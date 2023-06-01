«Ты даже на девушку не похожа!» История о том, как я пострадала от стереотипов о женской внешности и в итоге наплевала на них

Общество постоянно пытается решить за женщин, как они должны выглядеть. Диеты, прически, макияж, маникюр. И все это надо успевать совмещать с работой, бытом и воспитанием детей. Проще говоря, уход за собой и соответствие надуманным идеалам превращаются в обязанность дам. Для этого даже придуман специальный термин — третья смена. Наша автор решилась на откровенный рассказ о том, как она на протяжении многих лет сталкивалась с этим явлением.

В конце статьи вас ждут истории других героинь. Оказывается, страдать от навязанных стандартов может любая: и девушка с татуировками, и даже обожательница юбок и платьев.

Если сейчас вы посмотрите на меня, облаченную в джинсы и футболку девушку без грамма косметики и с непослушными кудряшками, то даже не подумаете, что еще несколько лет назад я выглядела совсем иначе. Я подолгу выпрямляла волосы, лила на них тонну лака, наносила полный макияж и замазывала каждый еле заметный прыщик. Все потому, что мне не нравилась моя естественная внешность.

Началось все еще в далекие школьные времена. У меня тогда сильно выпадали волосы. Врачи сказали, что в подростковом возрасте это, скорее всего, пройдет. А пока единственным выходом было коротко стричься. В школе я с самого первого дня чувствовала себя не такой, как все. Ведь другие девчонки делали разные прически, а на праздники приходили с огромными бантами. Я же со своим подобием стрижки «пикси» не могла себе это позволить. Меня бы эта ситуация не беспокоила так сильно, если бы не реакция людей вокруг. Некоторые ребята разглядывали меня, как экспонат. И я прекрасно понимала, на что дети смотрят с таким нездоровым интересом. Иногда я сталкивалась с буллингом. Не могу сказать, что была именно массовая травля. Однако парочка одноклассников позволяла себе изредка отпускать в мой адрес колкости. Из-за робости я не знала, что им ответить. Но гораздо больше детей меня возмущали взрослые люди. Они как будто пытались наставить меня на путь истинный, убеждая, что у девочки должна быть только коса до пояса, и даже не пытаясь разобраться в ситуации.

Лет до 11 я старалась не придавать значения обидным словам окружающих. А потом стали все чаще проскакивать мысли о том, что выгляжу как-то не так, что недостаточно красива, что мальчикам не нравятся такие девочки и т. д. Поэтому в подростковом возрасте я начала компенсировать свой «недостаток» чем-то другим: воровала у мамы духи, выпрашивала косметику и лаки для ногтей, а в школьную форму пыталась привнести хоть каплю изящества. В старших классах я твердо решила, что больше ходить с такой прической не буду, и отрастила волосы, благо их состояние наладилось. И снова людям вокруг все оказалось не так. Вдруг выяснилось, что «правильная» прическа — это чуть ли не выглаженные утюгом волосы до попы. А не мои торчащие в разные стороны кудряшки. Однажды я даже услышала, как учительница назвала мою прическу стогом сена. Естественно, после такого я стала нещадно выпрямлять волосы. А позже случилось то, из-за чего я окончательно погрязла в комплексах.

Был у меня в юности воздыхатель. Начиналось все как в сказке: подарки, комплименты. А потом я вновь коротко подстриглась. Устала вечно не расставаться с выпрямителем. И все: человека подменили. Он вдруг стал отдаляться от меня, пока не начал вообще игнорировать. Задала вопрос в лоб: «Что не так?» Он не бросил меня, нет. Вместо этого мой кавалер презрительно заявил: «Мне не нравится твоя стрижка. Девушки не должны так ходить». И после этого бродил за мной по пятам, уговаривая отрастить волосы. С парнем я рассталась, конечно. Но в тот момент моя уверенность в себе окончательно рухнула. Я вдруг испугалась, что никогда не смогу нормально пребывать в обществе, если не буду соответствовать их ожиданиям. Поэтому стала меняться. Я вновь отрастила волосы и много лет разрешала парикмахерам лишь подравнивать кончики. Пыталась замаскировать свои кудряшки и портила волосы феном и выпрямителем. Но мне уже и этого было мало. Я не расставалась с косметикой, украшениями и парфюмом, даже если просто шла в ближайший супермаркет за хлебом. Мне казалось, что я выгляжу нелепо без всей этой атрибутики «настоящей» девушки. Люди лишь подливали масло в огонь.

Болтали мы с приятельницей на работе. А она вся из себя фифа. Я же тогда жутко не выспалась. И вид был помятый: до ночи доделывала проект. Призналась, что сил с утра хватило только кофе попить. Она взглянула на меня с насмешкой и процедила что-то вроде: «А макияж можно было бы и сделать. Что это такое: только тушь да помада? Ты даже на девушку не похожа, могла бы и привести себя в порядок!» Тем, как я справилась со своей частью нашего общего проекта, она даже не поинтересовалась. Потом пококетничала с начальником, похлопала ресничками и получила комплименты за работу, хотя сделала меньше меня. Я же ушла из кабинета босса без единой похвалы. С годами на меня навалилась усталость от того, что куча времени и усилий уходит на внешность. Ведь мне приходилось вставать по утрам на час раньше только ради того, чтобы навести марафет. Порой я отдавала последние деньги на средства красоты: купить лак для волос казалось во сто крат важнее, чем продукты для обеда, а пожевать можно и яблоко.

Под натиском комментариев о том, как должна выглядеть «истинная» женщина, я окончательно выдохлась. Вдруг меня озарило: сколько бы сил и средств я ни вкладывала во внешность, все равно этого будет недостаточно. Всегда найдется тот, кому не понравится ваш цвет волос, размер груди, небольшой целлюлит, неидеально побритые ноги — да что угодно. Потом я и многие мои знакомые ушли на удаленную работу. И внешность словно по мановению волшебной палочки перестала иметь первостепенное значение. Внезапно человеческие и профессиональные качества оказались важнее того, сколько на вас тонального крема. Проводя много времени дома, я постепенно избавилась от всех ненужных процедур. Сначала перестала краситься туда, где это неуместно. Например, могу спокойно обойтись без косметики, если иду за продуктами или на прогулку с подругой. Вскоре мне надоели локоны Рапунцель, и я отстригла их по плечи. А чуть позже заметила, что волосы без горячей укладки выглядят более здоровыми, и прекратила выпрямлять их.

Парадокс, но никто из моего окружения не стал ценить меня меньше лишь потому, что я не стараюсь походить на модель. Одна подруга даже онемела от восхищения, увидев, что у меня, оказывается, кудрявые волосы. Незнакомым людям вообще оказалось все равно. Те же редкие экземпляры, которые все-таки отпускают ненужные комментарии, быстро получают отпор. Кажется, сейчас уже внешность женщины воспринимается иначе, чем даже несколько лет назад. Так, моя соседка не боится погулять с детьми без макияжа и с пучком на голове, и муж всегда смотрит на нее с любовью. Коллега вела совещания в худи, джинсах и кроссовках и от этого не теряла авторитет. А моя нынешняя парикмахерша всегда напоминает мне, что за длинными волосами незачем гнаться. И доказывает это на собственном примере. Такая тенденция принятия своей внешности и здравое отношение к процедурам ухода за собой мне очень нравятся. Сожалею только об одном: что столько лет изводила себя, пытаясь соответствовать идеалам женской красоты, а они оказались пустышкой.

Бонус: женщины рассказывают, как им портили жизнь стереотипы о внешности

У меня несколько татуировок на теле. И женщины старше 50 лет обычно делятся на 2 категории. Одни, увидев цветочный узор на моем предплечье, говорят: «Боже, какая красота!» А другие: «Ужас какой». Причем их мнения я, конечно же, не спрашиваю. Апогеем было, когда одна тетенька посмотрела на мою руку и сказала: «Тебе ж еще рожать!»

Она наверняка была бы в шоке, узнав, что и с многочисленными татуировками мне удалось родить .

Она . Познакомился со мной парень, взял номер. Звонил мне периодически поболтать. Все было нормально, но потом он нашел мои социальные сети. Увидел, что на всех фотках я в платьях, юбках, не стесняюсь ходить с вырезом. Он сказал: «Ты очень стильно одеваешься, но для кого ты это делаешь?» Я пыталась объяснить, что делаю это для себя, но человек был уверен, что я так одеваюсь для определенного мужчины, чтобы нравиться ему. Ведь женщины это делают только ради того, чтобы получить их одобрение. Что мне просто хочется нравиться самой себе и что я делаю это лично для себя, не было для него аргументом.

Есть у меня приятельница, которой от стереотипов досталось. Она очень симпатичная высокая натуральная блондинка с вьющимися волосами и 5-м размером груди. С ней невозможно куда-то ходить: мужики начинают подкатывать на ровном месте с дурацкими фразочками, а хочется просто посидеть, поболтать. Все (особенно мужчины) с ней общаются как с глупенькой. А между тем у нее 2 высших образования (одно из них техническое), она очень хороший инженер и вообще далеко не дурочка.

В начале 2010-х одна моя подруга очень хотела сделать удлиненное каре, как у Рианны. Ее парень заранее сказал, что бросит ее. И что вы думаете: он реально ее бросил после того, как она постриглась . Я тогда в шоке была. Ей эта стрижка так шла, даже лучше, чем было. Но стереотипы для кого-то важнее, видимо.

. Я тогда в шоке была. Ей эта стрижка так шла, даже лучше, чем было. Но стереотипы для кого-то важнее, видимо. У меня цветные волосы, пирсинг и татуировки, готский лук с ярким мейком, кучей металла. Некоторые парни пытались меня переодеть со словами «ты же девочка» и «не 17 уже». На улицах частенько сомнительные персонажи заводят диалог, предполагая, что я легкомысленная особа. Но я убеждена, что дело не во мне, а в них, так как тот, кто хочет докопаться, непременно это сделает. Ведь есть и другая категория прохожих, которые не боятся делать комплименты.