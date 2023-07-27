Я больше не выкидываю деньги на дорогущие вещи, ведь даже в дешевой одежде можно выглядеть на ура

Каждый из нас искренне желает выглядеть дорого и «статусно». Некоторые люди готовы ради этого расстаться с приличной частью свей зарплаты. Другие пытаются схитрить и покупают подделки. Но даже в брендовых вещах мы порой чувствуем себя неловко, несмотря на все свои усилия.

Надевать дорогие вещи не равно выглядеть роскошно

С детства мама учила меня, что одежда не обязательно должна быть дорогой. Важнее всего, чтобы она была чистой, хорошо выглаженной и подходила по фигуре. Но с годами эти простые истины выветрились из моей головы, и я начала гоняться за брендами. Несмотря на скромную зарплату я упорно откладывала деньги, чтобы разжиться роскошными туфлями и дорогими кашемировыми свитерами. Но даже в дорогих вещах умудрялась выглядеть не так, как мне бы хотелось. Решила на свадьбу подружки прикупить дизайнерское платье. Последние копейки из кошелька выгребла. Хвастаюсь ей обновкой, а она в ужасе шепчет: «Ты на каком рынке этот кошмар отрыла?»

Тогда я стала искать способы выглядеть более «статусно» при тех же финансовых возможностях. Нашла несколько советов в интернете, как покупать дешевые аналоги дорогих вещей и использовать стильные аксессуары. Даже обратилась к стилисту. Но, кажется, у меня ничего не получалось. Например, я попробовала носить вроде бы идеальные сочетания, такие как синие джинсы и белая футболка. Но даже тут нужно было правильно подбирать размер и фасон. Футболка должна была быть определенной длины и не слишком обтягивать тело. И джинсы требовались актуального фасона. Выбор одежды стал настоящим испытанием. Я тратила много времени и усилий, но результат меня не очень-то радовал.

Чтобы образы получались гармоничнее, развивайте насмотренность

Вскоре я осознала, чтобы выглядеть стильно и утонченно, нужно разбираться в трендах и обладать насмотренностью. Последний навык мне явно требовалось развивать, получить его с ходу было затруднительно. Возьмем, к примеру, Кейт Миддлтон. На фото выше она в пиджаке от Zara. Но герцогиня все равно выглядит роскошно. А значит вовсе не обязательно наряжаться в дорогие вещи, чтобы казаться стильной. Я проанализировала наряды Кейт, изучила образы звезд и изучила множество рекомендаций стилистов. Теперь я понимаю, что образ складывается из небольших деталей. Хорошо, когда аккуратная укладка выглядит чуть небрежно. Плохо, когда сразу видно, что вы потратили на нее полдня.

Выглядеть достойно помогут мелочи

Та же самая Мэрилин Монро выглядит великолепно даже в мешке из-под картофеля. Чтобы дешевая вещь казалась дорогой, в интернете советуют заменить пуговицы, тщательно подбирать цвета, правильно ухаживать за одеждой. Похожие на первый взгляд свитера смотрятся совершенно по-разному. Слева вещь кажется слишком узкой, блеклой, да и длина у нее неопределенная. Справа — необычный покрой, «воздух» и натуральная шерсть делают образ интереснее.

Я начала тщательно выбирать материал, из которого сделаны вещи. Синтетика делает образ дешевым, хотя и она бывает разной. Нужно выбирать белье, которое не просвечивает через одежду, лучше бесшовное. Еще один способ выглядеть элегантнее — носить топы и блузки заправленными, а не навыпуск.

Мне кажется, эти способы работают, но все равно не помогут выглядеть как миллиардерша. Потому что дело вовсе не в цене вещей, а в их сочетаемости и общей подаче себя.

Не тратьтесь на вещи и аксессуары, за которыми сложно и дорого ухаживать

Дорогие ткани, такие как кашемир, требуют особого ухода, иначе они быстро теряют свою форму и превращаются в нечто неэстетичное. То же самое относится и к внешнему виду. Если вы решили перекраситься в блондинку, вам потом придется поддерживать идеальный оттенок. А это недешевое удовольствие. Необходимо следить за тем, чтобы цвет не вымывался, корни не отрастали, а волосы сохраняли здоровый вид. Если у вас нет сил, времени и средств, то лучше вообще отказаться от «проблемного цвета».

Долго ходила мимо дорогущего купальника и наконец отважилась его купить. Надышаться на него не могла: выглядит классно, сидит отлично. И все было замечатльно пока не пришло время первой стирки. Я невнимательно прочла инструкции и в результате костюм был безнадежно испорчен. Подкладка села, и мой купальник смотрелся ужасно. Я была безутешна.

Чтобы сделать из ерунды конфетку, нужно постараться

Вещи из некачественной ткани быстро превращаются в нечто несимпатичное, как бы стрательно за ними не ухаживали. Я поняла, из ерунды сделать конфетку очень сложно. Наметанный глаз сразу определяет, сколько стоит вещь. Поэтому даже если сильно постараться, с ограниченным бюджетом особо не разойдешься. Если только не покупать одежду в секонд-хендах. Можно также мониторить распродажи в социальных сетях, обращать внимание на шоурумы и локальные бренды.

«Сшила себе свадебное платье, вдохновленная работами Dior».

Некоторые умельцы и сшить могут нечто такое, от чего просто снесет крышу (как на фото выше). Базовый гардероб моей подруги на 70 % состоит из вещей, сшитых в нашем городе. Мне кажется, что в простых, качественных и красивых вещах она выглядит гораздо лучше, чем в подделках с огромными буквами Louis Vuitton на самом видном месте. Еще одна моя знакомая гонится за «быстрой модой» и покупает дешевую обувь. Эти туфельки быстро выходят из строя, натирают, ноги в них не дышат. Кажется, лучше уж купить дорогую кожаную невычурную обувь и носить ее хотя бы года 3.

Покупать подделки — это не выход

Сейчас можно купить подделки на любой вкус и кошелек. Некоторые из них выглядят откровенно дешевыми, а какие-то почти не отличишь от оригинала. Но даже если копия обошлась недешево, люди вокруг, скорее всего, все равно будут знать, что это подделка. Есть много способов определить фейк. В первую очередь надо обращать внимание на швы, качество молнии и фурнитуры, осмотреть логотип и место его расположения. Еще многое о товаре может сказать его упаковка — коробка, пыльник и другие аксессуары. Так что незнакомцы вокруг, может, и купятся на обман. Но по моему мнению, пытаться впечатлить окружающих — это то же самое, что бить палкой по воде. Бесполезно.

Почему все хотят выглядеть «статусно»

Выглядеть респектабельно — это не значит носить только моднейшую одежду из последних коллекций. В одежде любого стиля можно выглядеть шикарно. Однако, как ни крути, встречают по одежке. Каждый сам решает, как ему одеваться и преподносить себя в обществе. Но при этом не стоит забывать мамины правила, которые я упоминала в начале статьи. Вещь может стоить сколько угодно, главное, чтобы она была чистой и хорошо на вас сидела.