Сильный текст о родителях, которые забывают о том, что их дети давно уже вышли из-под родного крыла

Моя клиентка пила корвалол всю ночь, потому что ее 30-летняя дочь, кстати, не проживающая с ней под одной крышей, вчера не перезвонила ей и сама не брала трубку. Телефон вскоре оказался выключенным, и клиентка металась между домашней аптечкой и желанием вызвать скорую, развивая в своей голове все самые страшные картинки. А когда утром дочь позвонила и сказала, что оставила телефон на беззвучном, а потом забыла его в сумке и он разрядился, моя клиентка устроила ей истерику, сказав, что та доведет мать до инсульта. — Представляете, она начала мне объяснять что-то невнятное, — продолжала клиентка.- Я ей говорю, что она обязана звонить мне, потому что я волнуюсь, я ее мать и должна знать, где она... А вы как считаете? — Я считаю, что на месте вашей дочери после такого разговора я бы почти сразу повесила трубку. И не звонила бы вам или вообще, или в течение долгого периода.

Клиентка замерла: — Почему? — Потому что общение с вами неприятно, так как вы не слышите ответов. И манипулятивно, так как вы обвиняете и формируете чувство вины. Вы в нем эгоистичны в своих желаниях. Хотите контролировать то, на что не имеете права. Ваша дочь взрослая женщина, которая имеет право на свою жизнь без отчета перед вами уже 10 лет — с того момента, как она стала самостоятельной и съехала. И звонить она должна, если слово «должна» здесь вообще уместно, только тогда, когда действительно хочет с вами поговорить, поделиться чем-либо, когда ей это нужно или когда она беспокоится. Требовать от нее этого, да еще и обвинять, на мой взгляд, очень похоже на предъявление счета. — А что мне надо было делать? Я же волновалась! — Научиться переключать себя, успокаивать самостоятельно. И дать возможность судьбе ребенка происходить...

Сколько у меня этих разговоров о родителях и детях случается в кабинете! Сколько страшных историй жестокого вмешательства родителя в судьбу своего ребенка, сколько боли и разрушенных судеб! Сколько сломанных детей под пятой всезнающего доминирующего родителя, сколько несвободы, сколько псевдосчетов и псевдообязательств. Родитель должен научиться жить, когда его ребенок становится взрослым, без него. Не стараться быть нужным, не держать поводья, чтобы ребенок не ушел... Здоровый родитель переживает сепарацию и дальше строит свой мир. Его основная обязанность — сделать ребенка самостоятельным (даже не образованным и удобным) и не вмешиваться, когда ребенок становится взрослым, если его не просят. Пока родитель считает, что судьба его взрослого ребенка в его руках, не живут оба. Пока взрослый ребенок чувствует постоянную вину, в его жизни нет жизни. Разве так вы хотите?