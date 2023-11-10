Я принципиально не стала нанимать своему ребенку никаких репетиторов. И вот почему

Часто родители, желая впихнуть в головы детей максимум знаний, нанимают им репетиторов. Но некоторые исследователи считают, что это неэффективно. Дети не становятся от этого Эйнштейнами, а лишь устают и не могут концентрироваться на основной учебе. Наша героиня решительно отказалась от репетиторов для своего ребенка и теперь рассказывает, насколько полезной оказалась эта практика.

Я всегда была против того, чтобы ребенку помогали учиться

Моя дочь уже окончила школу. И я невероятно рада этому. Катавасия с итоговыми экзаменами всерьез выбила меня из колеи. Оказалось, что для того, чтобы получить приличный результат, нужно нанять репетитора по каждому предмету. По крайней мере, в этом меня убеждали знакомые, родители из нашего класса и даже классная руководительница. Но начну я не с «веселой» истории про то, как дочь экзамены сдавала, а с самой начальной школы. Я повела ребенка в первый класс, заранее сказав себе, что буду помогать с уроками только поначалу, пока дочь будет осваиваться. Дальше пусть все делает сама. Почему я так решила? Да потому, что прекрасно понимала: если постоянно помогать ребенку с любым уравнением или сочинением, он так и будет бегать ко мне за подмогой. Мало того, что дите не научится самостоятельно справляться с первыми в жизни трудными задачами — интерес к образованию и получению знаний у него иссякнет. В итоге моя дочь уже с восьми лет многое делала сама. Постепенно я стала помогать все меньше. А когда девочка перешла в среднюю школу, и вовсе перестала влезать в ее уроки. Причем это произошло не резко и неожиданно для ребенка. Просто дочь справлялась без нас с папой. Бывало даже такое. Позовет на какую-нибудь сложную задачку по математике. Говорю: «Сейчас, только тарелку домою». Прихожу, а она гордо выдает: «Я уже сама все решила».

Все вокруг нанимали репетиторов чуть ли не с первого класса

Моя необходимость вмешиваться в подготовку домашних заданий отпала сама собой. Как вы понимаете, при таком раскладе ни о каких репетиторах речи вообще не шло. Я искренне недоумеваю, зачем они вообще нужны. Убеждена, что дети должны сами постигать науки. Только так они поймут, к чему у них действительно лежит душа. А если будут приходить какие-то тетеньки и разжевывать каждый предмет, никакой целеустремленности у детей не будет. Нет, конечно, бывают крайние случаи, когда ребенок совсем не успевает за школьной программой, а учительница просто физически не может выделить время и объяснить ему все индивидуально. Но вряд ли каждый ребенок в классе так уж не понимает новый материал, что ему просто необходимо нанять частных преподавателей. А в нашем классе такие дополнительные занятия были почти у всех учеников. И не по одному предмету. Забегая вперед, к старшей школе репетиторов не было только у двух ребят из класса, включая мою дочь. Более того, некоторые родители даже заставляли своих детей идти с репетиторами вперед программы, аргументируя так: «А вдруг ребенок не догонит материал на уроках?» Помню, в пятом классе начался французский язык. Так предмет только появился в расписании, ребята еще с учительницей не познакомились, а родители уже заранее думали, что их ребенок ничего не поймет. До сих поражаюсь этому неверию в силы собственного чада.

Мой ребенок учился достойно без всяких репетиторов

До старших классов у нас почти не было проблем. Конечно, пару раз бывали моменты, когда ребенку требовались дополнительные объяснения. Все-таки я не собиралась растить из девочки робота, который все знает и все умеет. Например, когда в восьмом классе началась химия, дочь один раз что-то не поняла и стала не успевать по программе. Тогда подключился наш папа, который химию щелкает как орешки, и позанимался с дочкой. В остальном дочь прекрасно справлялась без нашей с мужем помощи и была отличницей. К 16 годам она уже знала, чем мечтает заниматься дальше, сама стала потихоньку изучать информацию про вузы, готовиться к поступлению. И я знала, что у нее все получится. Но в 11 классе моя уверенность дала трещину.

Когда дочь пошла в 11 класс, я впервые засомневалась в правильности своей стратегии

И вот наконец дочка в 11 классе. Она еще за год до этого знала, какие предметы будет сдавать на экзаменах, поэтому делала на них особый акцент в учебе. У меня снова не было ни единой мысли о том, что дочери надо еще дополнительно как-то готовиться. Так ее классная на первом же собрании в 11 классе талдычила: «Без репетиторов ни один экзамен не сдадите». Я в недоумении спросила: «А учителя на что, разве не они должны к экзамену подготовить?» На что классная мне на полном серьезе ответила: «Учителя обязаны натаскать лишь на уровень троечника. Хотите подготовиться на максимальную оценку и поступить в вуз — ваши проблемы». Такое заявление шокировало меня. Если экзамены обязательны для всех учащихся, то это просто входит в обязанности учителя — нормально подготовить школьников. Но вдруг во мне проснулся страх. Что, если «нормально» в понимании школы не есть «нормально» для моей дочери? Тут еще другие родители стали поддакивать: мол, да, сдать без репетиторов на высший балл невозможно, мы своим уже наняли очередную Марьиванну. Я задумалась: может, экзамены нового формата — и впрямь такой лютый зверь. Придя с собрания, села поговорить с дочерью, поделилась переживаниями. А она показала мне свои тетради с образцами экзаменационных работ по истории, которые уже попробовала решить со своей школьной учительницей. Сказала, что все идет неплохо, результаты пока не самые высокие, но уверенные. И я как-то успокоилась.

Мы решили готовиться к экзаменам только со школьными учителями

Никаких репетиторов я так и не наняла. Учителя по нужным дочери предметам, хвала небесам, были отличные. Преподавали прекрасно, еще и после уроков приглашали на дополнительные часы по подготовке к экзаменам. Моя дочка посещала. Рассказывала потом, что только она одна из всего класса, по сути, и ходит. Редко кто еще из одноклассников захаживал, так как в это время у многих уже начинались, внимание, занятия с репетиторами. Спрашиваю: «Зачем же они платят деньги, если школьные учителя бесплатно готовы заниматься вне основных уроков?» Дочь только развела руками. Вторая волна переживаний пошла после Нового года. Ребята в школе сдавали пробные экзамены. Первыми в расписании стояли не те предметы, которые выбрала моя дочь, поэтому была возможность посмотреть общую картину. И я была ошарашена. Процентов 70-80 учеников сдали настолько плохо, что я сомневалась, берут ли с такими результатами вообще куда-то. В голове засела мысль: если уж с частными преподавателями так сдают, что же будет у моей дочери. И что нам теперь делать, за 4 месяца до конца учебы?

Оказалось, что сдать экзамены на «отлично» без единого репетитора возможно

Наконец пришел черед наших пробных экзаменов. Дочь сдала. Уверяла, что было не очень сложно. Я все равно переживала до последнего. Но, когда объявили результаты, волнение тут же схлынуло: по 90 с лишним баллов из 100. До самого конца учебного года я больше ни капельки не беспокоилась. Реальные экзамены дочка написала так же успешно. В это же время у моей подруги дочь тоже сдавала выпускные экзамены. Наняли репетитора аж из пафосного вуза, чуть не разорились на нем. В итоге девочка сдала посредственно. Спрашиваю: «Что ж ваш гениальный репетитор все это время делал?» Ответ подруги меня огорошил: «Они просто занимались по усложненной, вузовской программе, а не по школьной». Задаю вопрос: «Вы хоть пробные задания делали, по типу тех, что дают именно на экзамене?» Оказалось, почти не притрагивались. Думали, раз девочка обладает знаниями вузовской программы, значит, школьный тест точно сдаст на раз-два. Но оказалось, что в базовых-то знаниях и были пробелы. К тому же с форматом экзамена дочь подруги была плохо знакома. Моя дочка тем временем получила отличный аттестат и поступила на бюджет. В тот вуз, в какой и хотела. Почти все ее одноклассники, чьи родители истратили целое состояние на репетиторов, прошли только на платные места. Я же окончательно убедилась в том, что 11 лет назад выбрала правильный путь: не делать все за ребенка, а лишь направлять, не тянуть за уши, а помогать тогда, когда это действительно нужно. А еще всегда говорить своему чаду, что ему все подвластно, стоит только приложить усилия. И не забывать самой верить в его силы.