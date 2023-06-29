Реальная история о взрослом сыне и невестке, которые слишком долго считали кошелек матери своим

Отпускные получила, отложила на черный день. Отпуск с внуками провела, один болел, второй за компанию дома сидел. В очередной раз утром приехала, у сына и снохи траур — холодильник сломался, на покупку нового денег нет. Они работают, но дети и ипотека, сами понимаете, средств лишних нет. Я свои отпускные предложила:

— Купите холодильник, со мной за четыре месяца рассчитаетесь.

Они согласились. Отдала сорок тысяч, купили холодильник. Первые три месяца по десять тысяч отдавали, настал четвертый — тишина. Я не коллектор, с утра до вечера не звонила, бранные слова в их подъезде не писала. Молча ждала, хотя день получения заработной платы сына прошел.

Пятый месяц пошел. Денег нет, не звонят, не пишут. Дай, думаю, сама позвоню, тем более деньгам применение нашла. Позвонила.

— Мама, мы на мели, детей в аквапарк свозили, — сказал сын. — Потерпи месяцок.

Кто сказал, что я хочу терпеть? Может, надо было нормально приоритеты расставить? Сначала с долгом рассчитаться, потом аквапарк? Почему с аквапарком нельзя было месяц потерпеть, а я терпи?

— Мама, что ты в самом деле! Твои внуки отдохнули, а ты так злишься, будто я деньги на ветер выбросил. Это дети! Отдых детей!