В 39 лет я стала разведенкой с прицепом. И вот почему это сделало мою жизнь лучше

На днях мне исполнилось 40 лет. Раньше мне казалось, что в этот день я проснусь старушкой-развалюшкой. Ну до чего же я была молодая и глупая! Я совершенно не чувствую себя той бабулькой, которой себя представляла, когда была подростком. Хотя некоторые окружающие до сих пор готовы «списывать в утиль» всех женщин на пятом десятке. Особенно разведенных и с детьми. Я, к слову, тоже рассталась с мужем.

В 15 лет я думала, что в свои 40 я буду встречать свою старость. Мои родители тогда как раз были примерно в этом же возрасте: папа уже седел, и мама с вечной химией на голове выглядела не совсем современно. А у меня впереди было еще очень много: институт, первая любовь, переезд. И я, глядя на родителей свысока, думала, что они к своим годам мало чего добились. «Я-то буду совсем другой!» — думалось мне. Когда я видела, как мама и папа задорно отмечают праздники с друзьями, пляшут и хохочут, то думала: «Ну какие танцы в таком-то возрасте?» Помню смешной случай. Когда из маминых подруг, тетя Лена, забеременела в 40 лет, я просто потеряла дар речи. В моей голове крутилось: «Как ей, такой старой, не стыдно ходить с животом?!» Я даже решилась поговорить об этом с мамой. И она как заржет: «А ты знаешь, что твоя бабушка меня в 41 родила?» Я, конечно, была в полнейшем шоке. Было максимально странно, что такие «старики» могут быть родителями.

Я впервые родила в 25. 40 лет мне все так же казались каким-то бесконечно далеким возрастом. Мне ж еще даже не 30! Да за эти годы я ого-го сколько сделаю! Стану если не суперзвездой, то уж точно лучшей в своей области (вот сейчас только кашу доварю, подгузник сыну поменяю и начну покорять мир). И с мужем у нас будут пылать любовь и страсть, как сейчас, и ребенка воспитаю идеальным. А мной обязательно все будут гордиться. И в 30, и в 35 лет я все еще была твердо уверена, что 40 — это не про меня. Это про каких-то взрослых тетенек, которых я вижу в бухгалтерии, на рынке, в парикмахерской, в метро. Ну а я все еще молодая и задорная, с кучей возможностей для самореализации. Я другая.

Я внушала себе, что как только мне стукнет 40 — все. Волшебство закончится. Утром я проснусь в морщинах, с артритом, с недовольной физиономией и без мужа. Незаметно эта цифра становилась ближе. Не стало папы. Мама резко сдала. И да, супруг нашел себе новую спутницу, помоложе меня. У сына как раз начался переходный возраст. От нервов начало шалить и мое здоровье. Проведя 2 недели в больнице, я как будто переродилась. Я осознала: до 40 лет можно и не дотянуть, если не взять себя в руки.

В 39 лет я развелась. И вот я «разведенка с прицепом», как принято говорить за спиной у таких женщин. Мы с мужем долго и мучительно делили квартиру. Сына не делили — бывший на него не претендовал. Однажды муж даже привел в нашу двушку свою пассию — похвалиться, какую он мне замену нашел, ну и «хоромы» показать. Я настолько обалдела, что выпалила: «Ты глупости-то твори, но знай, что Пандору обратно в ящик не загонишь» (эта фраза запомнилась мне, когда я наткнулась на статью про энкоды). Его даме сердца вдруг заметно поплохело и она выпрыгнула за дверь. Бывший муженек ринулся ее успокаивать и после этого ноги ее в нашей квартире не было. Нервов, конечно, я тогда потратила много. Он бился как лев за каждый из 2 телевизоров, за пылесос и стиралку, за полотенца и даже постельное белье. После того как все закончилось, мы с сыном купили квартиру-студию. Правда, в другом городе, который поменьше, но поближе к моей маме. Это было выгоднее по цене: хватило хоть и на небольшую квартиру, но и у меня, и у сына есть свои комнаты. Спустя почти год после развода моя жизнь стала лучше. У меня появилось стойкое ощущение, что сейчас 40 — это новые 30 и все больше женщин в моем окружении согласным с этим утверждением.

Вместе с бывшим из моей жизни пропали лишние люди. У меня теперь есть лишь пара моих подруг, зато настоящих! Мы много смеемся и понимаем друг друга по взгляду. И, конечно, стоим друг за друга горой. И даже несмотря на разные города, мы стали видеться чаще. Наконец я смогла со спокойной совестью свести общение с бывшей свекровью к минимуму. Она меня всегда недолюбливала. А после развода она сделала виноватой в распаде семьи меня. Сказала, что я могла бы и не выпендриваться, а закрыть глаза на интрижку ее сына. Ведь она когда-то простила своего мужа. К счастью, я не последовала ее «мудрому» совету.

И пусть мое тело уже не такое, как 20 лет назад, но перед ним теперь уже иные задачи. Не надо вынашивать ребенка, кормить его и не спать ночами. Теперь моя цель с его помощью наслаждаться жизнью, ухаживать за ним и любить его. Признаться честно, раньше я этого никогда не делала. Сейчас самое время. Многое к 40 годам я попробовала первый раз. Например, я завела кота. Этот пушистый комок попался мне на глаза рядом с новым домом. Он жалобно мяукал, и я не смогла оставить его там. Назвала Василием. Вырос большой и ласковый кот со встроенным «мурчатором» внутри, который не отключается никогда. В моей квартире впервые появились цветы. На моих окошках цветут любимые с детства фиалки и моя новая любовь — орхидеи. Ухаживать за ними и видеть результаты своих трудов — это отдельный вид удовольствия.

Это, видимо, у жизни такое чувство юмора, но именно к 40 я вдруг осознала, что в прошедшие годы словно писала карандашом, а сейчас начинаю жить ярко, так, как хочется мне. Я еще только учусь и очень стараюсь слышать свои желания и исполнять их. Раньше я смотрела на мам-одиночек старше 40, которые тянут ребенка, и в голове крутилось: «Бедняжки! Никто их не приласкает, не согреет теплыми словами. Никому они не нужны». А сейчас я поняла, что и семейная жизнь не гарантирует счастья. Теперь я сама «разведенка с прицепом». Но до меня вдруг дошло, что я вовсе не одинока (у меня как минимум есть сын) — я свободна. Это совершенно разные состояния души. И это сладкое чувство свободы я не променяю на «хоть какие-нибудь отношения» — а только на те, что делают счастливее. Других мне и даром не надо. С сыном стало проще. Ему 15, самый бурный протест вроде как позади. Мы даже можем вместе сходить на концерт, поговорить о новом фильме. Я не пекусь о его оценках, так как это не моя зона ответственности. Мой мальчик становится взрослым парнем со своими суждениями и взглядами на жизнь. Мне с ним интересно. И ему со мной, кажется, тоже.

Пятый десяток оказался чудесным возрастом, когда не нужно чужого одобрения для того, чтобы, например, изменить цвет волос на яркий. Я беру и делаю это (а раньше то мама не разрешала, то муж со свекровью были недовольны). Меня не задевают бестактные вопросы и косые взгляды. Я поняла, что могу быть неидеальной и наплевать, что кому-то это не по нраву. В 30–35 лет зарывалась в работе, пахала как лошадь, чтобы добиться повышения. Я много упустила во взрослении сына, в общении с мамой. Не любовалась, как цветут ее яблони и вишни в саду.



К 40 я осознала, что присказка «Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала» как раз про мою карьеру. И решила ослабить хватку. Нет, я не стала делать свою работу хуже, но я не пытаюсь успеть переделать все сейчас и сразу, как только вижу на часах 18:00, я встаю и иду домой. Отпуск я больше не беру просто деньгами — я честно отдыхаю.

Я стала уделять много внимания маме. Ей 65. Она только сейчас начала приходить в себя после того, как потеряла моего отца. Она впервые поехала в санаторий одна, а потом мы решили отправиться втроем — с ней и моим сыном. Съездили в культурную столицу на несколько дней. Глядя на нее, понимаю, что жизнь может перевернуться и в 40, и в 65, но если она продолжается, это и есть самое большое чудо. Теперь меня не пугает осознание, что я разменяла пятый десяток. Цифры теперь ничто для меня. Важно, что у меня есть классный ребенок, моя мамочка жива, есть друзья, любимая работа, жилье и планы на дальнейшую жизнь. На карте есть столько точек, в которых я хотела бы побывать и я уже записалась на курсы пения и мечтаю играть на гитаре. Я убедилась, что в 40 лет все только начинается!

И пользователи интернета еще одно тому подтверждение: бояться возраста не стоит. Мне исполнилось 40, и жизнь заиграла новыми красками. Я занялась внешностью и добилась того, что сейчас выгляжу лучше, чем в 30, отражение в зеркале прямо радует. Прибавилось поклонников — раньше столько мужского внимания не было. Здоровье пока не подводит. Если сложится, хочу и родить еще, силы есть. © olgavolkoff / Pikabu

В 40 есть свои плюсы. Дети уже большие и их можно оставлять дома на ночь одних. Можно не готовить, если не хочется. Можно заниматься своими любимыми делами и не зависеть от садиков и школ. Недавно мне стало все равно на мнение большинства, главное нравиться себе. © DA.Ri / Pikabu

Мне 42. Жизнь после 40 — огонь, потому что я уже умная и еще красивая. И снова свободная. Дети выросли, карьера состоялась, поездки и вечеринки — сколько угодно! Отдыхаю, когда хочу: с дочерями тусим, с подружками ездим в мини-путешествия. Можно роман закрутить, а можно и не один. © Bonna / Pikabu

Мне 50. Так прекрасно, как сейчас, я никогда не жила! Сына выучила. Будучи мамой-одиночкой, дала ему прекрасную специальность — он айтишник, умница, мой ангел. Зарабатываю сама прилично, есть пенсия неплохая, работа в радость. Впервые за 25 лет встретила любовь, третий год взаимно любима, езжу к нему в гости, живу там, как королева, вся обласканная. Езжу 2 раза в год в санатории в разные города — куда ткну пальчиком, туда и поеду! Купила квартиру сама в ипотеку, расплатилась за год. Да, болею иногда (то давление, то суставы), но это такие мелочи! © olgaryabina / Pikabu