Текст о том, что людям давно пора начать ценить себя. А затем уже и остальные подтянутся

Наверное, каждому человеку хотя бы раз в жизни казалось, что его усилия совсем не ценят, а ведь он так сильно старается. Но в популярной психологии есть свой взгляд на эту проблему. И на то, что стоит за такими установками и как с ними бороться.

Мы в ADME не смогли пройти мимо поста психолога Елены Пастернак. И полностью согласны с утверждением, что пора бы уже начать всем ценить себя.

Я не знаю ни одного человека, который не сталкивался бы с обесцениванием. Нас могут обесценивать годами самые близкие и родные люди. За этим могут стоять страх и тревога. Могут обесценить походя, когда мы не соответствуем чьим-то ожиданиям. Как мне недавно написали... — Лена, здравствуйте. Вторую половину своей жизни я решила посвятить психотерапии. Я всегда мечтала помогать людям. Пришлите мне список литературы, с которой начать. — Прошу прощения, — пишу я в ответ, — у меня нет на это времени. — Если бы я знала, что вы такая, я бы на вас не подписывалась. Вы обесценили мою мечту.

Я хотела написать: «Начните с личной терапии», потому что входить в профессию с позиции, что ваша мечта должна быть реализована за счет чужого времени, а не ваших усилий, — так себе идея. Но мне сначала было лень, а потом сообщение потерялось в диалогах. Вообще тема с обесцениванием очень... Найти бы правильное слово... Вот! Манипулятивная. Причем со всех сторон. Мы прикладываем усилия и хотим, чтобы это оценили. Неважно что. Закрутили ли мы шикарные кудри, сварили суп, написали отчет, изобрели велосипед, приручили дракона или вынесли мусор — мы хотим, чтобы наши усилия были оценены.

Ко мне приходят люди с разными историями. 40-летняя женщина, воспитывающая в одиночку ершистого подростка: «Он совсем не ценит того, что я для него делаю! Я ночей не спала, у меня сапог нет, а он опять потерял телефон. Третий телефон за полгода! Третий! А вы знаете, сколько стоит айфон?» Молодая жена: «Я приготовила котлеты. Не просто котлеты, а практически символ нашей любви. Горячие и нежные одновременно. А он их молча съел! Он вообще не оценил, что я 2 часа этот фарш крутила». Мужчина, у которого автомобиль стоит как квартира в спальном районе: «Я в нее вкладывал! Я в свой бизнес столько не вкладывал, сколько в нее. И что? Лена, она связалась с таксистом! Она вообще не ценила, что я для нее делал».

Я просто хочу сейчас, чтобы вы посмотрели на это без эмоций. В обесценивании очень много намешано. Представьте себе многослойный десерт. Начнем с коктейльной вишенки. Это обида: «Я так много делал, и все зря». Взбитые сливки — это сравнение: «Я плохой — он хороший. Он плохой — я хороший». Если он не оценивает мои усилия, то он плохой? Или же я плохой, я недостаточно старался? А дальше пошли остальные ингредиенты — можно их смешать, можно выложить слоями. Это страх, стыд и вина. Можно еще сверху полить сиропом жалости к себе. И в финале посыпаем орешками: «Успокойся, это просто не стоит твоих усилий».

Почему мы готовим этот «десерт»? Причин может быть множество: нарушенные детско-родительские отношения, приводящие к созависимости, слабая и неустойчивая самооценка, завышенные требования к себе и другим: «Я должен быть лучшим, а они должны подтвердить, что я лучший». Другой вопрос, почему мы едим и едим этот десерт и как перестать его есть. Довольно просто сказать: «Признайте свою ценность. Ваши чувства, ваши действия, ваше состояние, ваши мотивы важнее оценки извне». Сказать просто, а сделать практически невозможно. Я предлагаю посмотреть на себя. Но не на себя, который должен вдруг стать другим человеком с другими реакциями. А на себя как на человека, который занят очень важным делом. Все, что вы делаете сейчас, — это очень важное дело, которое вы делаете для себя. Потому что вы можете себе это позволить. Фокусируетесь на себе, а не на чужих реакциях.

«Я могу себе позволить купить сапоги, но я не хочу покупать третий айфон для подростка, который пока в силу возраста не может понять ценность денег». Обратите внимание, не «меня оценить», не «ценность того, что я делаю», а оценить стоимость вещей. Потому что у ребенка нет опыта зарабатывания денег. «Я могу себе позволить потратить 2 часа на кулинарные эксперименты, потому что во мне очень много творческой энергии». А не для того, чтобы заслужить благодарность. Когда вы делаете то, что вам интересно, вы поглощены процессом. Если вам неинтересно, то есть доставка еды. И повод подумать, что стоит за потребностью в выраженной благодарности. Страх потерять значимость? Ну так вы, наверное, чуть больше, чем котлета.

«Я могу себе позволить неделю делать отчет, потому что я потом использую это в своей карьере». А не потому, что я боюсь увольнения. Если же отчеты делаются для того, чтобы сохранять видимость продуктивности работы вашего отдела, или это лишь некий способ коммуникации с руководством, то результат здесь изначально неважен. Важен процесс, и в него можно не вовлекаться. «Я могу себе позволить тратить деньги на интересного мне человека, потому что я умею их зарабатывать». А не потому, что мне ужасно, невыносимо одиноко. Люди ценнее, чем вещи. И здесь нужно не пытаться закрыть свою дыру в душе другим человеком, а «заращивать» то, что сквозит изнутри.

А это другая энергия и уже другое ощущение себя, когда вы начинаете подходить к тому, что вы делаете, не из страха, вины или потому что должны, а по той причине, что это ваше. Ваш интерес, ваше творчество, ваша карьера, ваши возможности. Работать надо не с обесцениванием, а с теми чувствами, которые у вас вызывают эту реакцию. Это все, что я хочу сказать вам сегодня. Обнимаю.