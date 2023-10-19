«Сколько стоит ваш бардак?» Толковый текст о том, как можно заработать ₽ 200 тыс. на продаже б/у вещей

Многие вещи рано или поздно становятся ненужными, особенно, если в семье есть ребенок. Одежда, из которой вырос малыш, или тостер, подаренный на какой-то праздник и ни разу не использованный, занимают место и не приносят никакой радости. А все эти вещи можно превратить в деньги. Например, я за последние 5 лет продала б/у вещей на сумму более ₽ 200 тыс. и готова поделиться своим опытом с нашими читателями.

Сколько стоит ваш бардак?

Мысль о том, что практически в любом беспорядке можно отыскать деньги, посетила меня в отпуске по уходу за ребенком. Я даже помню этот момент: основные декретные выплаты уже закончились, а одной зарплаты мужа на нас троих стало маловато. Наступил сентябрь. Я смотрю, а сын вырос из осеннего комбинезона, который я покупала в магазине год назад за ₽ 6 тыс., при этом новый стоит еще дороже. Плюс обувь, шапка, да и зима на подходе. И вот я притащила всю теплую верхнюю одежду ребенка в зал. Он примеряет одно — маловато, другое — жмет, третье — не налезает. И я понимаю, что есть гора тряпья, на которую мы потратили около ₽ 20 тыс., а толку от нее ноль. И нужно заплатить еще примерно столько же, чтобы купить сыну верхнюю одежду и обувь на грядущую осень и зиму.

Скажу честно: до этого момента я несколько брезгливо относилась к б/у вещам, тем более первому и единственному ребенку хотелось дать все самое лучшее (читай: новое). Но финансовая ситуация заставила меня зарегистрироваться на сайте объявлений и поискать там альтернативу магазинным товарам. И я ее нашла. Вместо того чтобы отдавать ₽ 6–8 тыс., например, за зимний костюм на двухлетку, я купила его в отличном состоянии за ₽ 2,5 тыс. Сэкономила. А потом вспомнила, что у меня самой лежит гора детских вещей на малыша помладше, которая уже в шкаф не влезает. И поняла, что можно «завалить» 3 зайцев сразу: и пространство расчистить, и подзаработать на этом, и другой мамочке помочь сэкономить. Муж сначала смеялся над моей затеей, мол, кому нужны чужие обноски (зная такое его отношение к б/у вещам, о покупке зимнего костюма ребенку с рук я и не говорила). Но со временем и он понял, что тратить кучу денег на одежду, из которой сын вырастает за сезон, нет никакого смысла, и смирился с круговоротом ношеных детских вещей в природе.

Стоит отметить, что нам достался идеальный ребенок: он очень аккуратный и не шкодливый, поэтому 90 % его вещей всегда в состоянии «как новые». Хотя, мне кажется, верхняя одежда и обувь малышей первого года жизни, когда дети в основном находятся на улице в колясках, почти у всех выглядят прилично. И вот я собрала одежду, из которой вырос сын, игрушки, которые ему оказались неинтересны, ходунки и прочие вещи и выставила их все в интернете на небезызвестном сайте объявлений. Сначала продажи шли вяло, но постепенно я набиралась опыта и затем стала составлять объявления таким образом, что удавалось продать вещи в максимально короткие сроки. Я поняла, что в моем домашнем беспорядке, где некуда ступить из-за скопившихся вещей, закопаны десятки тысяч рублей, и я могу их откопать.

Мои секреты продаж б/у вещей

Возможно, то, что я напишу, кому-то покажется слишком очевидным, но для меня все эти маленькие хитрости стали в свое время настоящим открытием. Яркие и конкретные фотографии

Я стараюсь фотографировать вещи для продажи при солнечном свете, чтобы, во-первых, цвет на фото был максимально естественным, а во-вторых — чтобы их хорошо было видно. Сами предметы, если их несколько, лучше разложить или расставить так, чтобы при желании можно было рассмотреть все на первом фото (которое посетитель видит при поиске), а затем загрузить в объявление снимки каждого товара отдельно в хорошем качестве.

Например, продать конструктор в разобранном виде можно либо за бесценок, либо очень нескоро, так как, по сути, это кот в мешке: покупателям неясно, какие там детали и что из этого можно собрать. А конструктор в собранном виде у меня обычно находит нового хозяина в течение 1–2 недель.

Все, что можно измерить, должно быть измерено

Чем конкретнее будет описание товара в объявлении, тем проще найти реального покупателя. Например, при продаже штанов я пишу размер, указанный на этикетке, длину штанин от пояса, длину шагового шва, ширину в районе пояса, ширину внизу штанин. Это позволяет избежать кучи ненужных вопросов и помогает людям определиться с размером.

Чем конкретнее будет описание товара в объявлении, тем проще найти реального покупателя. Например, при продаже штанов я пишу размер, указанный на этикетке, длину штанин от пояса, длину шагового шва, ширину в районе пояса, ширину внизу штанин. Это позволяет избежать кучи ненужных вопросов и помогает людям определиться с размером. Одежду перед съемкой нужно постирать и погладить

Это звучит банально, но, когда читаешь многие объявления, кажется, будто люди просто сняли вещи с ребенка после прогулки и выложили в интернет. Пятна, катышки, мятая ткань выдают общую небрежность в отношении к одежде. Ее не хочется не то что покупать — просто трогать. Не надо так.

За несколько покупок полагается бонус

В каждом объявлении о продаже детских вещей я отдельным пунктом указываю, что за несколько покупок полагается приятный бесплатный бонус. Чаще всего это книжка или игрушка: такого добра у меня в запасе всегда немало. И мне несложно, и покупателям приятно.

В каждом объявлении о продаже детских вещей я отдельным пунктом указываю, что за несколько покупок полагается приятный бесплатный бонус. Чаще всего это книжка или игрушка: такого добра у меня в запасе всегда немало. И мне несложно, и покупателям приятно. Продавать детские вещи лучше пакетами

Я живу на окраине города-миллионника и понимаю, что из-за игрушки за ₽ 50 или рубашки за ₽ 100 никто сюда не поедет. У молодых родителей обычно не так много времени, чтобы мотаться по городу за какими-то штучными вещами (ну кроме глобальных покупок). Поэтому я объединяю вещи в лоты: «пакет одежды на рост 68–74 см», «пакет игрушек для мальчика» или «развивающие игры для детей 3–4 лет». О, сколько таких мелочей в каждой семье с ребенком!

Важно реально оценивать стоимость вещи

Перед тем как что-то продать, я ищу на сайте аналогичные объявления, сортирую их по возрастанию: от самых дешевых к самым дорогим. Ищу первую вещь похожего качества (конечно, при продаже костюма в идеальном состоянии я не буду ориентироваться на костюмы с дырами, например) и ставлю цену на 10–20 % ниже, чем в понравившемся мне объявлении.

Продавать еще дешевле не стоит: слишком низкая цена нередко вызывает у покупателей недоверие, мол, наверное, у вещи есть какие-то скрытые дефекты, лучше не рисковать. А если ставить цену выше, чем у конкурентов, то покупателей можно ждать годами.

Найти адекватных покупателей бывает нелегко

Для меня самое сложное в продажах — это общение с покупателями. Иногда не знаешь, шутит человек или действительно так странно мыслит. Помню, продавала детскую коляску 2 в 1. Состояние отличное. В магазине такие стоили около ₽ 30 тыс., я выставила за ₽ 10 тыс., так как хотелось поскорее место освободить. Что тут началось! Замучили халявщики: «А за шоколадку отдадите?», «Заберу за ₽ 3 тыс. прямо сейчас!», «Привезите мне ее к черту на кулички, а то у меня ребенок!» (Можно подумать, у меня его нет.) Больше всего поразила дама, которая приехала и начала требовать отдать ей коляску бесплатно, так как у нее 5 детей! Я сначала опешила, а потом нашла достойный ответ: «Вы богатая женщина. Я себе пока только одного могу позволить». Весь мозг она мне выклевала, а вечером приехал мужчина, купил коляску за ту цену, что была указана, еще и спасибо сказал.

Судя по обсуждениям в интернете, странные покупатели встречаются на сайтах регулярно, и к этому нужно просто быть морально готовым. Вот, например, несколько историй. Продавала детский комбинезон хорошей финской фирмы, но после 2 детей, так что уже не в идеальном состоянии. Цену поставила ₽ 600. Приехал ко мне домой мужик, осмотрел вещь, решил брать. Протягивает мне одной рукой деньги — ₽ 500 и ₽ 100, а вторую руку тянет за пакетом с одеждой. И вдруг резко одергивает руку с деньгами и говорит: «А давайте за ₽ 500?» Он что, рассчитывал, что раз он тут уже стоит с деньгами, то я соглашусь? © silvara.v / Pikabu

Продавали плиту стеклокерамическую, хорошую. Указала цену — ₽ 11 тыс. Звонит, значит, девушка и предлагает ₽ 5 тыс. Я аж забыла, как дышать. Переспрашиваю, мол, может быть, я не так поняла или не расслышала. Но нет... ₽ 5 тыс. По тишине в трубке она, видимо, сообразила, что я несколько не согласна, и выдала важный аргумент: «А мы 2 года назад похожую подарили родственникам». Ну тут я наконец вспомнила, как дышать, отдышалась и сказала, что очень рада и за нее, и за ее родственников, после чего положила трубку. © Hiropteryx / Pikabu

Продавала велик детский за ₽ 3 тыс. Звонили люди, готовые забрать за шоколадку. Звонили те, кто хочет в три раза дешевле и прям сейчас. Но я не спешила. В итоге через пару дней подъехал мужчина, протягивает мне ₽ 2 тыс. и такой: «Вот честно — больше нету!» Я говорю: «Вот честно — все понимаю. Но цена другая. Заработаете — приходите». Он помялся, помялся и заплатил ₽ 3 тыс. Вот что это было? © Мария Лакомкина

Решила продать детский костюм от 6 месяцев до года. Покупала за ₽ 5 тыс., выставила за ₽ 900. Приехала женщина с сыном, померили, взяли. Через 3 месяца звонит: «Хочу вам костюм вернуть!» Я обалдела, но спросила, почему. И дамочка мне заявляет: «Да потому что мой сыночек из него уже вырос, хотя ему всего 11 месяцев, а вы говорили, что он на возраст до года!» О, сколько ей открытий чудных готовит размерный ряд детской одежды!..

Продавала кроватку с матрасом. Сын в ней не спал, она как новая. Подержанные такие продавались за ₽ 5–6 тыс., а я свою выставила за ₽ 3 тыс. Одна женщина съела мне весь мозг: «Пришлите фото так, сбоку, снизу». Я предложила зайти и самой все посмотреть, ведь живет всего через дом от нас. Узнав, что матрас не ортопедический, дама потребовала 50 % скидки. Я отказала и продала другим. Эта мадам устроила мне истерику, мол, она же кровать «забронировала» и «дела так не делаются». © radish18 / Pikabu

Продавала пакет развивающих игрушек за ₽ 800. Приехала девушка, на мои попытки объяснить, как что работает, бросила: «Сама разберусь!» Звонит мне через неделю: «Верните деньги! Ребенок в это не играет!» Я объясняю, что она должна с ним заниматься, помогать. А в ответ возмущенно: «Мне с ним еще и играть что ли надо?» Нет, блин, я приеду, с твоим ребенком поиграю!

Вместо вывода

В нашем доме за последние 5 лет действительно поубавилось вещей. Все, чем мы не пользуемся хотя бы год, я стараюсь продать или отдать. Счетчик на сайте объявлений говорит, что я избавилась от ненужных вещей на сумму ₽ 201 250, причем самой дорогой из них была коляска за ₽ 10 тыс. То есть основная масса проданного — это детская одежда, наборы вещей, игрушек и книжек (да, у нас их было много). Я и сама стала легко покупать б/у вещи: детскую верхнюю одежду или дорогие игрушки. Например, сын захотел такую же машинку-каталку, как у мальчика на площадке, и я нашла ее за ₽ 1 тыс. в идеальном состоянии (в магазине эта машинка стоила ₽ 2,5 тыс.). Через 3 месяца продала ее за ₽ 900 и купила на эти же деньги велосипед со звуком и светом. Сын накатался — продала велик за ₽ 800, купила что-то типа детского мопеда на батарейках... В общем, это сэкономило мне кучу денег. А сэкономил — это почти что заработал.