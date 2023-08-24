Свекровь пилит меня за то, что я сплю сладким сном по утрам, а не парюсь на кухне у плиты

Сестра мужа считает, что я — лентяйка и ужасная мать. Нет, конечно, в лицо она мне этого не говорит, а лишь намекает, заявляя со вздохами и охами: «Нет, Танечка, не понять мне, как тебе спокойно спится, когда у тебя дети голодные бегают». А вся трагедия в том, что я не готовлю по утрам завтрак, да и вообще не устраиваю из приемов пищи такого цирка, как у них со свекровью принято.

Для меня ранний подъем — настоящая пытка. Хожу злая, истеричная, голова тяжелая. По жизни я человек спокойный и дружелюбный, но вот вставать ни свет ни заря — не мое. Работу специально выбирала такую, чтобы можно было приходить на нее часам к десяти, а потом и вовсе на удаленку ушла. Муж еще до свадьбы знал, что я сова, и никаких иллюзий не строил. Свекровь же злорадно предвещала: «Посмотрю я на тебя, засоню, когда детишки пойдут».

Пока дети совсем маленькие были, конечно, я вставала. Помню, как в семь утра по стеночке шла закладывать кашу в мультиварку, потом в душ и всю первую половину дня ходила, как вареная. А однажды поняла, что никому эта каша и не нужна вовсе. Дети подросли, у них свои предпочтения. Один хочет мюсли, другая сырок просит, третья вообще с утра от всего отказывается, зато в садике уплетает за милую душу все, что в тарелке лежит, — воспитательницы с нянечкой не нарадуются. И зачем я мучаюсь?

Нашему старшему уже 9 лет, младшим — 6 и 4. Папа у нас понимает, что мама с утра не боец, поэтому детей будит он. И убегает тут же на работу. В холодильнике всегда есть сыр и колбаса (уже нарезанные), творожки и йогурты, молоко. Иногда с вечера сырники готовлю и оладьи — их только подогреть в микроволновке надо, а с этим даже средняя справится, еще и малышке поможет. В шкафу всегда есть хлопья. Каждый может сам выбрать, что будет есть. Так что я своим детям завтраки не готовлю — сами справляются. Встаю, когда они уже умылись, надели приготовленную с вечера одежду, поели. Заплету девчонок, проверю, все ли в порядке, и остается только доставить их до школы и садика.

Как-то у нас заночевала свекровь. С утра вбегает в спальню с воплями: «Вставай! Ты видела, что у тебя на кухне творится?» Я подскочила, в одних трусах рванула по коридору, халатик на ходу натягиваю, носом вожу — может, пригорело что? Залетаю и вижу, что мои дети чинно сидят за столом, яичницу жуют, чаем запивают. Оказывается, вопить так стоило из-за того, что мать дрыхнет, а дети «корячатся» на кухне. По ее мнению, дитятко, которому почти десять, не должно само себе яичницу жарить. «Нормальная мать» обязана встать раньше всех, приготовить все быстренько, на стол подать. Так принято.

Знаю я, как у них принято. Свекровь подрывается в 5 утра, чтобы сделать завтрак и собрать судочки мужу на работу. Муж просыпается в семь. И учтите, что вчерашнее он есть не будет. Мне такое непонятно. Почему, как минимум, не вставать вместе и вместе же не заниматься готовкой, если принципиально нужно свежее? Однажды мы заехали к ним домой, нужно было помочь с компьютером. Свекор злой, недовольный, разве что на людей не бросается. Оказалось, свекровь застряла в очереди в поликлинику, и он сидит голодный. Ладно, сам он себе приготовить ничего не может, но у них же в холодильнике есть и суп, и пюре с котлетами — надо только разогреть. Но нет, у него лапки.

Золовка тоже приучена вставать в 7, чтобы завтрак приготовить. У нее два пацана 10 и 7 лет. Мы как-то жили вместе на даче — я думала, что с ума сойду. Дети там очень капризные. Одному на завтрак подавай сырники, другой хочет омлет. Сделала омлет — нет, я хочу вареное яичко. И подать все это еще надо красиво, как в ресторане. В раннем детстве она им вообще инсталляции выкладывала — мишки, мышки, рожицы — иначе есть не будут. Сейчас вроде отпустило. И бабушка рядом скачет: «Может, оладушки? Ой, у нас только варенье. Без сгущенки не будешь? Дайте мне ключи от машины, я быстренько в магазин сгоняю». Мои дети обалдели от такого представления. А свекровь масла в огонь подливает, говорит моим: «Ой, какие вы бледненькие! Ой, мама вас совсем не кормит!» Я психанула и говорю, мол, как захотят есть, то откроют холодильник и возьмут что надо. Кудахтанья было до неба. Через неделю такой жизни я схватила детей в охапку и съехала в город.

Но к нам свекрови с золовкой ходить на запретишь. И приходится слушать их причитания. И посуду-то в посудомойку старшим не убрать, и чашку не сполоснуть — разобьют же. Пылесосить средней нельзя — пылесос же тяжелый. Младшенькая помогает мне на стол накрыть — ужас, упадет, поранится (тут бабушка коршуном летит перехватить вилки). Завтрак у нас — вообще камень преткновения. Я уж по всякому объясняю, что с утра у них еще аппетита особого нет, не проснулись еще. Вот перекусят сейчас, а позавтракают уже в саду или в школе. Но как об стенку горох.