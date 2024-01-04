Текст о женщине, которая перестала быть кошельком для дочери и занялась своим счастьем

— Мамуль, привет. Как дела, как здоровье, чем занимаешься? — Привет, дочь. Занимаюсь продажей дома, покупатели нашлись и цену хорошую предлагают. — Вот и правильно. Давно тебе говорила, чтобы продавала и к нам в город перебиралась. Такой дом огромный, а ты одна живешь. Надо что-то подобрать тебе. — Есть у меня на примете квартирка хорошая, недалеко от вас. Срочно продают, очень низкая цена. Верочка, подруга моя, живет там рядом и подсказала. — Ну здорово. Могла бы меня попросить, вместе нашли бы что-то. Деньги ведь останутся еще от продажи дома?

— Конечно, останутся. Я их в банк положу и буду жить на проценты. Пенсия ведь, сама знаешь, копеечная. Поживу хоть для себя... На море с Верой хочу съездить. Как наших мужиков не стало, мы много лет никуда не ездили, хочется отдохнуть... Посудомойку купить хочу, давно мечтала о ней. — В смысле в банк? Куда тебе столько? Сколько там тебе одной надо? Мы с Игорем планировали машину новую купить, думали, ты нам добавишь, а ты на моря собралась... Посудомойку приспичило. У меня даже ее нет и ничего, живу как-то. Знаешь ведь, что нам вечно не хватает денег... — Ира, вам по 40 лет уже, учитесь сами жить и зарабатывать на свои хотелки. Мы с отцом и так вам помогли квартиру купить, мебель. Может, тебе и Игорю другую работу поискать, раз вам не хватает? — Да куда вам было деньги тратить? Вы свое пожили уже, а нам, молодым, сейчас сложно деньги откладывать. Вообще-то родители для того и нужны, чтобы помогать! — Это что же, я до смерти должна вас обеспечивать теперь? Этот дом мы с отцом построили, тебя выучили, замуж отдали, жильем обеспечили. Живите, работайте. А мне когда жить? У меня не так много времени осталось, лет уже сколько... — Понятно. Ну живи, как знаешь. Будем тогда кредит брать. Игорь присмотрел хорошую машину. Мы на тебя рассчитывали, а ты вон как запела. Единственной дочери не хочешь помочь. По морям лучше ездить, деньги тратить, да в банк носить. У тебя вообще-то внук еще есть. Могла бы ему выделить что-то. У Елены Сергеевны остался неприятный осадок после разговора с дочерью. Она думала, что та порадуется за нее, но нет. Еще и обвинила. Ну ничего, пусть привыкает.

— Так, Ленок, шторы повесили, мебель расставили, можно и чайку попить. У меня вот булочки с собой, печенье. Иди ставь чайник. А что же Ирочка твоя с Игорем не помогли с переездом? Заболели, что ли? — Ага, заболели. Завистью. Деньги им мои нужны были. Обиделась дочка, что на машину не дала. — Да уж. Не обижайся, но скажу как есть. Ира ваша всегда была потребителем и эгоисткой. Вы ей никогда ни в чем не отказывали. Лучшие наряды, магнитофоны, все было. Свадьбу такую сыграли им, квартиру купили, а все мало. Внуку ты оплачивала репетиторов и кружки, телефоны покупала — это ведь тоже помощь, да не малая. И вот теперь, когда ты оправилась после смерти мужа, решила жить в свое удовольствие, так сразу плохая стала. — Ничего, привыкнут. Сделали из меня какого-то мамонта древнего, которому ничего уже не нужно. А я ведь, Верочка, всю жизнь мечтала танцевать.. Да-да, не смейся. Вальс, танго.. Мы с Витюшей моим часто дома включали музыку и танцевали. И так хорошо было, будто в молодость окунулись. — Слушай, у нас в Доме культуры недавно открыли группу, там танцевать учат. Молодежь туда не ходит, а таких, как мы, полно. Иди и записывайся, прям завтра! И никого не слушай. Надо исполнять свои мечты! Елена Сергеевна так и сделала. И была этому рада: ей очень понравилась дружеская атмосфера и учитель по танцам. У нее пела душа, когда она под музыку кружилась в танце. Ей казалось, что Витя, любимый муж, рядом.

— Бабуль, привет. Мама сказала, что ты переехала в город. Скинь адрес, в гости забегу. Родители злые на тебя, типа ты для них деньги зажала. Не обращай внимания, ба, им вечно все должны. Если нужна помощь, ты скажи. У меня выпускной скоро, готовлюсь к экзаменам, но найду для тебя время! — Спасибо, внучок. Я рада, что ты вырос таким отзывчивым и добрым. Запомни на всю жизнь: деньги — это не главное в жизни. За них не купишь счастье! Но хорошо, когда они есть. Для этого нужно хорошо зарабатывать, поэтому выбирай профессию с умом! — Да я в айтишники хочу податься: мне нравится, да и денежная профессия. Хочу ни от кого не зависеть и не быть, как мои родители. Они ж вечно ноют. — Это хорошее дело, Матвей. Учись, а я помогу, чем смогу.

Елена Сергеевна привыкала к новому образу жизни, ей — вот же странно — все нравилось. Продавая дом, она боялась, что не приживется в городе и будет скучать по привычной размеренной жизни. Дочь периодически звонила, иногда заезжала в гости. Чувствовалось, что она еще обижена. Елена Сергеевна делала вид, что не замечает этого. Как-то Ирина заехала без предупреждения и случайно услышала, как ее мать разговаривала по телефону с мужчиной. — Мам, у тебя что, жених появился? Дверь была открыта, я зашла и случайно услышала ваш разговор... — Да, у меня есть мужчина. Понимаю, что в моем возрасте это, наверное, уже странно. Но я живой человек и тоже хочу быть счастливой. — Ого, неожиданно... И кто он, этот альфонс? — Он не альфонс. Его зовут Павел. Его сын преподает танцы, на которые я хожу. Павел приехал к нему в гости из Италии и пришел посмотреть, чем сын занимается. Там мы и познакомились. И, раз уж пошел разговор, я оформила загранпаспорт и улетаю с ним в Италию. Хотим там расписаться. Планировала тебе рассказать перед отъездом. У Ирины округлились глаза. — Мама, какая Италия, ты с ума сошла? Замуж? Извини, но это бред какой-то... На старости лет такое вытворяешь.. Отец был бы в шоке! — Отца нет, а я есть. И хочу прожить жизнь так, как сама хочу. Я тебе ничего не должна, дочка. Все, что можно, я тебе дала. Дальше — сами. Эту квартиру я буду сдавать, деньги пойдут Матвею, буду ему помогать. Дверь за Ириной захлопнулась. Елена Сергеевна села в кресло и улыбнулась. Жизнь продолжается, надо радоваться каждому дню. Она имеет право на счастье в любом возрасте. Она никому ничего не должна!