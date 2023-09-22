Мои дети считают, что бабушка — это бесплатная нянька, и «запрягают» так, будто у меня своей жизни нет

«Мама, ты ведь посидишь в пятницу вечером с внуком?» — спросил меня сын и я почувствовала, как внутри все заледенело. А он продолжил: «И приди пораньше, хотим тебе кое-что рассказать».

Я вырастила двоих детей. Сыну 29 лет, дочь на три года младше. Кто не растил детей в одиночку, тот не поймет, каково это. Муж, он же отец, испарился, когда дочке было пять — нашел жену помоложе, нарожал «новых» детей, а про «старых» и думать забыл. Свекровь сначала тянулась к внукам, а потом тоже решила вычеркнуть их из жизни. Мол, извини, на всех меня не хватает. Родители мои жили далеко, так что билась я как рыба об лед одна. Как выкручивалась — даже вспоминать не хочется. Но успевала и подрабатывать, и дочь с сыном водить в разные кружки-секции, и по дому до ночи колотиться. А потом подросли дети, легче стало. Когда в институт младшая, вслед за сыном, поступила, я наконец-то выдохнула. А уж когда дочь замуж вышла за хорошего парня, да вскоре и сын женился, да съехали они все по своим углам, я и вовсе решила — настало мое время, наконец-то смогу пожить, как говорится, для себя.

Я, конечно, финансово им помогала, то в одну, то в другую семью деньжат подбрасывала, но свободное время могла проводить в свое удовольствие. Начала путешествовать, с подругами по театрам ходить, на экскурсии ездить. Даже подумывала на курсы рисования записаться — давно мечтала, да все некогда было. Планов было море, я аж чувствовала — вот они, мои золотые годы! Даже на свидания ходить начала. Когда дочь забеременела и родила внучку, я радовалась невероятно. Детей люблю, меня умиляет следить за их первыми шагами, видеть их улыбки. Нравится смотреть, как они растут. Но я никак не планировала растить внуков вместо их родителей. А дочь, как малышке исполнилось полгодика, будто с цепи сорвалась — вот тебе, мол, мама, лялечка, вот тебе ее памперсы, ты сиди, а мы пошли. Когда я начала намекать, что вообще-то у меня тоже своя жизнь есть, она прямо в слезы: «Мамочка, родная, ну кто мне поможет, кроме тебя?» Два раза в неделю у нее спортзал, несколько раз в месяц надо на маникюр-педикюр, ну и в выходные им с зятем вместе время провести хочется.

Эх, свое дитятко, жалко ее... Как тут откажешь? Но все же поговорила с ней однажды серьезно, нашли компромисс, да и свекровь со свекром там хорошие люди. Как-то разделили мы с ними вахты, да и доча борзеть перестала. А тут сын с радостной новостью — скоро стану папой! И вот у него уже сынишка, и все по накатанной — давай, мама, помогай. Мальчишка родился болезненным. У невестки молоко пропало, она грудью кормить перестала, а у младенца то колики, то газики, то понос, то запор. А уж как зубки начали резаться, и вовсе дал всем жару. Я, конечно, про свои дела забыла. Сын мой на серьезной работе, ему отдыхать надо, а невестка не справляется одна — совсем тощая стала, дерганая. Вот я и бежала туда каждую свободную минуту. А как с внуком все полегче, так с внучкой посидеть надо, ее родителей отпустить.

Но вроде справились. Подрос парень, выправился. Кажется, все могут выдохнуть, ан нет — без меня им никак не управится. Я сыну говорю, мол, хватит уже ребенка на меня скидывать, а он натурально изумился: «Ты же бабушка! Это мы, молодые, гулять хотим, карьеру делать, а тебе в радость понянчиться». Мне так обидно стало: для меня, что ли, рожали? Предлагаю нанять няню, готова даже из своего кармана приплачивать, так невестка взвилась: «Чтобы у меня в доме какая-то чужая баба шоркалась? Ну уж нет. Да и разве она приглядит как родная бабушка?» Правильно, никакая няня не помчится в свой выходной забирать ребенка из садика, а бабушка полетит по первому свистку. Ведь иначе что? «Ой, придется, значит, нашему котику сидеть в группе одному до ночи». У меня тут же сердце в клочья. Конечно, еду и забираю.

А еще у невестки свои представления о том, как растить, кормить, воспитывать. Мультики — зло, сладкое не сметь давать (разве что мед), готовить только на пару, никакого фастфуда. При этом сами они могут отступить от своих правил, но если это сделаю я — скандал. Даже шапочку с ребенка на прогулке я не могу снять, не посоветовавшись с ней. Будто я двоих не вырастила и не могу сама решить. Нет, я не няня, конечно. Няне за такое мозгоедство хотя бы платят.

И попробуй вырвись из этого колеса. Решила как-то в санаторий съездить, здоровье поправить. Поставила всех перед фактом — давайте-ка вы две недели всего как-нибудь сами со своим ребенком управитесь. Так невестка, коза такая, залезла на сайт дома отдыха и выяснила, что на территории есть детская площадка. И вот звонит она мне и заявляет, мол, ребенку нужен свежий воздух и новые впечатления. А то, что я, может быть, с мужчиной хочу поехать, она в расчет не берет. Откуда у меня личная жизнь? И вот чувствую я, что мне не в радость уже с внуком возиться. И люблю его, маленького, но и устала невероятно. Здоровье уже не то, что в молодости. И вспоминаю почему-то свою бабушку. Я в детстве никогда не любила у нее оставаться, отбивалась руками и ногами. Она ведь вроде меня и любила, а могла и паршивкой за пустую провинность обозвать, и печенку ненавистную доедать заставить. Неужели я скоро в нее превращусь? Я ведь еще не старая женщина. Думала, мне внуки в радость будут, начну с ними в зоопарк ходить и в театр. Но я никак не планировала, что их на меня просто повесят.

И вот зовет меня к себе сын, сажает за стол и огорошивает новостью: «Мамочка, скоро мы тебе еще одного внука подарим!» Как я не разрыдалась — не знаю. Невестка в прошлую-то беременность с сохранения не вылезала, а сейчас все по новой. И понятно же, на кого старшенького спихнут. Понимаю, что это их семья, что меня они спрашивать не должны. Но если бы они на себя и рассчитывали! А они ж внуков просто на меня скидывают. С двумя я чуть на стенку не полезла, а тут третий на подходе. Я всю жизнь отдала своим детям, а потом и в их детей кучу сил вложила. Я для себя еще пожить хочу! Но не могу...