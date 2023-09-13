Я оставляю мужа одного сидеть с ребенком. И меня за это клюют все, даже собственная мать

Женщины уже устали объяснять, почему декрет не является отпуском. Сидеть с ребенком — не развлечение, а вполне себе работа. Но еще больше выводят из себя двойные стандарты: если мужчина провел время со своим ребенком, то это подвиг, а жена, которая крутится так каждый день, оказывается, просто хорошо устроилась. На днях я прочитала в сети интересную историю, от которой у меня, как у сотни других комментаторов, что называется, подгорело.

Женщина там рассказала о том, как муж пошел купать ребенка и сказал ей: «Ну ты хотя бы посудомойку пока загрузи». Та ответила, что не будет, так как собирается отдохнуть. А муж удивился: «Я думал, что время, которое ты проводишь с ребенком, — это и есть отдых». Дискуссия вокруг истории, которую автор счел шуточной, разыгралась серьезная. Потому что тема-то не комическая. Вот как написал один из комментаторов: «Если время с ребенком — время отдыха, то пусть потом муж, такой „отдохнувший“ после купания ребенка, сам и загрузит посудомойку».

Я сама хлебнула такого родительского опыта по полной, да и на других насмотрелась. Очень долго взвешивала все за и против, прежде чем решиться стать мамой. И я точно знала, что не умею терпеть дискомфорт. Не выспалась, не отдохнула — 100 % буду психовать, злиться и отчаянно сдерживаться, чтобы не сорваться на окружающих. И говорила об этом мужу: «Я же буду от недосыпа становиться бешеной. Мне нужно спокойно поесть, отмокнуть в ванне с книжкой. Младенец — это же один сплошной стресс! Нормально будет малышу с неадекватной мамой?» Ну не тикают у меня часики еще! И вообще, каждая женщина должна всерьез задуматься, готова ли она рожать, ведь это несколько лет жизни на износ. Я точно к такому была не готова. Однако муж и родственники меня уговорили.

Так в 27 лет я родила первого ребенка. В итоге свекровь, которая громче всех стенала, что хочет внуков, даже на прогулку в коляске ни разу малыша не вывезла. Просто приезжала со свекром чаю с тортиком попить и мне идиотских советов надавать. Держала внука на руках минут десять и все — уставала. Муж на все мои жалобы и отчаянные просьбы хотя бы немного помочь и вовсе нагло отвечал: «Ты же мать! Как ты можешь уставать от собственного ребенка?» Да и вообще, он ведь в спортзал ходит, форму поддерживает. Надо, чтобы мышцы отдохнули. А то, что я 24/7 таскаю упитанного малыша, — это ничего, это только на пользу.

Я пробовала достучаться до свекрови: мол, поговорите с сыночкой, чтобы с ребенком посидел. На что услышала: «Ты — эгоистка. Он деньги зарабатывает! А ты всего лишь возишься с ребенком. Сама родила — сама и мучься». И пока я, оглушенная, пыталась подобрать слова, еще накидала мне сверху «мудростей»: мол, я должна наладить быт, чтобы он меньше на рыбалку ездил и больше хотел домой, так что нечего его попрекать. А когда я пожаловалась собственной маме, вместо слов поддержки и вовсе услышала: «Да ты зажралась! У нас тут, знаешь, с какими упырями живут? Ты хочешь остаться разведенкой с „прицепом“? Деньги приносит, не изменяет — чего тебе надо еще?»

Наконец я решила, что хотя бы замужняя подружка, у которой двое малышей постарше, поймет меня лучше и посоветует что-нибудь. Но и от нее я, к своему удивлению, услышала: «Мужикам действительно неинтересно с малышами. Сама подумай: ну что им с ними делать? Играть в игрушки они не умеют, развивашек всяких не знают, правильно одеть и накормить для них проблема. Мой тоже с малыми не хотел водиться. Но зато сейчас они и в кино сходить могут, и на велосипедах покататься. Вот и пришло мое время отдыха». Я подумала: какая отличная отмазка — «неинтересно»! А у нас, женщин, будто есть особый механизм, благодаря которому нас прямо прет от всяких «ладушек» и смены подгузников. И мы впадаем в экстаз, когда сначала кабачок в кашу перетерли, а потом в нас им же и плюнули.

Короче, наш брак из-за такого потребительского отношения мужа начал разваливаться. И окончательно рухнул, когда муж еще набрался наглости и начал намекать, что со мной что-то не так: мол, неухоженная, похудеть пора бы уже, еще и не развиваюсь — все мои интересы крутятся вокруг ребенка. Была такая красотка и умница, а теперь совсем обабилась. Видел, говорит, в соцсетях девушку — у нее вообще трое, а она конфетка и все успевает. Вот тут я и взорвалась.

Через пару лет я вышла замуж второй раз. Любимый вскоре завел речь о ребенке. Обещал, что будет помогать. А мне уже за 30, сын только началку окончил — я не хотела снова в этот кошмар! Но у жизни, видимо, были свои планы, и я забеременела. Помню, пришли из роддома, стоим над кроваткой. Я говорю мужу: «Родила и родила, но, учти, что ребенок не должен мешать мне жить». Он смеется: мол, а то что? Обратно запихаешь? А я спокойно так отвечаю: «Просто уйду от тебя. Либо мы оба родители, либо ты для меня бесполезный балласт». К счастью, любимый впрягся в уход за ребенком по полной. Но окружающие этого не оценили так, как я. Моя новая свекровь начала капать на мозги: «Как ты могла оставить мужа одного с младенцем на руках? Прямо приспичило тебе на маникюр! Ты дома сидишь — кто там на твои руки любоваться будет?» Я не стала оправдываться, а ехидно поинтересовалась: «А что, у вас сын — дурак и немощный? Не сможет разобраться, как памперс надеть и куда соску сунуть?» Та аж в трубку, по-моему, вцепилась зубами от ярости, но не придумала, что ответить.

Но вот от собственной матери меня опять бомбануло. Как-то раз разговаривала с ней по телефону. Говорю, что сегодня детей оставлю на ночь с мужем, а сама с девочками поеду в курортный спа-центр. Смеюсь, мол, пора отдохнуть и почистить перышки. И она выдает: «Какая же ты мать, если бросаешь деток? Ты так точно мужика доведешь до ручки и опять одна останешься. Он тебя, разведенку с „прицепом“, взял, а ты что вытворяешь?» Старинная подруга меня тоже не поняла. Говорит: «Если тебе так надо отдохнуть, то берите детей, поезжайте на море и отдыхайте. Как ты можешь без них на курорт умотать?» Тут я вообще взвыла. Она ведь сама мама. Ей ли не знать, что ребенок — это работа, а от работы надо иногда отдыхать, а не тащить ее с собой на пляж?! И знает же, что дети мои море видят часто, а муж может прекрасно один отдохнуть: он горными лыжами увлекается, а я что-то охладела к ним. Знает и все равно осуждает. Не положено, мол, женщине так себя вести.

Так я окончательно поняла, что на самом деле не только у старшего поколения в головах застряло убеждение, что сидеть с детьми — невелик труд. Убежденность в том, что мать не может уставать от своей кровиночки, передается из поколения в поколение. Как и установка, что оставлять отца с детьми — это что-то на грани фантастики. Это мужчина может умотать куда-то на неделю, и женщина одна не переломится. А вот если жена уедет на такой же срок — наступит конец света. Папа ведь не справится с тем, с чем легко справляется мама! Не помогаешь жене — все нормально, все тебя оправдывают; помогаешь — ты просто герой, но жена твоя достойна порицания, да и мать из нее не очень. А то, что женщина, когда на ней и быт, и ребенок, выгорает, перестает быть интересной и себе, и мужу, — это мелочи. А я вот так не хочу. И пусть все сплетницы мира сотрут о меня языки, но у меня тоже есть право на отдых. И это не то время, которое я провожу с детьми.