собственного сына дураком считаете? Я, значит, могу разобраться, с какого конца памперс надевать, а куда соску совать, а он не может?» Та аж в трубку, по-моему, вцепилась зубами от ярости, но не придумала, что ответить.

Но вот от собственной матери меня опять бомбануло. Болтаю с ней по видеосвязи, попутно собираюсь на встречу с подругами. Говорю, что сегодня детей оставлю на ночь с мужем — мы с девочками едем за город, в курортный спа-центр. Смеюсь, мол, пора отдохнуть и почистить перышки. И слышу: «Какая же ты мать, если бросаешь деток? Да ты золотого мужика доведешь до того, что он тебя бросит. Он тебя, разведенку с „прицепом“, взял, а ты что вытворяешь?» Старинная подруга меня тоже не поняла. Говорит: «Если тебе так надо отдохнуть, то берите детей, поезжайте на море и отдыхайте. Как ты можешь без них на курорт умотать?» Тут я вообще взвыла. Она ведь сама мама, но тоже не считает, что ребенок — это работа, а от работы надо иногда отдыхать, а не тащить ее с собой на пляж. И знает же, что дети мои море видят часто, а муж может прекрасно один отдохнуть — он горными лыжами увлекается, а я что-то охладела к ним. Знает и все равно осуждает. Не положено, мол, женщине так себя вести.