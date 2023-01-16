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История о том, как квартирный вопрос вывел членов семьи на чистую воду

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Помогать родственникам — это святое. Но порой такая помощь может выйти добродушному человеку боком. Это и подтверждает история от автора канала «Риэлтор не нужен!» о том, как из-за квартирного вопроса семья главной героини явно села ей на шею. Мы всегда подозревали, что наглецов в мире хватает. Но тут даже мы не нашли что сказать. Разделите и вы наши эмоции.

Мария сидела за столом на кухне своей квартиры с матерью. Это не был разговор мамы и дочери, как его представляют в сериалах. Мария, которая месяц назад вернулась из командировки, теперь решала совсем другие задачи.

Живя в одном городе, она делала все, чтобы переехать в другой. И очень хотела купить себе жилье. Сэкономленные от поездки деньги плюс небольшие запасы вроде бы делали ее мечту реальностью. Осталось решить одну проблему.

В этот момент входная дверь открылась и на пороге появилась тетя Валя. Родная сестра матери, которая вместе с ней переехала в квартиру племянницы почти год назад, как только Мария улетела за границу.

— О, привет, племянница. Слышала, ты уже вернулась. А что ты тут делаешь? А что такие лица кислые?

Тетя Валя прошла на кухню и налила себе чаю. Мать Марии злобно посмотрела на дочь и предложила:

— Пусть Маша сама все расскажет!

— А что рассказывать? Я купила эту квартиру. Себе, а не вам. И сейчас я ее продаю, потому что хочу купить другую. Покупатель уже нашелся, внес мне задаток.

— Как ты ее продала? Ты водила людей, пока мы работали?

— Да, это же моя квартира. И убирала за вами, потому что нельзя показывать квартиру в таком виде, в котором вы живете.

— А предупредить ты нас не могла?!

— Я говорила ей, — кивнула в сторону матери собственница.

— Я не помню! Может, ты нас обманываешь!

Тетя Валя, переводя взгляд с сестры на племянницу, вдруг крикнула:

— Но мы же здесь живем! Ты понимаешь, что создаешь нам дискомфорт?!

— Нет. Вы здесь живете, потому что я вам разрешила. Вы платите лишь за коммуналку. Никаких письменных и устных договоренностей у меня с вами нет. Так что готовьтесь переезжать. Комфортно вам это или нет.

— Но у нас тут все: работа, друзья. Мы привыкли к этому месту. Ты не можешь просто так взять и лишить нас всего этого!

— Вы с легкостью снимете себе здесь квартиру и будете наслаждаться этим районом.

— Не надо на нас перекладывать свои проблемы. Мы отсюда никуда не уедем!

— Я вас предупредила, сделка через 2 недели, — лишь пожала плечами собственница и вышла.

А мама и тетя потом долго обсуждали поведение Марии.

Через неделю Маша вновь пришла в квартиру. Странно, но в ней ничего не изменилось. Не было даже намека на то, что родственницы собираются выезжать. Она оставила записку с просьбой позвонить ей, а сама уехала по делам.

Разговор вышел неудачным:

— Мы никуда не поедем. Мы тут 3 года живем и будем жить дальше. Так что отменяй продажу.

— Мам, я все сказала. Тебе и тете Вале надо уже собираться.

— Маш, ты же не выгонишь свою мать из дома?

— Мама, я все сказала.

Сразу после сделки Мария приехала в квартиру. И опять не увидела никаких изменений. Но она уже не стала звонить ни маме, ни тете. «Раз они не хотят по-хорошему, будет по-моему и по-плохому», — разозлилась пока еще хозяйка квартиры.

Соседи еще долго будут потом вспоминать этот день. Как большая грузовая машина припарковалась рядом с подъездом. Как из нее вышли крепкие мужчины. И как потом 5 часов эти мужчины перетаскивали мебель и тюки с вещами. Параллельно с этим другие рабочие демонтировали старую дверь и устанавливали новую. Мария, которая в этот день больше ничем не занималась, руководила всем процессом с привычным ей хладнокровием.

В 19:30 Мария передала ключи от квартиры незнакомому мужчине, который с помощью уже своих, не менее колоритных грузчиков быстро втащил в квартиру мебель и личные вещи.

Мама Маши и тетя Валя приехали домой уставшими, волоча тяжелые сумки. Не заметив, что дверь в квартире другая, одна из женщин привычным жестом попыталась вставить ключ в замочную скважину.

— Валя, ключ не подходит.

— Дай сюда.

Но и попытка второй женщины тоже не увенчалась успехом. Почуяв неладное, мать стала названивать дочери, но у нее было занято. Тетя Валя принялась стучать и звонить в дверь. К удивлению, дверь открылась, на пороге стоял мужчина, вытирающий руки о полотенце.

— Вы кто? — удивленно пробормотала тетя Валя.

— Я новый хозяин квартиры. А вы? Кто вы?

— Мы тут живем вообще-то!

— Что? Что за шутки?

— Какие шутки? Мы тут живем, а вы ворвались в нашу квартиру!

— Я купил эту квартиру. И по документам в ней никто не был прописан. А вы здесь прописаны?

— Нет, но...

— У вас есть действующий договор найма?

— Зачем он нам? Маша нас впустила...

— Если нет договора найма, тогда все вопросы к Маше.

— Да как вы смеете?!

Но дверь уже закрылась. Женщины не смирились и начали тарабанить в дверь. Через минуту появился на пороге хозяин с телефоном в руках:

— Еще один удар по моей двери — и я звоню в дежурную часть. Камеры висят вон там и здесь. У вас есть минута, чтобы уйти по-хорошему.

Женщины, поняв, что в квартиру им сегодня не попасть, решили не испытывать судьбу. Ночевать им пришлось в гостинице.

Утром Мария сама позвонила матери и, не дожидаясь криков, быстро, сухо и четко обрисовала ситуацию:

— Я вас предупреждала, вы не послушали. Вот итог. Ваши вещи на складе у одной фирмы. Контакты и адрес пришлю сейчас же. На вас оформлена доверенность на забор вещей из ячейки. Аренда на месяц. У вас есть еще почти 30 дней, чтобы решить, где жить дальше.

— Ты не дочь мне больше, слышишь?!

— Надеюсь, ты запомнишь эти слова и будешь им следовать и дальше. Меня не ищи — у меня своя жизнь. Удачи!

Мария больше никогда не виделась с матерью и теткой. Да и остальная родня тоже отвернулась от Марии. Впрочем, ее это более чем устраивало.

А как вы относитесь к поступку Марии?

Редакция ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен!». Орфография автора в наименовании канала сохранена.

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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