Текст о мужчине, которому лучше остаться в роли сына в семье, чем начинать строить свою

Ребенку Лили и Андрея сейчас 4 месяца, здоровый мальчик, который доставляет маме обычные среднестатистические заботы, ничего экстраординарного. Молодая мама считает, что она прекрасно бы справилась с малышом и сама.

— Поженились 4 года назад, — говорит Лилия, — решили сразу, что нам нужно свое жилье. Тут свекровь любезно предложила свою помощь: жить у нее, копить, потом уже покупать. Так и поступили. Жили, и, что самое интересное, живем со свекровью хорошо. Не ссоримся, в быту как-то само собой обязанности поделились. Но я не планировала жить с мамой мужа вечно. Пусть и в трехкомнатной благоустроенной квартире, пусть и со свекровью, которая готова помочь нам с ребенком в любую минуту.

Такие слова Лиля услышала от своего супруга Андрея. Сказаны они были в ответ на очередную просьбу молодой женщины съехать, наконец, от свекрови. И самое интересное, что есть им куда съезжать.

— Разве нам тут плохо? Вот скажи, разве мама тебе что-то плохое сделала или сказала? Нет, наоборот, помогает, как может. И потом, догадайся почему мы сейчас не бедствуем?

— Ну просто тяжело так, жить и все время понижать голос в своей комнате, если говоришь мужу то, что не предназначается для ушей его мамы. Да и в своей квартире я бы многое устроила иначе. Вообще иначе. А тут я — никто, звать меня никак, я это понимаю. Раз попробовала мебель переставить так, как было бы удобнее мне. Но мама мужа меня отговорила, мягко, но твердо, дескать, она привыкла так и не надо ломать ее привычки.

Чуть больше года назад супруги купили в ипотеку квартиру. Несколько месяцев там делали ремонт, только собирались переехать, как начались сложности на работу у супруга.

— Пришлось менять, спешно что-то искать, так как я была уже беременная, — вспоминает Лилия. На прежнем месте он очень хорошо зарабатывал, но жирные времена закончились, реорганизация, слияние двух фирм, новый директор привел на должность мужа своего человека.

— Наверное, с переездом надо подождать, — мрачно тогда сказал Андрей жене, — вот найду стабильный заработок, тогда и отселимся. Мама не гонит, спасибо ей. А сейчас я считаю, что было бы правильным нашу квартиру сдать, пусть сама себя окупает. У нас с тобой и так предстоят большие расходы.

Лиля с мужем согласилась, на тот момент это действительно было разумное решение. Через 2 месяца Андрей работу нашел. Сам мужчина рассматривал это место как временное: платили мало, перспектив было тоже мало. Но, как он выразился, «когда жена на сносях, и это деньги».

— Беда в том, что через пару месяцев Андрей «раскушал» свою новую работу, — грустит Лиля, — и уже, похоже, никуда уходить не собирается. Это раньше было обычным делом, что их просили задержаться допоздна, в выходные надо было быть на телефоне, ответственность была большая. А сейчас... Опоздал? Ну никто же не умер. 18 часов пропикало? А компьютер уже выключен, встаем, уходим. Отпросился на пару дней? Не беда, у всех бывают семейные обстоятельства.

Платят за такой «титанический труд» немного. Как считает Лилия, в столице надо очень постараться, чтобы такое найти. Но мужа, который пошел туда лишь бы была копеечка, все уже устраивает.

— Я не хочу работать на износ, — говорит Андрей, которого в этом активно поддерживает мама, — живем же, нам на все хватает. Ипотека сама себя гасит. Ну куда мы сейчас уйдем? С полутора лет ребенка выплаты будут очень скромные, мы не потянем платить ипотеку. По крайней мере, до твоего выхода из декрета. Да и потом тоже, зачем затягивать пояс, если можно не затягивать? Питаться вместе проще, с ребенком тоже легче, мама всегда за ним посмотрит. Чего тебе не хватает? Захотели, в гости пошли, надо тебе — ступай по магазинам.

— На что идти по магазинам? — стонет Лиля, — Ты получаешь гроши, и тебя все устраивает. И потом, я хочу, чтобы у ребенка была своя комната, хочу жить отдельно и чувствовать себя хозяйкой.