У сына появилась девушка, и я поняла, что боюсь превратиться в свекровь из анекдотов

Бытует мнение, что каждая мама мальчика с имеет четкое представление о том, какой должна быть идеальная девушка ее сына. Этот прекрасный образ, как правило, редко совпадает с реальностью. Стоит ли удивляться тому, что я напряглась не на шутку, когда узнала, что мой ребенок на выходные привезет на дачу свою девушку, знакомиться.

Меня саму как-то одна потенциальная свекровь встретила словами: «Ну давайте посмотрим, кто моего мальчика из семьи увести хочет?» И сказано это вроде было с улыбкой, но отчего-то вспомнилось старое слово «смотрины» и стало как-то невесело. Дальше — больше. Сели чай пить, и тут мне в лоб прилетает: «Сыночек у нас один, придется нам его с тобой делить, так что запомни — мать всегда на первом месте. Не нравится? Тогда поищи себе кого другого». Вот до сих пор благодарна той милой женщине, что сразу расставила все по своим местам. Выяснив, что мой кавалер тоже считает, что семья это — «мама, папа, я», а потом уже жена и дети, я и правда решила, что другого найду. Кстати, бывший мой до сих пор иногда пишет в соцсети. Скоро полтос мужику, а он все при мамочке, девушки или жены у него нет.

Приятель мужа тоже вон при маминой юбке. Она женщина волевая, всю жизнь на руководящих должностях, сына одна воспитала. И с его подросткового возраста рассказывала, какую невестку хочет. Чтобы и красавица, и умница, и с карьерой, но хозяюшка, скромная, но такая же, как она сама, цитирую, «зажигалочка». У мужика к женщинам настолько завышенные требования, что дальше легких связей дело не идет. Он привести в дом кого-нибудь боится («Вдруг маме не понравится?») А мама его теперь плачется: «Я уже на любую согласна, пусть даже с ребенком или двумя, лишь бы женился». Ну а мужику как перестроится, если ему всю жизнь втирали, что его ни одна женщина недостойна?

Я так не хочу. Мне надо, чтобы ребенок мой был счастлив. И внуков когда-нибудь хочу. Что в этом плохого? Так что отлично понимаю: при таком раскладе появление у него любимой женщины — это именно то, о чем я мечтать должна. И хотя парню моему 19 лет, жениться еще рано, я рада, что он хочет меня познакомить со своей пассией. Подруга моя вот, у которой сын — ровесник моего, считает, что в таком возрасте знакомиться со «всякими» — ерунда какая-то. Мол, у него еще таких миллион будет, так что теперь каждую в гости звать? А мне кажется, что так думать — ребенка своего не уважать. Может, они и расстанутся, но сейчас для него важна эта девочка. Хорошо, что он не боится привести ее к нам с мужем, не стесняется нас, не ждет, что ляпнем глупость какую-то или его опозорим.

Да и есть по этому поводу свежая история. У знакомых девочка начала встречаться с парнем еще в школе. Подростковые влюбленности редко перерастают во что-то серьезное, вот там папа с мамой и решили, что сто раз еще разойдутся. Мальчишку они, конечно, видели — он за своей Джульеттой не раз заходил — но относились к нему, как к приблудному котенку. Даже чаю вместе попить ни разу не предложили. А лет через пять, когда стало понятно, что у ребят все серьезно, что-то менять в сложившихся отношениях уже поздновато было. Еще через пару лет они свадьбу сыграли, ипотеку взяли, ребенка хотят. А новоиспеченные тесть с тещей искренне удивляются, почему их в том доме видеть не рады. Нет, я чужих ошибок повторять не хочу. Но боюсь все-таки, что накосячу.

Часто ведь дело не только в родителей упирается. Другие члены семьи тоже могут «зажечь». Вот мать мужа как узнала, что у внучка любовь — по потолку забегала. Откопала в его контактах фото девочки и давай страдать: и личико простенькое, и дреды дурацкие, и полноватая какая-то. Но до икоты ее довела мысль о том, что «деточка не из нашего круга». А мне вот что интересно — в нашей семье-то откуда голубая кровь? Что за круг такой особенный? Да, у Даши (так зовут девочку) мама-одиночка, она троих детей тянет, вкалывает где может, одно время даже уборщицей подрабатывала. А моя свекровь-то что? У нее все интересы — сериалы и магазины. Свекр вот с рыбалки не вылазит. Внука по театрам и музеям только я и водила, им все некогда было. А теперь вдруг претензии, что девочка «не из интеллигентной семьи».

Мне вообще удивительно, сколько требований некоторые мамы и бабушки готовы предъявить к будущей невестке. Иной раз такое ощущение, что вырастили они наследного принца и достанется он девушке прямо с половиной царства. На работе одна дама гордо рассказывала, что «вывела на чистую воду хищницу». По факту, она напрочь испортила отношения с сыном и его девушкой, заняв у парня деньги, которые пара откладывала на ипотеку, и отказавшись отдавать. Логика такая — в суд он на мамочку не подаст, а деньги она отдаст, как только сынок себе «нормальную найдет». Та, что сейчас, плоха тем, что без своей квартиры, то есть «зарится на наше». И вообще, мол, мать сердцем чувствует, если что-то не так. Если ей девушка не нравится, то никаких разумных аргументов больше и не надо. И — интуиция. Вот бы мне такой не стать!

Сплавить неугодных девиц для опытных мам сыночек-корзиночек — минутное дело. Я как-то поздороваться даже не успела, а мама парня обожгла меня взглядом и, чеканя шаг, направилась в ванную. Вышла оттуда с ведром воды, ливанула туда хлорки и выдала: «Водишь тут всяких, а мне потом квартиру дезинфицировать». Она правда принялась демонстративно елозить тряпкой. Самое интересное было даже не в том, что я была нежным цветочком в скромном платьице, а в том, что на ее сокровище и претендовать не думала — зашла, потому что учились в одной группе, он приболел и очень просил конспекты занести.

С другой стороны, ведь не все девушки — ангелы с крылышками. Еще одна моя коллега, наоборот, мечтала подружиться с будущей невесткой. Представляла, как они будут вместе по разным интересным местам ходить, как она будет помогать молодой семье и поддерживать их. И вот наконец приводит сын зазнобу знакомиться. Девушка простая, как грошик — ввалилась с пустыми руками, одета абы как, голова сальная. Сели за стол, и тут гостья выдает такое, что у хозяйки чуть чай носом не пошел: «Вы командовать-то отвыкайте. Это раньше Вадик был вашим сыном, а теперь он — мой будущий муж». А мама всего лишь спросила у сына, когда тот будет свободен, чтобы помочь ей холодильник на дачу отвезти.

И вот, получается, я боюсь стать похожей на всех этих чудесных женщин, которые в подружке сына видят не юную девушку, а соперницу за внимание кровинушки, и потому стараются заранее найти, чем та не угодила. Но кидаться на шею каждой избраннице я тоже не готова. Все же я взрослая женщина и понимаю, что мир набит не только розовыми пони. Промучилась полночи, мужу спать не давала, а к утру поняла — ерунда это все. Во-первых, я не так уж плохо воспитала сына, чтобы он клюнул на какую-то пустышку с дурными манерами. Во-вторых, у меня с этой девочкой уже есть много общего. Например, отличный вкус — нам обоим нравится мой мальчик. Так что попробую совсем отделаться от мысли, что превращусь в типичную свекровь из анекдотов. А пока что жду Дашу.