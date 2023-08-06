«Работающая жена — горе в семье». Я стала зарабатывать больше мужа, и спасло нас только чудо

С самого начала Мишина мама пророчила нам расставание. Даже называла конкретные причины, которые приведут к неизбежному. Я не глажу носки и трусы. Абы как защипываю вареники, а нужно делать косичку. Хочу девочку, а в их семье принято хотеть мальчика. Эта чуткая женщина не предвидела, что проблемы придут с другой стороны. После рождения ребенка я начала много зарабатывать, и муж, видите ли, перестал чувствовать себя рядом со мной мужчиной.

Когда мы с Мишкой встречались, я работала, а он еще учился в универе. Помню, пошли как-то в модный ресторан, поели на приличную сумму. Так я под столом давала ему денежку, чтобы он рассчитался. А то еще подумают официанты, что он альфонс какой-то. «Лен, мне важно чувствовать себя мужчиной», — объяснил Михаил. «Да-да, я понимаю», — проблеяла наивная я, которая в 26 лет не знала, что такое взаимоисключающие параграфы. Моя мама вот зарабатывала больше, чем папа. Выкормив меня, она умчалась поднимать карьеру и, по сути, всех нас тащила в финансовом плане. Папа убирал, готовил и отдавал ей свою минималку. И жили мы хорошо. Так что для меня вопрос соотношения доходов вообще колом не стоял. Пока мы с Мишей не решили проверить на прочность узы Гименея.

После свадьбы я переехала в его город, зашла в квартиру, которую нам предоставили Мишины родители, и уже на пороге вляпалась в кучу ценных указаний свекрови. Тамара Павловна сделала мне бесценный подарок — взялась учить уму-разуму. Все по дому обязательно делай сама. Горячее и свежее готовь каждый день. Рубашки гладь снизу вверх, а носки — сверху вниз (тут могла перепутать). Мише решили подарить что-то материальное, остановились на машине. Свекор передавал напутствия по телефону, ибо уехал на вахту. Мишка-то мой под грузом нового статуса в момент стал выглядеть на 3 года старше и авторитетно заявил: «Я буду приносить в дом мамонта, а ты его разделывай». Я тогда так устала от работы, что даже обрадовалась: да-да, тащите мне мамонта.

Я днями напролет вылизывала семейное гнездо и тратила деньги, которые отложила, пока работала, чтобы прокачать уют. Каждый день готовила по 2-3 блюда. Училась гладить дурацкий тюль. А месяцев через 5 поняла, что крыша моя конкретно протекает из-за монотонного уклада жизни и отсутствия работы. Кое-как залепила дырочки скотчем и решила быть мудрой женщиной, но через полгода моя финансовая подушка сказала: «Нам пора расстаться. Дело не в тебе... Хотя нет, в тебе как раз, пока». Зарплаты мужа без накладок хватало только на коммуналку и базовый набор продуктов. Начались придирки: «Лена, почему твои таблетки такие дорогие?», «Да что ты с таким количеством прокладок делаешь?», «Почему на ужин снова картошка? Куда уходят деньги?» Мамонт оказался очень уж костлявым, мяса на нем почти не было. Как-то я пискнула, что мне нужны сапоги на зиму. Муж закатил глаза и послал меня в направлении сэконд-хэнда. Я зависла. Мне срочно нужна была работа, но когда я об этом заикалась, в доме хлопали двери. А на следующий день к нам попутным ветром задувало Тамару Павловну. Согнав кота с его законного кресла, она заводила любимую шарманку: «Работающая жена — горе в семье. Ты хочешь Мишеньку потерять? Вот Людкин Гриша любовницу завел, когда она на работу пошла. Сиди дома и обхаживай мужа». Стараясь быть женщиной мудрой, но, увы, так и не став умной, я нашла удаленную работу и стала заниматься ею... в тайне. Помню, один мой сосед любил, выставив щитом фразу «Надо хлебушка купить», слинять из дома, чтобы посидеть с мужиками в гараже. Правда, возвращался глубокой ночью и без хлеба, потому с женой ругался до битья сервизов. Так что я работала, пока никто не видит, а вечером говорила, что устала, потому что, например, целый день убирала. У Миши и так редкая болезнь — он в упор не видит пыль (как и разбросанные носки, переполненное мусорное ведро и свои грязные чашки по всему дому). А потом родилась Машенька.

Я говорила, что нам раньше не хватало денег? Оказалось, то были цветочки. С рождением дочки дырявая лодка нашего брака просто встала на мель безденежья. Спасибо родителям, что помогли. Я даже на Тамару Павловну не обижалась, когда она выпускала когти пассивной агрессии: «О, этот тот бодик, что я вам за 2 тысячи купила? Как хорошо, что я тогда не пожадничала», «Купила тебе нормальные памперсы, раз в доме лишней копеечки нет». Копеечки-то у меня были. Именно что копеечки. Я визуализировала, как купаюсь в них, словно Скрудж Макдак в золотишке, но тщетно. В один день собралась с духом и заявила, что буду искать работу на полный день. Мудрая женщина Елена в тот момент покинула наш грешный мир. Миша символически помолчал минуту и выдал: «Если сможешь совмещать с домашними делами, то ладно». Ему надоело видеть зарплату только в день получки. Я подняла старые контакты, одолжила денег и начала осваивать новую профессию. Протиснулась на крутую стажировку. Работала по 12 часов в день, еще 2 часа уходило на дорогу. Быт и ребенок, по моим ощущениям, отнимали столько же. То есть я спала минус 4 часа в сутки. Оказалось, это возможно, только волосы сильно выпадали. Зато меня повысили.

Через 3 года до меня дошло, что деньги можно больше не считать. Муж не мог потянуть ремонт и кухни, и ванной — я просто вызвала бригаду и все оплатила. Записала ребенка в частный садик. Сделала наконец-то зубы. Купила всем новую одежду, стала выбираться в салоны красоты. Осанку мою, правда, массажист исправить не смог. Думаю, из-за того, что за спиной я все время таскала тяжелые мешки: работу, готовку, уборку. Ребенка уж мешком называть не буду, а то в комментариях заклюют. Но кто-то из предков заложил в меня семена дерзости (или неадекватности?), и вот они проросли. Я заявила мужу: либо делим траты и быт пополам, либо разводимся. И начался треш, потому что разводиться он не захотел («У нас в семье никто никогда не разводился! Брак — это раз и на всю жизнь!»), а я, наверное, блефовала тогда. — Давай купим посудомойку, я устала мыть посуду. — Сколько там той посуды? Можно и руками помыть. — Но мою только я! — Так и покупай сама посудомойку. — Так ты тоже пачкаешь посуду! — Тебе надо, ты и покупай. Ты ж у нас теперь такая цаца, явно ради понтов захочешь самую навороченную модель. — Тогда не смей больше брать посуду в этом доме! Или вот еще прекрасное. — Машину надо в ремонт загнать. — Удачки. — Запчасти дорогие, а тут ты у нас много зарабатываешь, так что скидывайся. — Это твоя машина. Чего я скидываться должна? — Но я же тебя по твоим делам вожу! — Значит, буду брать такси! А ты мог бы начать больше зарабатывать. Или у тебя лапки? А как-то раз у нас произошла феерическая переписка.

Тамара Павловна щедрой ложкой подливала масла в огонь. — Вот моя мама тоже зарабатывала больше папы. И жили они хорошо, папа по дому много чего делал, — заявила я, когда свекровь снова начала мне доказывать, что ни одна женщина на свете не приносит в семью больше денег, чем ее муж. — А напомни, Леночка, когда мама тебя родила? — Почти в 40, а что? — Ну тогда все понятно, — рассмеялась свекровь. — Папа твой просто понял, что мама больше не родит. Даже то, что она тебя смогла родить, — это подарок небес в таком-то возрасте. И у него пропало желание ее обеспечивать, он не мог уже себя рядом с ней чувствовать мужчиной, а она потеряла смысл быть женщиной. И Мишка вот в тебе тоже перестает видеть женщину. У нас в семье еще никто не разводился, но чует мое сердце, что он тебя бросит. Свекровушка посоветовала врать, что мне платят меньше, приносить домой «допустимую» зарплату, а остальные деньги прятать. «Потом просто Машеньке что-то дорогое купишь. Или возьмешь вам всем хорошие путевочки, а Мишеньке скажешь, что акция была», — подсказала эта мудрая женщина. Я не сдержалась: «Откуда вам вообще весь этот бред в голову приходит? Там же даже зачатков логики нет». Раньше в игровом квесте под названием «Отношения с Тамарой Павловной» у меня были открыты 2 достижения. Первое — «Ленивая бездельница» («Галя, моя невестка — это тихий ужас. Она полы моет не руками, а какой-то навороченной шваброй, представляешь?») Второе — «Мамина феминистка» («Галя, я тебе говорю, моя невестка — феминистка какая-то! Она носит штаны, ходит на работу и заставляет Мишеньку пылесосить. Это мать ее такому научила, что ли?») В тот день я открыла третье — «Неблагодарная хамка». Я решила: все, хватит, ухожу. Мысленно уже развелась, уехала с ребенком в родной город, завела спаниеля, сняла 3-комнатную квартиру в новостройке и научилась играть на укулеле. Но вселенная вдруг поставила подножку.

Мишу внезапно сократили, и его накрыло. Он сутками лежал на диване и натурально рыдал: «Я ничего в жизни не достиг! Ничегошеньки не добился! Моя жена зарабатывает больше меня, а у меня теперь даже работы нет!». Мне казалось, что супруга я уже разлюбила, но подать на развод в такой момент казалось кощунством. Иногда я думала, что он сходит с ума и врастает в диван. Еще чуть-чуть, и его лицо поглотит подушка, а плечевой сустав срастется с подлокотником. Стало жаль его, решила хоть немного поддержать человека. Я работала, заботилась о дочке, вела привычные дела. Кормила Мишу с ложки. Вечерами сидела рядом, молча его слушала. Через 3 месяца меня тоже пробило поговорить. Спросила, почему его так бесит, что я зарабатываю больше. Тень Миши ответила загробным голосом: «Потому что я всю жизнь жил в парадигме патриархата и считал женщину приложением к мужчине. А приложение не может быть круче, чем основное устройство. Кроме того, зарабатывая больше, ты лишаешь меня того, чем я питаю свое эго».

Вру, конечно. Он такого не говорил. Это была сцена из моей головы — сразу после нее идут кадры, где я играю на укулеле для Монти (моего спаниеля). В реальности все было иначе. — Э-э-э... Мужик должен много зарабатывать. — Кому должен? — Жене, детям. Чтобы они хорошо жили. — Если все хорошо живут, потому что жена много зарабатывает, это другое, да? — Как бы да... — Чем отличаются деньги, которые заработал мужчина, от тех, которые заработала женщина? — Если так сформулировать вопрос, то ничем. — А почему тебе комфортнее заставить меня зарабатывать меньше, а не самому зарабатывать больше? Он выглядел таким прибитым. Человеку может быть физически плохо из-за того, что в голове шаблоны рвутся? Я решила не усложнять и ушла в свою комнату. Утром поняла: больше так не могу. Повозившись пару дней, выгрызла первый за все эти годы отпуск, сгребла дочку и укатила на месяц в другой город. Мужу не звонила, но попросила свекровь свистнуть, если будет вообще швах. Вылив на меня всего половник прокисших щей («Как же ты моего сыночка до такого состояния довела? Я ему с самого начала говорила, что не надо на тебе жениться»), Тамарочка Павловна согласилась. А потом произошло невероятное.

Когда мы вернулись, нас встретил блестящий, словно монета, которая недавно была грязной, но ее уже начали чистить, Миша. Затискав дочку, он отвел меня в сторонку и начал речь. Язык едва поспевал за мозгом, настолько сбивчиво он тараторил. — Я нашел новую работу, уже 2 недели хожу! Там зарплата — просто космос, но придется вкалывать. Еще я заказал еду и вызвал клинера. Хорошая такая женщина, будет раз в неделю приходить. Деньги еще есть, я их положил в тумбочку. Давай начнем зарплаты наши туда складывать, а ты будешь сама решать, на что тратить? Можешь вообще свои деньги отдельно откладывать, меня они не касаются. И по дому говори, чем я помочь могу. А? В мозгу засветился автоматический ответ: «Помочь? То есть я дальше хозяюшка, а ты — так, приходящий мужик?» Но я, сама от себя такого не ожидая, ответила: «Давай попробуем». Слова мужа, его интонация и теплые глаза расшевелили что-то в моей отключенной за неуплату сердечной чакре. Он ведь держится за наши отношения. Может быть, в этот раз мы не накосячим? Да и я давно уже откладываю жирный кусок зарплаты на секретный счет. Это достижение «Аморальная жадина» или еще нет?