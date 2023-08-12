Я перестала водить детей на кружки. Нет, мне не жалко денег. Просто я желаю им счастья

Мои родные считают меня жлобихой и лентяйкой, потому что я не вожу детей на кружки и дополнительные занятия. Зато сестра, которая по 1,5 часа в одну сторону трясется на автобусе, пока едет на гимнастику со своей дочуркой, вызывает их одобрение. При том что она работает на полставки за копейки, а почти каждая поездка заканчивается слезами и соплями малой.

Я изначально была против всяких кружков. Мало того что они выгребают солидную сумму из семейного бюджета — а бесплатные интересные секции можно по пальцам пересчитать, — так еще и редко находятся рядом с домом. В итоге мне, как маме, приходится тратить время на дорогу, потом час, полтора или два ждать ребенка с занятия — хорошо, если в помещении, а не на улице. А результат от дополнительных занятий, как правило, плачевный: малыши, да и дети школьного возраста еще не имеют достаточно мотивации, чтобы стараться на занятиях. Но когда дети были маленькими, муж убедил меня все-таки отдать их на дополнительные занятия. Старшего сына Андрюшу отдали на карате, он ходил туда по 3 раза в неделю. При этом видно было, что устает, оценки резко упали. Через несколько месяцев стал ныть, что ему не нравится. Муж, твердо убежденный в том, что мальчику нужна физическая нагрузка, сказал: «Надо». Вот только это «надо» возлагалось на меня, так как на все занятия и многочасовые соревнования я сама возила сына. Каждый раз Андрюша собирался на занятия с боем. Я убеждала мужа, что секции — дело добровольное, но он был непреклонен. Но когда сын проиграл очередное соревнование и вышел весь в слезах, я сказала: «Довольно!» И заявила мужу, что костьми лягу, но не буду водить сына на занятия, которые делают его несчастным.

Младшая, Софа, пошла на бальные танцы. Все шло хорошо, пока я не пришла на открытое занятие. А там — детей полон зал, не продохнуть. Внимание уделяется только единицам — видно, любимчикам. Дети толком и разогреться не успели, а их заставили делать растяжку. Вижу: моя дочурка тянется с кривой спиной, а никто поправлять и не собирается. Я не выдержала, подошла к тренеру, говорю, мол, за что я плачу деньги, если ребенок все делает кое-как, а никто ему не подскажет, как делать правильно. А она в ответ: «Детей много, а я одна. Хотите результатов — ходите на индивидуальные занятия». Не знаю, зачем мы в это ввязались, но я стала водить Софу на индивидуальные занятия. Поскольку стоили они как полет в космос, пришлось на несколько месяцев отказаться от посещения мастера маникюра, да и волосы самой красить дома. Параллельно с индивидуальными занятиями, как я думала, моя Софа со своей основной группой готовится к танцевальному конкурсу. Но тут одноклассница пригласила ее к себе на день рождения, и мне пришлось забрать ее с занятия раньше. В тот раз была обычная тренировка, не индивидуальная. И я пришла и увидела, что моего ребенка посадили на холодном, продуваемом сквозняками подоконнике, в то время как остальные дети активно занимаются. Глядя на это, я возмутилась, а не ожидавшая моего появления тренер сначала смутилась, а потом резко заявила: «А что вы хотите? У вашей дочки способностей нет. Моя группа всегда побеждает, я не могу кого попало на конкурс брать». На мой вопрос, зачем же были нужны индивидуальные занятия, сказала, что это было исключительно наше решение. Я забрала дочку. А на следующий же день у нее поднялась температура 39 и был сильный кашель. 3 недели она проболела дома. А когда выздоровела, вдруг призналась, что тренер называла ее «неуклюжей коровкой» и отправляла сидеть то на подоконнике, то на лавке почти все общие занятия. Лишь на индивидуальных тренировках она занималась, да и то радости они дочке особой не приносили. Я предложила ей поискать другую секцию, но она наотрез отказалась. Сказала, что ей интереснее в выходные с подружками играть или дома со мной вкусности готовить. И пошла делать украшения из бисера и прочих бусинок.

После этого я перестала детей водить по занятиям. Да, они порой сидят в планшете или в телефоне, но могут и с друзьями на улице погулять, витамин D получить, вовремя лечь спать и выспаться. В то время как дети подруг света не видят: сразу после занятий в школе бегут на кружки, а там и солнце садится — только наспех уроки сделать и спать. Но недавно в гости приехали родители мужа. Сидим за столом со свекровью, свекром и сыном, муж еще на работе. Дочь уже поела, в своей комнате что-то из пластилина лепит. И тут свекор начал на сына давить, мол, стыдоба такая, что ты, Андрюшка, карате забросил. «Вот я в твои годы уже коричневый пояс получил! И не мужчина ты, раз за себя постоять не можешь». У меня прямо кровь в голову бросилась от возмущения, а сын спокойно заметил: «Да, дедуль, коричневый пояс у тебя, может, и был. А еще ты в мои годы на одни двойки и тройки учился. И тебя даже из школы выгнать хотели. Мне бабушка рассказывала. А я учусь на 4 и 5 и на олимпиаде по математике первое место в этом году занял». Мы все посмотрели на свекра. А он зыркнул недовольно на болтливую свекровь, но, к его чести, не стал отпираться, а просто пробубнил что-то вроде: «Чему эту молодежь научишь?! Умные сильно стали». И на этом вопрос был исчерпан. Ну, я так думала.

Но уже на следующий день муж, с которым родители, видимо, накануне провели «полезную» беседу, завел новый разговор. Сказал, что дети зря просиживают дома штаны. За дочь, так и быть, отвечаю я. Хочет сидеть дома — это мое и ее дело. Но вырастить из сына мужчину — это его задача. И что, если сын в течение месяца не пойдет на спортивные занятия, он его лишит и телефона, и компьютера. Муж все больше распалялся и уже почти начал орать. А я видела, что сын с дочкой, которые сидели тут рядом, прямо сжимаются от его резких слов и тона голоса. Особенно жалко было смотреть на дочурку: хоть слова и не касались ее напрямую, она почти плакала.

И тут я вспомнила, что, когда была где-то в ее возрасте, в 7 лет, родители заставляли меня ходить в музыкальную школу. Вспомнила, как я просилась не идти, говорила, что ненавижу музыкалку, а они твердили: «Надо! Хоть чему-то полезному научишься». Но как-то раз училка по сольфеджио разоралась на меня за то, что в тетради у меня вместо нот и скрипичного ключа выходили какие-то неуклюжие загогулинки. И сказала, что руки у меня кривые, а дети смеялись. Когда мама пришла меня забирать, я рыдала навзрыд, меня даже слегка трясло. Я думала, что она тоже будет меня ругать за «безрукость», а мама вдруг спокойно выслушала, взяла и отвела в булочную, где купила мое любимое заварное пирожное. А вернувшись домой, о чем-то долго говорила с папой, и больше я в музыкалку не ходила. И я думаю, что, если бы не тот случай, я бы во взрослом возрасте не пошла бы сама на курсы фортепиано и не научилась бы играть. Даже у хорошего преподавателя я учиться бы нормально в детстве не стала: не созрела я тогда для этого просто. И вот это все пронеслось у меня в голове, когда муж перешел на крик. И я молча, как мама в детстве, взяла обоих детей за руки, сунула под мышку сумочку, и прямо в домашней одежде мы пошли в ближайший кафетерий. Взяла детям по пирожному и соку, а себе — пирожное с чаем. И сказала, что никто не имеет права заставлять их делать то, что им не по душе. Когда через час мы вернулись домой, муж немного успокоился. Я сказала ему, что сын уже почти подросток и в состоянии сам решать, как тратить свое свободное время. И что его родители не должны вмешиваться в нашу жизнь, поскольку это наша семья, а не их. Мы проговорили больше часа, после чего я позвонила свекрови и свекру и предупредила, что, если они будут давить на внуков прямо или косвенно — внуков не увидят. Чувствовалось, что они затаили обиду, но и что поняли — тоже. А дети подрастут и сами определятся, что им по душе. Или не определятся — и ладно. Главное, чтобы счастливы были. И здоровы, конечно.