Я не хочу быть прислугой в собственном доме, поэтому уборку и готовку спихнула на мужа

Позвала я тут подружку кофе попить буквально на часик, заодно поболтать да вкусностей поесть. А она в ужасе стонет: «Да ты что? Мне еще детей из школы забрать надо, потом накормить всех. А я даже в магазин пока не выбралась, плюс надо бы пропылесосить, с собакой погулять, постирать!» Дальше последовал какой-то завораживающий своей невероятной длиной список дел, после прослушивания которого даже мне захотелось лечь лицом в диван. При этом ее сыновьям 12 и 16 лет, муж работает на удаленке, и половину всего этого они вполне могли бы сделать сами. Но то ли не могут, то ли не хотят. А может, у них лапки.

Так и вертится моя подруга целыми днями: то одно, то другое. Несколько раз попробовала сбежать от бесконечной бытовухи и устроиться на работу. Была готова заниматься чем угодно, хоть полы мыть — только бы не дома. Но семья поднимала такой скорбный плач, что ни на одном месте она больше недели не продержалась. При этом сыночкам и мужу даже готовить ничего не надо было — достань еду из холодильника и разогрей. Но даже эти действия вызывали в них священный ужас. Подружка говорит, что они легко могут зачахнуть от голода даже рядом с забитым холодильником.

Бедная женщина уже на все рукой махнула, хотя честно признается, что от мужа дома ее воротит и со своими «любимыми мужчинами» она иногда разговаривает сквозь зубы. Несколько раз она пыталась объяснить это супругу, а тот в ответ предлагает тоже работу на удаленке поискать, раз ей карьера покоя не дает. Так она и по дому все будет успевать, и мечту свою осуществит. Ну разве не чудесно?

Я сначала долго выговаривала подруге, что так нельзя. Ладно уж готовка, ну хоть уборкой-то ее мужчины заняться ведь могут? Пропылесосить, посуду помыть, стиралку загрузить — в этом же нет ничего сложного. А потом вспомнила, как сама иногда с гордым и чуть мученическим видом, закатывая глаза, говорила подружкам: «Мои без меня вообще ничего не могут». И это при том, что у меня муж и дети вполне самостоятельные, по дому много чего делают. Но образ изнемогающей матери и домохозяйки почему-то становится на редкость привлекательным при встрече со старыми приятельницами или мамами из школьного чата.

Мне вот такая роль никогда не грозила просто потому, что хозяйка из меня аховая. Шить и вязать не умею, пыль у меня чувствует себя лучше, чем домашние растения, а из кулинарии я в совершенстве овладела только приготовлением спагетти и салатов. Помню, я уже одна жила и позвала родителей на чай. Купила в пекарне за углом фантастически вкусных пирогов, нарезала сыра, настругала овощей. Папа оглядел все это богатство и закручинился: «Кто тебя замуж-то возьмет? Ты даже пироги печь не умеешь!» Так что когда на горизонте замаячил мой суженый, я с искренним рвением ринулась демонстрировать свои не слишком впечатляющие кулинарные таланты, наводить блеск в квартире и наглаживать рубашки. А то вдруг действительно не у дел останусь.

Поначалу я вскакивала на полчаса раньше благоверного, чтобы приготовить ему полезный сок, и пекла полночи пирожки по маминому рецепту, чтобы любимый мог угостить на следующий день своих коллег. Хватило меня на полгода. Во-первых, мне совершенно все равно, царит у нас в квартире идеальный порядок или нет. Во-вторых, муж готовит гораздо лучше меня. Так что мы совершенно спокойно распределили часть обязанностей по дому, а на что-то и вовсе забили.

После свадьбы мы с мужем переехали в свою квартиру. Свекровь просто места себе не находила, все тревожилась, кто же о ее сыночке теперь позаботится. Как-то примчалась к нему в офис, а потом давай мне названивать: «Ты его как на работу собираешь? Рубашка мятая, джинсы не пойми какие!» Я не выдержала и заявила, что 30-летний дяденька вроде не детсадовец и сам может на работу собраться. Свекровь мои аргументы не слишком-то впечатлили. Моя мама тоже добавляла свои 5 копеек. Забежав к нам в гости, обычно смущенно шептала мне о пыльных подоконниках и неглаженных занавесках.

Все изменилось с появлением детей. Я погрузилась в пучину домашнего хозяйства и через пару лет готова была волком выть. Супруг, глядя на мои страдания, предложил мне вернуться в офис, тем более что сам он работал из дома. Когда старшему стукнуло 5, я вышла на работу, а за детьми стал присматривать муж. Накормит, соберет, в сад отведет. Все довольны, только мама моя так и норовила с зятя это тяжкое бремя снять. Наконец объяснила: «Если он все делает, то ты зачем нужна? Разведется ведь он с тобой!» Пришлось объяснить, что супруг сам мне такое решение предложил. Но маму это не убедило и она стала подозрительно коситься на зятя.

Я подумала, что хоть свекровь должна оценить поведение сына. Решила ее порадовать. Звоню и рассказываю, какой у нее сын молодец. И готовить умеет, и прибраться может, и отец замечательный. А в ответ слышу: «Я вообще-то сына растила, а не домохозяйку! Тебе заняться нечем, зачем на работу пошла?» Я так опешила, что даже не нашлась, что ответить. Значит, я в роли «принеси-подай» смотрюсь весьма органично, а вот для мужа это прям несмываемый позор?

А вот вторая невестка моей свекрови всегда нравилась. Правильная женщина — сразу после свадьбы бросила работу, все время любимому мужу и детям посвящает. И неважно, что отказываться от карьеры она совершенно не хотела, но жених твердо молвил: «Работать не будешь!» Так что теперь она с утра до вечера увлеченно обустраивает семейное гнездо, а в перерывах тихо жалуется мне. Но что тут поделаешь — любовь. Деверь заявил: «Я целый день пашу, зарабатываю прилично, на все хватит. Хочу, чтоб меня дома ждал вкусный ужин и заботливая, довольная жена, а не замученная после рабочего дня. Да и не надо ей». Я думала о домработнице что-то ляпнуть, но посмотрела на невестку и промолчала.

Я искренне восхищаюсь женщинами, которые любят и умеют заниматься домом, отлично готовят и знают, как поддержать идеальный порядок. И, по-моему, нет ничего плохого в том, чтобы быть домохозяйкой и посвящать все свои силы семье. Но только в том случае, если тебе это действительно нравится. И ты не бьешься изо дня в день, стараясь обслужить мужа и детей, которые этих усилий даже не замечают, и считают все происходящее нормой.

Я не считаю, что забота о близких людях заключается прежде всего в создании для них комфортных бытовых условий. Возможно, кто-то уверен, что вкусный обед, наглаженная одежда, чистое белье, идеальный порядок — это и есть любовь. Но я лучше плюну на уборку и закажу доставку еды, зато у меня останутся силы и время на то, чтобы побеситься с детьми, посмотреть киношку с мужем и обсудить с ним последние события на работе. В современном мире со всеми бытовыми вопросами отлично справляется и техника. И мне совсем не хочется, чтобы домашние воспринимали меня лишь как человека, который для них готовит, стирает, гладит и убирает. Ведь сил на что-то еще у меня так и не останется.