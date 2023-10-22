Вокруг трубят, что нужно быть другом своему ребенку. А я считаю, что это глупая затея

Когда мои приятельницы с гордостью заявляют: «Мы с моей доченькой — лучшие друзья!» или «Я от своего сына ничего не скрываю — он же мой друг!», я невольно морщусь. По-моему, такой подход никому не идет на пользу — ни ребенку, ни родителям. Я сама пробовала «дружить» со своим сынулей, и ничего хорошего из этого не вышло.

От дружбы с ребенком больше вреда, чем пользы

К сожалению, никто не выдает к твоему ребенку инструкцию при рождении, так что в процессе воспитания приходится пользоваться чужим опытом и собственным здравым смыслом. Строгий авторитарный подход мне всегда казался неправильным. Ведь если общаться со своим чадом только в командирском тоне, не объяснять причин своих решений и не делиться с ним своими мыслями, то, возможно, он вырастет неуверенным в себе созданием, которое ничего не будет знать об окружающем мире и не сможет самостоятельно действовать.

Как всегда, истина лежит где-то посередине. Многие мамы и папы, говоря о своей дружбе с ребенком, подразумевают просто близкие и доверительные отношения. Но даже самый мягкий и многое позволяющий родитель должен сохранять главенствующую роль в доме, устанавливать правила и отслеживать их выполнение. В ином случае ребенок просто не научится себя контролировать и не осознает, что любое его действие имеет какие-то последствия.

Дети не должны себя чувствовать обязанными

Считается, что дружба — это крепкая связь между людьми, основанная на взаимной симпатии, уважении и общих интересах. Такие отношения во многом строятся на принципе «ты — мне, а я — тебе». Друзья поддерживают друг друга, но, помимо этого, они ссорятся, могут в пух и прах разругаться и даже разойтись. Поэтому такая модель мало подходит для воспитания ребенка. Во-первых, интересы у взрослых и детей зачастую совершенно разные, во-вторых, их жизненный опыт не поддается сравнению. В-третьих, ждать от чада сочувствия и поддержки как минимум несправедливо.



Когда мы принимаем решение завести ребенка, это накладывает на нас обязательства. Родитель должен обеспечивать материальные нужды своего чада, любить его, поддерживать и защищать. Но это не значит, что все то же самое относится и к нашим детям. Они не обязаны нас любить. Они не должны с готовностью подставлять нам свое плечо, если у нас возникают какие-то трудности. По большому счету они нам вообще ничего не должны.

Когда родители говорят о дружбе с детьми, они зачастую имеют в виду именно этот момент, рассчитывая на сочувствие и поддержку со стороны детей. А ребенок не должен подставлять плечо маме или папе, когда тот переживает не лучшие время. У детей нет ни сил, ни достаточного опыта, чтобы помочь своим родителям в этом отношении, и они быстро начинают тяготиться такой ролью. Помню, свекровь все время хвасталась: «Мы с сынулей — самые дорогие друг для друга люди! Этого ничто не изменит». Рассказывала, как она от сына с детства ничего не скрывала, всегда поддерживала, стольким пожертвовала. Ну просто друзья — не разлей вода. «Ага, — думала про себя я, — а этот верный друг ускакал от мамы за 10 тыс. километров и трубку берет только тогда, когда я уже над ним со сковородкой стою».

Моя сестра развелась, когда племяшке было 12 лет. Радостно сообщала всем вокруг, что они с дочкой лучшие подружки, проводят вместе все время, секретничают, в общем живут душа в душу, а папа им даром не сдался. «Я ей так и говорю — козел он. Уже большая, пусть знает!» — пыхтела сестра. Как же она удивилась, когда через год дочка уговорила папу забрать ее к себе. А потом еще долго лечилась от заикания и тика.

Всем нам вне зависимости от возраста порой требуется помощь и поддержка. Но просить о ней следует своих сверстников: близких или специалистов. Если мама или папа постоянно делает ребенка ответственным за свое эмоциональное состояние, она или он меняется с чадом ролями. Такое явление еще называют парентификацией. В небольших дозах ответственность даже полезна для ребят, она придает им уверенность в себе. Но ни один ребенок не готов полностью выполнять родительские обязанности. Необходимость заботиться о взрослом приводит к серьезным стрессам, чувству вины и появлению пагубных привычек.

Строгость совсем не исключает любовь

Редко кто из нас со всей строгостью рассказывает друзьям, когда им ложиться спать, что им есть на завтрак и до скольких они могут гулять с приятелями, ведь дружба предполагает равноправие. Поэтому подобные отношения с детьми подрывают родительский авторитет, что влияет не только на дисциплину. Ребенок начинает переживать и нервничать, так как ему необходимо знать, что у родителей все под контролем и при необходимости они могут его защитить.

Мама или папа в роли друзей вносят хаос в привычную модель мира. Ведь друзья иногда ссорятся без всякой причины — а, значит, и родители могут в любой момент отвергнуть его из-за какого-то пустяка. Чтобы не разочаровать взрослых и не потерять их дружбу, наши дети могут идти на ложь и скрывать важные моменты. При этом некоторая строгость и определенные правила наоборот показывают детям, что в их жизни есть что-то надежное. И именно к родителям они всегда могут обратиться, если у них появятся проблемы в школе или они рассорятся со своими друзьями.

Не обязательно строго регламентировать все аспекты жизни ребенка — с домашкой и порядком в комнате ребята вполне могут справиться сами, и это только пойдет им на пользу. Зато, по результатам одного из психологических исследований, дети совершенно спокойно воспринимают ограничения, которые относятся к вопросам безопасности или морали.

Откровенность с детьми не всегда идет на пользу

Некоторые мамы и и папы считают, что дружба позволит им наладить доверительные отношения с детьми. Ведь если они будут открыто выражать свои чувства, делиться тайнами и секретами, ребенок тоже ничего не станет утаивать, а правда об окружающем мире подготовит его к будущей непростой жизни. В реальности подобные беседы приводят к совершенно обратному эффекту.

Психологи вообще рекомендуют аккуратнее выражать свое отношение к другим людям в присутствии детей. Иногда хочется сказать пару ласковых о своих приятелях или родственниках, но уж точно не стоит обсуждать их поведение с ребенком. Не надо превращать детей в своих наперсников, они просто к этому не готовы. Чадо, скорее всего, выдаст неприятные характеристики обсуждаемому взрослому, и призвать его к порядку будет сложно. Ведь мама или папа говорили то же самое. Сын пришел из школы в растрепанных чувствах. Оказывается, новая учительница по математике весь урок орала благим матом на класс. У них аж уши в трубочки завернулись. Как же я разъярилась. Хорошенько прошлась по методике современных педагогов и добавила пару ласковых в адрес этой мадам. А на следующий день получила звонок из школы. Оказывается, обиженный ребенок пересказал беседу одноклассникам, и они все это выдали учительнице. Как-то мы эту историю замяли, но урок я выучила. Теперь просто успокаиваю сына, а мнение об учителях держу при себе, и если что, высказываю его им непосредственно.

На мой взгляд, даже во взрослом возрасте дружба с мамой и папой — дело спорное. Какие бы доверительные отношения ни были между детьми и родителями, некоторыми вещами все-таки не стоит делиться. До сих пор помню, как пару лет тому назад моя мама решила мне пожаловаться на поведение отца. Причем подробности меня немало смутили. Сначала я что-то робко мямлила, а потом собралась с духом и сказала ей, что все это мне знать совершенно не обязательно. Мама, конечно, обиделась, а потом все-таки согласилась со мной. Поэтому я искренне надеюсь, что мы с моим сыном не станем друзьями, когда он вырастет. Да, я верю, что у нас будут хорошие и крепкие отношения. Но друзья приходят и уходят, а мамой я останусь до конца своих дней.