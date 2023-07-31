Я не контролирую своего ребенка, а живу для себя. Все почему-то считают, что я никудышная мать

Все родители думают, что знают, как будет лучше для их детей. В какой им институт поступать, с кем общаться, как выглядеть. Вот только невозможно стать счастливым человеком, когда за тебя все решают другие. Лишь самостоятельно набивая шишки, можно разобраться в себе и из маминой принцесски или принца начать превращаться во взрослого человека. Увы, мое окружение таких взглядов не разделяет.

Наши родители как жили? Так, чтобы все лучшее доставалось детям. В тяжелые годы моя мама, чтобы принести нам с братом вкусняшек или купить нужную вещь, сдавала кровь. Потому что работа медсестрой денег много не приносила, а папе зарплату постоянно задерживали. Мама при этом целую смену могла отработать на чае с одной карамелькой или на больничной каше, сваренной на воде. Я первое время тоже так старалась. Тем более что сын один, ему же все лучшее надо. И на кружки разные возила, и мороженое себе не куплю, а ему принесу, и набор LEGO новый приобрету, хотя старый он один раз собрал и забросил. Муж меня поддерживал, вспоминая и свое непростое детство: это же ребенок, ему надо. Да вот толку от этого было немного: на любых занятиях сын откровенно халявил. Мы водили его на танцы, плавание, рисование, карате, вольную борьбу, игру на блокфлейте — все быстро приедалось. Почти все время я слышала рев или недовольные крики: «Не хочу, не нравится, надоело!» Предлагали ему попробовать что-то новое, выбрать увлечение самому — ему ничего не хотелось. В комнате его неизменно стоял такой бардак, что мне и заходить туда не хотелось. Груды бумажек на столе, разбросанная повсюду одежда, какой-то мусор. Когда я просила навести порядок, он лишь огрызался: «Не нравится — не смотри». И просто закрывал перед моим носом дверь.

В какой-то момент я решила: все, хватит. Зачем мне тратить деньги на то, что не приносит пользы, но при этом портит нервы и мне, и моему ребенку? Не стала брать очередной абонемент для сына, а взяла и купила себе обучение на театральных курсах. Записалась параллельно на танцы, как давно хотела. А сына оставила дома втыкать за компом. Где-то с год я терпела то, что он допоздна сидел за компьютером или в телефоне. Не гнала ни на какие дополнительные занятия. Не проверяла уроки, а просто спрашивала, сделал ли домашку. В конце недели подписывала его дневник, полный «пятерок». А потом заходила в электронный дневник и видела, что эти «пятерки» перемежаются с кучей «четверок», «троек» и даже парой «двоек». Не знаю как, но год, он умудрился закончить хорошистом. Я терпела бардак и лишь периодически напоминала сыну, что хоть видимость порядка-то навести надо: друг же играть к нему за комп придет. Он показывал всячески неудовольствие, но разгребал свой хаос, чтобы комната выглядела более-менее прилично.

Не скажу, что все были довольны. Муж считал, что такое отсутствие контроля ни к чему хорошему не приведет. Вспоминал свое детство, в котором начинал учиться, только когда старший брат чуть ли не за шиворот хватал и заставлял делать домашку. И при этом добавлял заезженные фразочки вроде «Человек — птица гордая, пока не пнешь — не полетит». А потом внезапно к нам в гости пришел тот самый старший брат мужа. Мы спокойно болтали в гостиной, сын был с нами и втыкал в телефон, чтобы не слушать скучные взрослые разговоры. Я попросила: «Сынок, сбегай на кухню, принеси таранку дяде Саше и нам с папой». Ноль реакции. И тут брат мужа как заорет: «Мать свою слушай, а то я сейчас чей-то телефон о стенку разобью!» И, главное, телефон из рук сына выхватил. Мы все были в шоке от происходящего. Cын, который не привык к такому обращению, — тем более. Он пошел за таранкой, а брат мужа продолжал распаляться, что дети сейчас совсем от рук отбились и что он своим только «звонилки» купил, а к компьютеру вообще не пускает. На это я возразила, что телефон и компьютер — это не только развлечение, но и средство общения и получения информации. И что глупо лишать детей того, что может способствовать их развитию. Добавила, что на моего сына кричать ему не следовало. А он в ответ смерил меня презрительным взглядом и процедил: «Да что ты вообще понимаешь? У тебя сын вообще от рук отбился».

Однако мой метод воспитания дал свои плоды. Когда я приходила домой после работы и театральной студии, чувствовалось, что сын рад меня видеть, хоть и явно не показывал этого. Пока я сидела на кухне и пила чай, он взахлеб рассказывал о Minecraft, Dying Light и прочих компьютерных играх, изредка даже делился историями об одноклассниках или друзьях. И вот посреди рассказа об очередной героической битве на мечах я ввернула фразу, без всякой, впрочем, надежды на успех: «А в реальности тебе хотелось бы так сражаться?» Короче, не прошло и недели, как он пошел в школу фехтования буквально в 2 километрах от дома. Неожиданно понравилось. Пока ходит лишь полгода. Неизвестно, захочет ли продолжать, но жизнь для того и нужна, чтобы пробовать что-то новое. Как наче понять, чего ты хочешь?

Мы так часто стараемся опекать детей, что забываем, что невозможно стать самостоятельной личностью, если оставаться под вечным контролем родителей. А попытки надавить на ребенка, навязать ему что-то лишь разрушают отношения, которые вы взращивали годами. Одна моя подруга сына никуда не пускала, боялась, что свяжется с плохой компанией. С детства сама подбирала ему друзей. Ее Димке было 15, когда он решил пойти с друзьями на концерт любимой группы. Он уже и на накопленные деньги билет купил, и с друзьями договорился, а она его не пустила. Орала, что с этими фриками, его друзьями, он никуда не пойдет. Это стало последней каплей. Той же ночью Димка собрал свои вещички и сбежал. На мамины звонки и истеричные сообщения не отвечал. Через 2 дня его нашли у одного из этих самых «плохих» друзей. Волей-неволей вернулся домой. После такой нервотрепки подруга многое переосмыслила. Сейчас уже начинает потихоньку отпускать сына и больше волком не смотрит на его компанию.

Другая моя подруга больше всего на свете боится не того, что с ее дочурками что-то случится нехорошее, а что те, не дай бог, принесут ей в подоле. Старшую, 21-летнюю, затюкала своей заботой и контролем до того, что та в 10 вечера всегда дома, с мамой и папой, отношений нет, только учится круглые сутки. Но младшая, 13-летняя Катюша, оказалась не промах: как-то еще весной я вышла вечером во двор и увидела, что та вовсю миловалась и целовалась с каким-то прыщеватым парнишкой. Зная строгие нравы моей подруги, удивилась. Из любопытства позвонила ей и между делом спросила, дома ли ее Катюша. Та ответила, мол, нет, с одноклассницей проект по географии готовят. Я про себя только хмыкнула. На досуге пыталась говорить с обеими подругами, убедить не держать своих детей в ежовых рукавицах. Первая, Димкина мама, начинает понимать. Осторожно отпускает сына гулять с «плохой» компанией, то есть с подростками, которые вместо того, чтобы все время учиться, организовали рок-группу и репетируют в гараже у одного парнишки. Переживает, что плохому научат, но отношения у них вроде как налаживаться стали. Вторая подруга ни на какие уступки идти не желает, смотрю на ее девчонок, и просто жалко их.

Невозможно заставить ребенка что-то сделать против его воли. Он все равно будет гнуть свою линию, начнет хитрить и увиливать. Помню, как года два назад я пыталась контролировать время, которое проводит сын в смартфоне, с помощью специального приложения. Но стоило мне оставить хоть на секунду свой телефон незаблокированным, как он пулей летел к нему и снимал все ограничения. А любые попытки поругать его за то, что сидит допоздна за компьютером, сопровождались демонстративным хлопаньем двери и фразой: «Это моя жизнь».

Помню, где-то я вычитала теорию, что если бы отношениям Ромео и Джульетты не препятствовали их семьи, то их подростковая любовь угасла бы и они бы расстались. У меня вообще ощущение, что стремление идти наперекор у подростков в крови. Из-за всплеска гормонов они и так бывают неуравновешенными и агрессивными, так еще и лобная доля мозга, которая отвечает за разумное и взвешенное поведение, у них в эти годы перестраивается. Закончит развиваться она только к 25 годам. Поэтому единственное, что остается, — это спокойно договариваться и показывать личный пример. В прошлом, кажется, году я, перемывая гору посуды, наехала на мужа: «Почему я должна мыть посуду и убирать за всеми, если я зарабатываю не меньше тебя, а иногда и больше?» Муж неожиданно признал, что вопрос разумный. Мы начали мыть посуду по очереди: день — я, день — муж, день — сын. Не буду лгать: посуда после них порой помыта так себе. Но у меня появились дни, когда я могу не думать о ней, а сын с горем пополам приучается к порядку и к домашним делам. Иногда, глядя на то, как я стою у плиты, может сам приготовить блинчики или оладушки, а когда я заболела, даже картошку с рыбой запек. Плита после него, правда, вся покрывается каплями жира, а оладьи нередко пригорают, потому что он отвлекается. Приходится гнать обратно на кухню, чтобы убирал. Но я знаю: уже в жизни не пропадет. И хотя я понимаю, что впереди нас ждет еще не один конфликт — может, он захочет себе тату на лбу набить или покрасить волосы в какой-то дикий цвет — я запрещать ничего, напрямую не вредящего его здоровью, не собираюсь. Толку все равно не будет. Я просто наберусь терпения и пережду этот период. Ведь все рано или поздно проходит. Да и у меня есть своя жизнь, а надзирателем я не нанималась.